Студенты выбрали маршруты: туристическая карта желаний разошлась по всей России

Студенческая молодежь России определилась с приоритетами для поездок на ближайшие два-три года. Главным фаворитом стал Санкт-Петербург: его в качестве желанной цели для путешествий выбрали 8% респондентов. В тройку лидеров также вошли Алтайский и Краснодарский края — за них проголосовали по 6% участников опроса, проведенного платформой "Неравнодушный человек" совместно с программой "Студтуризм".

Фото: freepik.com by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Туристы

Самые популярные направления у студентов

Частота поездок российской молодежи

Почему важно развивать внутренний туризм

Как инфраструктура влияет на выбор маршрута

Ответы на популярные вопросы

В список наиболее привлекательных локаций также попали Москва, Калининградская область и Республика Карелия — у каждой из них по 5% сторонников. География интересов молодежи охватывает почти всю страну: в рейтинг вошли Татарстан, Камчатка, Байкал, Дагестан, Приморье, Крым, а также Мурманская и Ленинградская области.

Направление Доля респондентов Санкт-Петербург 8% Алтайский край 6% Краснодарский край 6% Москва, Калининград, Карелия по 5%

Исследование показывает высокий уровень туристической активности. За последние два-три года 79% опрошенных хотя бы раз выезжали в другие регионы страны, а 80% совершали поездки в пределах своего субъекта. Более трети студентов (36%) стремятся путешествовать два-три раза в год, а 35% готовы к поездкам четыре раза и чаще. Почти каждый второй респондент (53%) твердо убежден в важности знакомства с регионами России.

Экспертная проверка: менеджер по внутреннему туризму Антон Громов и управляющий гостиницей Виталий Кузьмин

"Популярность Санкт-Петербурга и южных регионов вполне предсказуема из-за доступности логистики и развитой инфраструктуры для приема групп. Однако мы видим четкий запрос на промышленный туризм и новые впечатления, что подтверждает успех локаций вроде Карелии или Поволжья", — констатировал в беседе с Pravda.Ru менеджер по внутреннему туризму Антон Громов. "Студенческий туризм сейчас — это не только бюджетное размещение, но и возможность интеграции образовательных программ в отдых. Современные отели и молодежные хабы должны учитывать этот запрос, предлагая комфорт при сохранении ценовой доступности", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru управляющий гостиницей Виталий Кузьмин.

Ответы на популярные вопросы о планировании поездок

Как часто студенты совершают выезды по стране?

Результаты опроса свидетельствуют, что 36% респондентов готовы путешествовать 2-3 раза в год, а 35% — 4 раза и более.

Какие регионы лидеры по популярности?

Топ возглавляют Санкт-Петербург (8%), Алтайский край (6%) и Краснодарский край (6%).

Насколько высока мобильность студентов сейчас?

По данным исследования, 79% опрошенных за последние пару лет совершали поездки за пределы своего региона.

Почему молодежь стремится путешествовать внутри страны?

Более половины респондентов (53%) считают изучение географии и культуры родной страны обязательным этапом личного развития.

Выбор маршрута в таких направлениях, как Шантарские острова или набережные Приморья, становится следующим трендом для тех, кто ищет активного отдыха и уникальной природы.

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