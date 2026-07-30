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Греция закрыл двери: полностью оплаченные туры не спасли россиян от отказов в визе

Туризм » Путешествия

Российские путешественники столкнулись с беспрецедентно высокой долей отказов в выдаче греческих шенгенских виз. Даже наличие полностью оплаченных туров и подтверждений от принимающих сторон больше не гарантирует положительного решения консульских служб, сообщает АТОР.

Прекращение выдачи визы
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Прекращение выдачи визы

Содержание

  • Почему растут отказы по греческим визам
  • Кого чаще всего касаются ограничения
  • Как изменились сроки рассмотрения заявок
  • Позиция экспертов по ситуации
  • Рекомендации для самостоятельных путешественников

Греция долгое время оставалась одной из наиболее доступных стран ЕС для граждан РФ, однако ситуация резко изменилась за последние недели. По данным АТОР, у крупных туроператоров уровень отказов достигает 50%, тогда как среди граждан, планирующих поездку самостоятельно, этот показатель доходит до 70%.

Категория заявителя Уровень отказов
Клиенты туроператоров До 50%
Самостоятельные путешественники До 70%

Специалисты фиксируют ужесточение политики проверок. Случаи отказов зафиксированы даже у заявителей с прочными связями, включая владельцев недвижимости в Москве и полный пакет финансовых документов. Ранее греческие власти уже отмечали структурные сдвиги в турпотоке, которые повлияли на доходы отрасли в северных регионах, однако нынешняя визовая динамика носит административный характер.

"Одобрение теперь не зависит от уровня трат или качества отеля, а определяется внутренними директивами, которые делают получение шенгена для россиян крайне нестабильным процессом", — заявила специалист по визовым вопросам Юлия Морозова.

"Даже если турист заранее оплатил бронь, популярные отели и услуги, консульство может вынести отрицательное решение, поэтому сейчас важно иметь план "Б" и выбирать направления с лояльным визовым режимом", — считает турагент Анастасия Крылова,

Помимо роста числа отказов, существенной проблемой стало увеличение времени ожидания. Процедура, ранее занимавшая от двух до трех недель, теперь затягивается до полутора месяцев. Это создает серьезные риски для планирования, особенно на фоне удорожания авиаперевозок и вопросов безопасности полетов на некоторых маршрутах.

Ответы на популярные вопросы о получении виз

Что делать при отказе в визе Греции?

Официальные причины кратко описываются в сопроводительном письме. Попытка обжалования занимает много времени и редко приводит к смене решения, поэтому эксперты советуют подавать документы в другие страны.

Почему документы с подтверждением недвижимости не гарантируют выдачу?

В текущих условиях консульства ЕС фокусируются на проверке обоснованности визита и готовности к быстрому возвращению, а не на финансовой состоятельности заявителя.

Безопасно ли подавать документы в последний момент?

Крайне не рекомендуется. С учетом сроков до полутора месяцев, подача документов менее чем за два месяца до поездки является высоким риском.

Существуют ли альтернативы шенгенской визе для отдыха?

Путешественники часто выбирают направления с безвизовым въездом или простыми визовыми правилами, что позволяет избежать неопределенности ЕС.

Напомним, что путешествия в текущем году требуют тщательной подготовки. Планируя отпуск, можно рассмотреть лучшие малые города России или изучить варианты индустриального туризма, где нет визовых барьеров.

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Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
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