Осень в Азии: туроператоры ставят на комбинированные маршруты и семейный спрос

Осенние каникулы в странах Восточной Азии превращаются в один из самых востребованных периодов для семейного отдыха благодаря сочетанию мягкого климата, насыщенной экскурсионной программы и высокого уровня комфорта. Туроператор "Чайна Трэвел" подготовил пакетные предложения по Китаю, Японии и Южной Корее, используя блочную авиаперевозку для оптимизации стоимости для пассажиров.
Осень — идеальный сезон для знакомства с Китаем. На севере страны устанавливается благоприятная погода, подходящая для длительных экскурсий, а крупные мегаполисы предлагают сочетание древней архитектуры и современных развлечений. Стоимость поездок на неделю с учетом авиаперелета начинается от 150 тыс. рублей на двоих.
Для поклонников истории оператор предлагает посетить Пекин, Шанхай и Сиань. Программа "Пекин — наследие Поднебесной Империи" стартует от 247,3 тыс. рублей (вылет 29 октября), а "Гранд Тур: Китай" с посещением нескольких городов доступен от 429,3 тыс. рублей. Для семей с детьми ориентированы маршруты с тематическими парками, такими как Universal Studios, стоимость программ начинается от 272,1 тыс. рублей.
Комбинированные туры позволяют совместить осмотр знаковых мест, включая Великую Китайскую стену и императорские дворцы, с полноценным расслаблением на побережье. Гарантированные вылеты на остров Хайнань запланированы на 22, 24 и 31 октября 2026 года. Стоимость 11-дневной поездки в формате "Пекин + Хайнань" составляет от 342,8 тыс. рублей на двоих.
Сезон осенних кленов "момидзи" делает пейзажи Японии знаковыми для фотографии, что стимулирует высокий спрос на поездки в конце октября. Вниманию туристов предлагаются как академические экскурсии, так и семейные варианты, такие как "Каникулы в Японии: открой свой парк чудес", который включает посещение токийского Диснейленда и парка в Осаке. Цены на туры начинаются от 750,2 тыс. рублей на 10 ночей.
|Программа
|Длительность
|Цена от (на двоих)
|Пекин — наследие Поднебесной
|7 ночей
|247,3 тыс. руб.
|Япония: в поисках гармонии
|9 ночей
|636,9 тыс. руб.
|Южная Корея: 3 столицы
|8 ночей
|406,9 тыс. руб.
Осенний период в Южной Корее известен как "танпхун", когда ландшафты окрашиваются в багряные и золотые тона. Экскурсионные программы, такие как "Три столицы: золотая осень", позволяют увидеть дворцы Сеула, колоритные рыбные рынки Пусана и храмовые комплексы, охраняемые ЮНЕСКО. Подобное 8-дневное путешествие оценивается в 406,9 тыс. рублей.
Туроператор осуществляет полное сопровождение поездки, включая трансферы и помощь в заполнении необходимых документов. В частности, для поездок в Южную Корею требуется электронное разрешение K-ETA, а визовые вопросы по Японии сейчас упрощены: при бронировании до 16 августа включительно оформление визы проводится бесплатно.
При бронировании туров в Японию до 16 августа оформление визы осуществляется бесплатно.
Это электронное разрешение на въезд, которое необходимо гражданам ряда стран для посещения Южной Кореи; туроператоры оказывают помощь в его получении.
Ассортимент включает как исторические экскурсии по Пекину и Шанхаю, так и посещение современных тематических парков и пляжный отдых на Хайнане.
Да, программы включают парки развлечений и экскурсии, адаптированные под семейный отдых.
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