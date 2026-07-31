Цены на отели в бархатный сезон упали: отельеры пошли на крайние меры ради заполнения номеров

В преддверии бархатного сезона российские путешественники начали активно бронировать сентябрьские туры. Период конца июля и начала августа считается наиболее выгодным временем для планирования поездок: многие отельеры снижают прайсы, а на популярных рейсах сохраняется достаточный выбор билетов на отдых. При этом климатические условия на морских курортах остаются комфортными для тех, кто плохо переносит пиковую летнюю жару.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Курортный отдых

Тройка лидеров зарубежного отдыха

Спрос на международные направления в этом году демонстрирует уверенный рост — в среднем на 8%. Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в интервью URA.RU отметил, что безусловными лидерами остаются Турция и Египет. Интерес к Вьетнаму вовсе подскочил в три раза, также набирают популярность Объединенные Арабские Эмираты и Китай, где спрос со стороны россиян увеличился на 30% благодаря отсутствию визовых барьеров и стабильности валютного курса.

Эксперт пояснил, что в сентябре Египет становится серьезным конкурентом для Бали или Мальдив. Пока на островах начинаются дожди или сохраняются высокие ценники, египетские курорты предлагают оптимальный баланс погоды и стоимости. Для тех, кто планирует зимний отдых, уже сейчас начинают открываться продажи в Оман и другие страны Ближнего Востока.

"Смещение интереса в сторону выездного туризма связано с укреплением рубля и расширением полетных программ, однако туристам все же стоит внимательнее изучать отзывы, чтобы не попасть в разочаровывающие "горящие" предложения", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru Менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Российские курорты и логистические предпочтения

Внутренний туризм впервые за долгое время показал небольшое снижение интенсивности бронирований — примерно на 5% относительно прошлого года. Основной поток отдыхающих по-прежнему устремлен в Краснодарский край, Москву и Санкт-Петербург. По данным Горина, в список востребованных локаций также попали Карелия, Нижний Новгород и Дагестан, где интерес к региональным центрам стабильно держится на высоком уровне.

Интересной особенностью сезона 2026 года стал переход к модели "короткого бронирования". Путешественники предпочитают оплачивать туры незадолго до выезда, реагируя на изменения в логистике и авиасообщении. При этом половина всех внутренних туристов (50%) делает ставку на личный транспорт, считая автомобильные поездки более экономичным и надежным вариантом для семейного отдыха, несмотря на траты на топливо и платные магистрали.

Ответы на популярные вопросы о бархатном сезоне 2026

Почему отдых в России теряет темпы роста?

Снижение на 5% обусловлено как высокой базой прошлого года, так и возвращением интереса к зарубежным направлениям, предлагающим конкурентные цены и отсутствие визовых сложностей, например, в Китай или Вьетнам.

Какое зарубежное направление выгоднее всего в сентябре?

По мнению экспертов, Египет лидирует по соотношению цены и погодных условий, успешно конкурируя с более дорогими Мальдивами или Юго-Восточной Азией, где в этот период могут начаться дожди.

На чем россияне предпочитают добираться до места отдыха?

Ровно половина путешественников выбирает личный автомобиль. Еще 30% пользуются услугами авиакомпаний, а 20% отдают предпочтение железнодорожному транспорту.

Как сэкономить при бронировании отеля на бархатный сезон?

Рекомендуется рассматривать вылеты в середине недели, а не в выходные, а также акцентировать внимание на деталях сервиса (заход в море, питание), а не только на красивой обложке гостиницы в рекламе.

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