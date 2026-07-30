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Троя в Турции и Джерба в Тунисе: где туристы ищут следы Одиссеи сегодня

Туризм » Регионы » Европа

30 июля в российский прокат выходит картина Кристофера Нолана "Одиссея". Гомеровский эпос десятилетиями вызывает споры среди историков: где заканчивается миф и начинается реальная география? Некоторые точки, традиционно связываемые с приключениями героя, доступны для посещения. Что ценно для российских туристов — во многие из этих локаций можно отправиться без предварительного оформления визы.

Эфес, Турция
Фото: commons.wikimedia.org by Carlos Delgado, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Эфес, Турция

Турция: от Трои до античных театров

Путь Одиссея берет начало с падения Трои. Археологический объект на холме Хисарлык (провинция Чанаккале) включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Помимо раскопок и фрагментов стен, там установлена современная модель знаменитого деревянного коня. Для полноценного погружения в античность стоит посетить и другие города региона:

  • Сиде: здесь амфитеатр II века и храм Аполлона расположены в самом центре курортной зоны.
  • Эфес: один из крупнейших портов древнего мира с сохранившейся библиотекой Цельса и театром на 25 000 мест.
  • Перге: стадион на 12 000 зрителей и монументальные эллинистические ворота, где обычно меньше туристических групп.
  • Аспендос: место с одним из самых совершенных театров античности, где до сих пор проходят оперные фестивали.

Если в маршрут входит Памуккале, дополнительно можно изучить руины Иераполиса, хотя античные достопримечательности региона требуют грамотного планирования времени.

Тунис: остров легендарных лотофагов

Остров Джерба часто называют местом пребывания народа лотофагов, чьи плоды заставляли путников терять память о доме. Хотя точных доказательств этому нет, остров остается популярным туристическим направлением. Помимо пляжей, здесь стоит осмотреть город Хумт-Сук с его восточными базарами и старинную синагогу Эль-Гриба. В Тунисе также можно увидеть руины Карфагена и амфитеатр в Эль-Джеме, который по масштабам сопоставим с римским Колизеем.

Марокко: за воротами Гибралтара

Исследователи предполагают, что эпизоды из странствий гомеровского героя могли разворачиваться у входа в Средиземное море. В районе Танжера находится мыс Спартель, где воды Атлантики встречаются со средиземноморскими, и Пещеры Геркулеса, окутанные мифологией. Это направление подойдет тем, кто хочет совместить изучение античных легенд с архитектурным наследием старой медины Танжера.

Черногория: теории о стране феаков

Бока-Которская бухта в Черногории является одним из предполагаемых мест расположения страны феаков. Старый Котор, входящий в список ЮНЕСКО, предлагает путешественникам средневековую атмосферу, крепость Святого Иоанна и возможность морских прогулок к городу Пераст. Однако стоит учитывать, что условия въезда в страну изменятся с 1 ноября 2026 года.

Страна Безвизовый режим для РФ
Турция До 60 дней за раз (макс. 90/180 дней)
Тунис До 90 дней
Марокко До 90 дней

Ответы на популярные вопросы о поездках по следам Одиссея

Какие античные города Турции удобнее всего совместить с отдыхом?

Сиде является наиболее доступным: руины находятся прямо в центре популярного курорта, что позволяет сочетать пляжный отдых с осмотром амфитеатра и храма Аполлона.

Нужна ли виза в Черногорию сейчас?

На текущий момент для граждан РФ действует безвизовый режим, однако с 1 ноября 2026 года правила меняются — для въезда потребуется виза.

Что можно увидеть в районе Танжера в Марокко?

Помимо мыса Спартель и древних Пещер Геркулеса, стоит изучить лабиринты улиц старой медины и подняться к крепости Касба для обзора Гибралтара.

Сколько времени нужно закладывать на осмотр Эфеса?

Опытные путешественники советуют выделять на посещение Эфеса не менее половины дня, учитывая размеры территории и наличие рядом храма Артемиды.

"При планировании маршрутов по античным руинам важно учитывать температурный режим: в таких местах, как Эфес или Перге, практичнее проводить экскурсии в утренние или вечерние часы", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru эксперт по курортному отдыху Дмитрий Лаврентьев.

"Для семейных путешествий по историческим местам стоит выбирать локации с развитой инфраструктурой, чтобы избежать быстрой усталости детей при длительных переходах по камням", — добавила эксперт по детскому отдыху Ирина Сафонова.

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Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
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