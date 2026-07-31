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Верный способ избежать переплат за электроэнергию во время отпуска

Туризм » Путешествия

Отъезд в отпуск или переезд на дачу часто приводит к неожиданным долгам за электричество. Если жильцы перестают передавать данные счетчиков, расчеты переходят на средние показатели, что может создать искусственную задолженность и привести к отключению света.

Выключатель в комнате
Фото: https://ru.freepik.com by pvproductions is licensed under Free
Выключатель в комнате

Риск остаться без света

По закону энергоснабжающая организация имеет право ограничить подачу электроэнергии, если сумма долга превышает двухмесячный норматив потребления для конкретного жилья. Даже небольшая просрочка по единому платежному документу может стать поводом для отключения ресурса.

Как избежать переплат при пустом доме

Чтобы в квитанции не появились лишние цифры, нужно продолжать передавать показания прибора учета, даже если в квартире никто не живет. Если счетчик стоит на месте, следует сообщать те же данные, что были зафиксированы перед отъездом.

Это единственный способ подтвердить нулевое потребление и избежать автоматического начисления оплаты по среднему тарифу.

Действие Результат
Регулярная передача показаний (даже нулевых) Оплата только по факту потребления
Игнорирование счетчика во время отпуска Начисления по среднему значению и риск долга
Своевременная оплата до 15-го числа Отсутствие ограничений в подаче энергии

Сроки и рекомендации

Статья 155 Жилищного кодекса РФ устанавливает четкий срок: оплатить коммунальные услуги нужно до 15-го числа месяца, следующего за расчетным. Чтобы не вернуться в темный дом, сотрудники «Орловского энергосбыта» советуют выполнить три простых условия перед отъездом:

  • полностью закрыть текущие квитанции;
  • передать актуальные данные счетчика;
  • оформить авансовый платеж через личный кабинет.

Ответы на популярные вопросы

Что будет, если я не передам показания за один месяц?

Компания рассчитает потребление по среднему значению за предыдущие периоды. Если реальный расход меньше среднего, у вас начнет копиться долг.

Когда крайний срок оплаты, чтобы не было пеней?

До 15-го числа месяца, следующего за тем, в котором вы пользовались электричеством.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
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