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Билеты и отели уже разлетаются: Филиппины вырвались в лидеры зимнего сезона

Туризм » Регионы » Азия

Предстоящий высокий сезон 2026/2027 годов готовит для российских туристов открытие в виде Филиппин. Страна, ранее считавшаяся дорогим экзотическим направлением, сейчас выигрывает конкуренцию у традиционных азиатских курортов благодаря финансовой доступности и безвизовому режиму. Спрос на путевки распределяется уже сейчас, причем путешественники планируют поездки на длительный срок, включая новогодние и январские праздники.

Филиппины
Фото: commons.wikimedia.org by Ray in Manila, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Филиппины

Основные аспекты поездки на Филиппины

  • Почему Филиппины стали доступнее Вьетнама и Китая.
  • Как туроператоры удерживают цены на перелеты.
  • Ценовая политика: сравнение стоимости туров с Паттайей и Хайнанем.
  • Особенности выбора отелей и авиабилетов.
  • Практические советы по планированию отпуска.

Стратегия туроператоров на зимний сезон

Чтобы обеспечить стабильные цены на фоне растущего интереса, туроператоры формируют пакетные продукты с использованием гарантированных блоков мест. Компании ITM group организовали завоз туристов на рейсах Emirates, а ПАКС — на Qatar Airways. Для тех, кто предпочитает гибкие маршруты, широкую линейку предложений на базе GDS-перевозки представили Space Travel, FUN&SUN, "Русский Экспресс", Anex, Let's Fly и ICS Travel Group.

Направление Цена на двоих (от) Условия
Паттайя (Таиланд) 115 000 руб. 3*, перелет со стыковкой
Хайнань (Китай) 121 000 руб. 3*, перелет со стыковкой
Филиппины 154 000 руб. 3*, перелет со стыковкой
Нячанг (Вьетнам) 161 000 руб. 3*, перелет со стыковкой

Предпочтения путешественников

Российские туристы, выбирающие филиппинское направление, чаще отдают предпочтение отелям высокого уровня комфорта. При планировании перелета большинство останавливается на стыковочных рейсах через ближневосточные хабы или крупные авиаузлы Китая. Помимо комплексных пакетных туров, востребованной услугой остается "наземка" — бронирование исключительно отелей, что позволяет самостоятельно комбинировать логистику, похожую на маршруты делового туризма.

"Текущая динамика спроса показывает, что Филиппины уверенно закрепляются в нише конкурентоспособных направлений для тех, кто ищет баланс между ценой и экзотикой. Рост глубины бронирований — лучший индикатор того, что путешественники адаптировались к новым логистическим реалиям после падения доходности таких направлений, как греческие курорты", — констатировал аналитик Илья Роденко.

"В условиях ажиотажного интереса, когда даже популярные отели Абхазии быстро уходят в стоп-лист, гарантированные блоки мест у туроператоров становятся главным инструментом для удержания доступности цен на Филиппины", — подчеркнула турагент Анастасия Крылова.

Ответы на популярные вопросы о зимнем отдыхе

В чем заключается главное преимущество туров на Филиппины по сравнению с Вьетнамом?

Основным фактором является ценовая доступность турпакета. В текущем сезоне стоимость пакетных предложений на Филиппины оказывается ниже, чем аналогичные туры в Нячанг.

Какие варианты перелета доступны российским туристам?

Туристам предлагаются туры на базе гарантированных блоков мест на рейсах авиакомпаний Emirates и Qatar Airways, а также пакеты с использованием GDS-перевозки ведущими российскими туроператорами.

Нужна ли россиянам виза для посещения Филиппин?

Нет, для граждан России сохраняется безвизовый режим въезда, что значительно упрощает организацию поездки и экономит ресурсы как при планировании, так и в пути.

На какой тип отелей чаще ориентируются путешественники?

По данным туроператоров, основная часть туристов выбирает отели высокой категории, отдавая предпочтение комфортному размещению во время длительного зимнего отпуска.

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Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
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