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Краснодарский край просчитался: куда на самом деле уехали туристы вместо Крыма этим летом

Туризм » Путешествия

Туристический сезон-2026 изменил расстановку сил: россияне массово выбирают Абхазию вместо привычных черноморских курортов. Пока Краснодарский край теряет гостей, а Крым сталкивается с оттоком туристов, путешественники отдают предпочтение направлениям с оптимальным соотношением цены и качества.

Новый Афон, здание станции Псырцха
Фото: commons.wikimedia.org by Овчинников Дмитрий, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Новый Афон, здание станции Псырцха

Абхазия как главный бенефициар сезона

Статистика подтверждает: около трети всех отказов от бронирований на полуострове были перенаправлены в сторону республики.

Абхазия стала главным открытием лета, предложив отдыхающим более доступные варианты размещения. Это направление выбирают те, кто привык планировать отдых у моря без неоправданных переплат за сервис среднего уровня.

"Туристы сегодня выбирают зарубежные поездки, если видят, что отечественный сервис не соответствует заявленной стоимости. Абхазия стала логичной альтернативой для тех, кто ищет доступный отдых без лишних переплат", — отметила в беседе с Pravda.Ru Ирина Соколова, менеджер по зарубежному туризму.

Крымский фактор и его влияние

Ситуация в регионе остается нестабильной, что вынуждает часть потока искать более спокойные альтернативы. Влияние внешних причин на правила организации поездок и общая атмосфера способствуют временной смене интересов аудитории. Бизнес на полуострове сейчас сфокусирован на удержании позиций, поэтому вопросы привлечения массового туриста отошли на второй план.

Ошибки отельеров Краснодарского края

Краснодарский край столкнулся с провалом ожиданий. Местные владельцы гостиниц рассчитывали на приток гостей, однако просчитались.

Многие предприниматели полагали, что путешественники "никуда не денутся", и сохраняли высокие цены при старом уровне инфраструктуры. В итоге рынок отреагировал закрытием гостевых домов и снижением деловой активности, как это часто бывает при развитии инфраструктуры в отсутствие реальной конкуренции.

"Рынок стал гибким, а путешественники — разборчивыми. Те, кто привык к быстрой окупаемости инвестиций, теперь вынуждены пересматривать свои стратегии", — пояснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по курортному отдыху Дмитрий Лаврентьев.

Ошибка / Привычка Совет / Лхафхак / Результат
Завышение цен без модернизации услуг Корректировка прайса под реальный уровень комфорта
Расчет на безысходность туриста Работа в долгую через клиентоориентированность
Игнорирование конкурентов в СНГ Постоянный анализ цен по альтернативным направлениям

"Краснодарским предпринимателям важно осознать, что эпоха легкого заработка прошла. Чтобы вернуть гостя, нужно предложить достойный сервис за адекватные деньги", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru туроператор Максим Ланин.

Ответы на популярные вопросы о планировании отпуска

Как правильно спланировать бюджетную поездку?

Изучайте предложения не только в текущем, но и в соседних регионах, где стоимость услуг может быть заметно ниже при аналогичном качестве.

Какие ошибки часто совершают туристы при выборе жилья?

Часто путешественники выбирают объекты размещения по старой памяти, не проверяя свежие отзывы, которые могут кардинально менять картину сервиса.

Как обезопасить свой отдых и избежать проблем?

Обязательно оформляйте страховку, заранее уточняйте актуальный климат и возможные ограничения, действующие в выбранном регионе.

На что рассчитывать при бронировании в последний момент?

В высокий сезон цены растут, поэтому надежнее бронировать жилье заранее через прямые официальные каналы или проверенных операторов, избегая посредников с сомнительной репутацией.

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Экспертная проверка: менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова, эксперт по курортному отдыху Дмитрий Лаврентьев, туроператор Максим Ланин
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
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