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Осень в Азии: туроператоры ставят на комбинированные маршруты и семейный спрос

Туризм » Регионы » Азия

Осенние каникулы в странах Восточной Азии превращаются в один из самых востребованных периодов для семейного отдыха благодаря сочетанию мягкого климата, насыщенной экскурсионной программы и высокого уровня комфорта. Туроператор "Чайна Трэвел" подготовил пакетные предложения по Китаю, Японии и Южной Корее, используя блочную авиаперевозку для оптимизации стоимости для пассажиров.

Осень в Японии
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Осень в Японии

Китай: от исторических памятников до парков развлечений

Осень — идеальный сезон для знакомства с Китаем. На севере страны устанавливается благоприятная погода, подходящая для длительных экскурсий, а крупные мегаполисы предлагают сочетание древней архитектуры и современных развлечений. Стоимость поездок на неделю с учетом авиаперелета начинается от 150 тыс. рублей на двоих.

Для поклонников истории оператор предлагает посетить Пекин, Шанхай и Сиань. Программа "Пекин — наследие Поднебесной Империи" стартует от 247,3 тыс. рублей (вылет 29 октября), а "Гранд Тур: Китай" с посещением нескольких городов доступен от 429,3 тыс. рублей. Для семей с детьми ориентированы маршруты с тематическими парками, такими как Universal Studios, стоимость программ начинается от 272,1 тыс. рублей.

Сочетание культурного погружения и отдыха на Хайнане

Комбинированные туры позволяют совместить осмотр знаковых мест, включая Великую Китайскую стену и императорские дворцы, с полноценным расслаблением на побережье. Гарантированные вылеты на остров Хайнань запланированы на 22, 24 и 31 октября 2026 года. Стоимость 11-дневной поездки в формате "Пекин + Хайнань" составляет от 342,8 тыс. рублей на двоих.

Япония в период "момидзи": маршруты для всей семьи

Сезон осенних кленов "момидзи" делает пейзажи Японии знаковыми для фотографии, что стимулирует высокий спрос на поездки в конце октября. Вниманию туристов предлагаются как академические экскурсии, так и семейные варианты, такие как "Каникулы в Японии: открой свой парк чудес", который включает посещение токийского Диснейленда и парка в Осаке. Цены на туры начинаются от 750,2 тыс. рублей на 10 ночей.

Программа Длительность Цена от (на двоих)
Пекин — наследие Поднебесной 7 ночей 247,3 тыс. руб.
Япония: в поисках гармонии 9 ночей 636,9 тыс. руб.
Южная Корея: 3 столицы 8 ночей 406,9 тыс. руб.

Южная Корея: золотая осень и достопримечательности ЮНЕСКО

Осенний период в Южной Корее известен как "танпхун", когда ландшафты окрашиваются в багряные и золотые тона. Экскурсионные программы, такие как "Три столицы: золотая осень", позволяют увидеть дворцы Сеула, колоритные рыбные рынки Пусана и храмовые комплексы, охраняемые ЮНЕСКО. Подобное 8-дневное путешествие оценивается в 406,9 тыс. рублей.

Организационные вопросы и визовая поддержка

Туроператор осуществляет полное сопровождение поездки, включая трансферы и помощь в заполнении необходимых документов. В частности, для поездок в Южную Корею требуется электронное разрешение K-ETA, а визовые вопросы по Японии сейчас упрощены: при бронировании до 16 августа включительно оформление визы проводится бесплатно.

"Использование блочных перелетов в пиковые каникулярные даты — это единственный способ застраховать клиента от резких колебаний цен на регулярных рейсах", — резюмировала менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.
"Уровень отельного сервиса в странах Восточной Азии традиционно высок, но при бронировании комбинированных программ важно проверять требования к трансферу между регионами", — констатировал управляющий гостиницей Виталий Кузьмин.

Ответы на популярные вопросы о поездках в Азию

Входит ли виза в стоимость тура при раннем бронировании?

При бронировании туров в Японию до 16 августа оформление визы осуществляется бесплатно.

Что такое K-ETA для Южной Кореи?

Это электронное разрешение на въезд, которое необходимо гражданам ряда стран для посещения Южной Кореи; туроператоры оказывают помощь в его получении.

Какие виды отдыха доступны в Китае осенью?

Ассортимент включает как исторические экскурсии по Пекину и Шанхаю, так и посещение современных тематических парков и пляжный отдых на Хайнане.

Подходят ли данные программы для поездки с детьми?

Да, программы включают парки развлечений и экскурсии, адаптированные под семейный отдых.

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Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
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