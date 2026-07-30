Бразилия против "родильного туризма": беременных россиянок разворачивают прямо у трапа

Бразильские пограничные службы ужесточили контроль для российских путешественниц. Основная причина — борьба с так называемым "родильным туризмом", целью которого является получение новорожденным ребенком гражданства Бразилии по праву почвы. Тех, кто вызывает подозрения у офицеров на паспортном контроле, разворачивают обратно прямо в аэропорту.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Беременная левушка в аэропорту

О чем важно знать при поездке в Бразилию

Риск депортации для беременных туристок

Правовой статус безвизового режима

Последствия для семейных пар

Как происходит обжалование запрета на въезд

О чем предупреждают специалисты туриндустрии

Российские правила въезда в страну формально не менялись. Граждане РФ по-прежнему могут находиться на территории Бразилии без визы до 90 дней каждые полгода, если заявленная цель визита — исключительно туризм. Однако на практике миграционные офицеры стали чаще требовать доказательства туристических намерений от женщин на поздних сроках беременности. Если цель поездки кажется сотруднику границы сфабрикованной, путешественницу могут принудительно отправить первым же рейсом домой.

Ситуация стала развиваться стремительно после того, как Аргентина ужесточила правила предоставления паспортов для родителей детей, рожденных внутри страны. Часть потока желающих получить гражданство через роды перераспределилась в сторону Бразилии. Теперь власти этой страны также начали активно мониторить попытки организации "родильных туров".

Ситуация Последствия Подозрение в "родильном туризме" Отказ во въезде, депортация Судебное обжалование Экстренное рассмотрение, ожидание в транзитной зоне Услуги адвоката Стоимость от 15 000 долларов

Известны случаи, когда семьям удавалось временно приостановить депортацию через решение суда. Однако до завершения процесса женщинам часто приходится проводить длительное время в транзитных зонах аэропортов. По данным представителя агентства, занимающегося организацией поездок, всего за 48 часов в страну не впустили более десяти семей, а четверым из них въезд в Бразилию был закрыт полностью.

Юридическая защита в подобных ситуациях требует серьезных вложений. Услуги профильных адвокатов, специализирующихся на миграционных спорах, оцениваются в сумму от 15 тысяч долларов. К этим расходам многие семьи добавляют значительные выплаты посредникам за сопровождение родов, которые не гарантируют прохождение пограничного контроля.

"Статистика отказов в пересечении границы на фоне подозрения в нарушении миграционного режима закономерна, так как финансовые затраты на адвокатов зачастую не покрывают рисков, связанных с принудительной высылкой", — отметила эксперт по зарубежному туризму Ирина Соколова.

"Выбор направления для родов должен опираться на текущую правоприменительную практику, а не на прошлый опыт других туристов, так как миграционные правила могут меняться в любой момент", — подчеркнула специалист по визовым вопросам Юлия Морозова.

Ответы на популярные вопросы о посещении Бразилии

Можно ли сейчас полететь в Бразилию с туристическими целями?

Да, для граждан РФ безвизовый режим по-прежнему действует для классического туризма на срок до 90 дней.

Что делать, если пограничники отказывают во въезде беременной женщине?

Можно инициировать процедуру обжалования через суд в экстренном порядке, но это требует привлечения местных адвокатов.

Гарантирует ли наличие посредников въезд в страну?

Нет, пограничные службы принимают решение о допуске индивидуально, основываясь на целях поездки и соответствии заявителя иммиграционным правилам.

Почему ужесточились правила в отношении россиян?

Контроль был усилен из-за большого наплыва лиц, приезжающих исключительно с целью получения гражданства для детей, что власти страны классифицируют как злоупотребление туристическим безвизом.

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