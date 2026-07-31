Осенний хит сезона: поезд Рица превращает путешествие в Абхазию в настоящий круиз на рельсах

Осенний отдых на юге переходит в формат "отеля на колесах": новый туристический поезд объединяет винодельни Новороссийска, кавказское гостеприимство и субтропики Абхазии в недельном маршруте. Состав заменяет транспорт и отель, избавляя от пересадок и поиска жилья.

Фото: Self-photographed by Вадим Анохин is licensed under GNU Free Documentation License Железная дорога

Маршрут и график движения поезда "Рица"

Железнодорожный круиз стартует в Москве 10 октября. Маршрут охватывает ключевые точки юга России и Абхазии: Новороссийск, Гагру, Сухум, Сочи (Сириус) и Ростов-на-Дону. Общая продолжительность поездки составляет семь дней, что позволяет охватить максимум локаций за один отпуск.

Важной особенностью рейса стала возможность присоединиться к путешествию в Воронеже, что расширяет географию пассажиров.

"Туристические поезда сегодня становятся альтернативой классическим пакетным турам. Формат, когда ночью состав находится в движении, а днем стоит в новом городе, позволяет максимально эффективно использовать время отпуска", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.

Организаторы делают ставку на "бархатный сезон", когда спадает летний зной, но сохраняется комфортная температура для экскурсий.

Несмотря на запуск новых маршрутов, эксперты напоминают, что государственное регулирование отрасли ужесточается: в частности, недавно Минтранс ввел новые правила, касающиеся логистики и процедуры возврата билетов, что стоит учитывать при бронировании.

Инфраструктура состава: сауна и люкс-вагоны

В отличие от обычных рейсов, поезд "Рица" укомплектован вагонами повышенной комфортности. Пассажирам доступны купе, СВ и класс люкс. Однако главной особенностью стали сервисные вагоны: в составе предусмотрен вагон-спа с инфракрасной сауной и отдельный вагон-душевая.

Питание организовано в двух вагонах-ресторанах и баре, что превращает поездку в полноценный круиз.

Такая модернизация парка идет в ногу с общим трендом на обновление подвижного состава. Напомним, ранее уже презентовались проекты, в которых даже привычный плацкарт должен исчезнуть, уступив место приватным зонам с персональными шторками и душевыми кабинами.

Для тех же, кто привык к двухъярусным решениям, примером служит двухэтажный состав на маршруте в Саратов, который позволил увеличить пропускную способность направления.

"Качество сервиса в туристических поездах теперь сопоставимо с отельным. Наличие сауны и душа в составе — это не просто роскошь, а базовое требование для поездок длительностью более трех суток", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по отельному сервису Елена Гумина.

Достопримечательности на пути: от Сочи до Гагры

Программа включает посещение объектов индустрии гостеприимства и природных памятников. В Новороссийске акцент сделан на промышленный туризм и современные производства, а в Сочи — на горный кластер "Роза Хутор".

Абхазская часть маршрута традиционно включает озеро Рица, Голубое озеро и Новоафонскую пещеру. Завершается тур в Ростове-на-Дону и Азове, где туристам предложат археологические экскурсии.

Растущий интерес к таким турам иногда провоцирует нехватку мест. Однако законодатели принимают меры, чтобы билеты в поезда стали доступнее за счет борьбы с автоматизированными системами перекупов. Это должно гарантировать, что реальные путешественники смогут выкупить места по стартовым ценам.

"Осенняя Абхазия — это отсутствие очередей на границе и мягкий климат. Круизный формат удобен тем, что все пограничные и таможенные формальности проходят в более комфортном режиме для организованных групп", — объяснил в беседе с Pravda.Ru туроператор Максим Ланин.

Типичная ошибка туриста Рекомендация / Лайфхак Бронирование отелей в каждом городе Использование поезда как мобильного отеля экономит бюджет на проживание. Поездка в разгар жары (июль-август) Октябрь обеспечивает комфорт для прогулок при температуре +18…+22 градуса. Сложная логистика через границу Круизный поезд минимизирует время на прохождение транспортного контроля.

Ответы на популярные вопросы о круизном поезде

Нужно ли дополнительно платить за душ и сауну?

Как правило, пользование душем включено в стоимость билетов в вагоны высокого класса, а посещение сауны осуществляется по предварительной записи через проводника или администратора вагона-спа за отдельную плату.

Входит ли в стоимость билета экскурсионное обслуживание?

Базовая стоимость билета включает проезд и проживание в вагоне. Эксперты рекомендуют приобретать экскурсионные пакеты заранее на сайте перевозчика или у проводника, чтобы гарантировать место в группе.

Можно ли выйти в одном городе, а вернуться в поезд позже?

Поезд следует четкому расписанию. Пассажиры выходят на стоянках для прогулок и экскурсий, но обязаны вернуться к моменту отправления состава. Остановка на несколько дней с продолжением пути другим рейсом не предусмотрена.

Какие документы нужны для поездки в Абхазию на этом поезде?

Для граждан РФ достаточно внутреннего российского паспорта. Важно убедиться в отсутствии ограничений на выезд со стороны службы судебных приставов.

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