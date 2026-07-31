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На турецкий пляж больше не тянет: россияне предпочитают транзит через Стамбул

Туризм » Регионы » Ближний Восток

Статистика первого полугодия 2026 года показывает любопытный разворот в предпочтениях российских путешественников. Несмотря на общий рост турпотока в Турцию, классические пляжные направления теряют позиции. Основным драйвером прибытий стал Стамбул, который все чаще используют как ключевой логистический хаб для перелетов в третьи страны.

Туристка в Стамбуле с багажом
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Туристка в Стамбуле с багажом

Содержание

Июньские цифры: Россия против мирового спада

В июне 2026 года Турция приняла 5 540 424 иностранных гостя. Это на 4 % меньше, чем годом ранее. На общем фоне заметного проседания ключевых европейских рынков Россия выглядит исключением. Количество визитов наших соотечественников выросло на 2,1%, составив 906 138 поездок. Для сравнения: Германия и Великобритания показали падение на 11,3% и 13,9% соответственно.

Рынок Визиты в июне (чел.) Динамика
Россия 906 138 +2,1%
Германия 605 963 -11,3%
Великобритания 454 691 -13,9%

Почему остывает Анталья

Традиционные курорты переживают непростые времена. В Анталью в июне прибыли 569 094 россиянина, что на 4% меньше показателей 2025 года. Несмотря на спад, Россия остается лидером по турпотоку в регионе, удерживая долю в 29%. Это подтверждает устойчивость направления, даже несмотря на то, что альтернативные курорты Средиземноморья также сталкиваются с оттоком отдыхающих.

Эгейский берег: стагнация спроса

В провинции Мугла, где сосредоточены курорты Эгейского побережья, ситуация практически не изменилась. Регион посетили 71 470 россиян — рост на символические 0,5%. Проблемы, с которыми сталкиваются гостиничные комплексы при ажиотажном спросе, здесь проявляются иначе: турист становится более избирательным, а предпочтения смещаются в пользу городов с развитой инфраструктурой для пересадок.

Стамбул как окно в мир

Стамбул стал главным бенефициаром текущего сезона. По предварительным данным, в июне мегаполис посетили около 200-211 тыс. россиян, что на 15-19% больше, чем год назад. Значительная доля этого потока — транзитные пассажиры. Эксперты отмечают, что Стамбул перестал быть просто местом для шоппинга, превратившись в узловую станцию.

Итоги шести месяцев 2026 года

За первое полугодие в Турцию въехали 2 645 417 граждан РФ, что на 1,4% больше прошлогоднего результата. Общая картина за 6 месяцев выглядит так:

  • Анталья: 1 279 820 визитов (-7%).
  • Эгейское побережье: 111 864 визита (-6,7%).
  • Стамбул: около 1,063 млн визитов (+13-14%).

Ответы на популярные вопросы о поездках в Турцию

Почему Анталья теряет туристов?

Показатели Антальи снизились на 7% за полгода. Это связано с перераспределением запросов путешественников и ростом транзитного потока через Стамбул.

В чем особенность стамбульского турпотока?

Основную динамику здесь создают туристы, использующие город как хаб для авиаперелетов в страны Европы, Азии и Америки.

Как обстоят дела на Эгейском побережье?

Регион показал небольшое снижение интереса на 6,7% в первом полугодии, что отражает общую картину замедления пляжного сегмента.

Стоит ли ожидать изменений в правилах въезда?

На данный момент актуальные правила въезда регулируются законодательством о загранпаспортах, поэтому планирующим поездки важно следить за документами.

Экспертная проверка: Илья Роденко, аналитик туристического рынка и турагент Анастасия Крылова

"Рост показателей по России в турецкой статистике сегодня на 40% состоит из транзитных пассажиров. Это не классические пакетные туристы, а путешественники, для которых Турция — удобная пересадочная площадка. Рынок делового туризма и транзита начинает доминировать над пляжным отдыхом", — констатировал в беседе с Pravda.Ru аналитик  Илья Роденко.

"Пляжная инфраструктура Антальи сейчас проходит стадию адаптации к изменившемуся спросу. Снижение показателей на 7% за полугодие — это сигнал бизнесу о необходимости пересмотра ценовой политики и улучшения уровня сервиса в отелях", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru турагент Анастасия Крылова.

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Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
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