Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Меньше зависимости от поставщиков: в Бородино освоили выпуск механизма для вагонов
Россия и Китай объединили данные о леопардах в рамках нового трансграничного резервата
Кузбасс вошел в пятерку российских регионов с самым высоким объемом коммерческих кредитов
В Тюмени ищут волонтеров для укрепления дамб из-за паводка
Розовые рубашки для мальчиков в школе Карасайского района вызвали недовольство родителей
В Рязани раскрыли, сколько ещё прослужит Солотчинский мост
Промышленное производство в Кировской области упало на 12% за год
Анита Цой выступит на фестивале Русское лето в Орле
Три района Владивостока временно останутся без света: график отключения

В загранпаспортах РФ с 2027 года уберут сведения о детях и устаревшие графы

Туризм » Путешествия

С 2027 года процедура оформления заграничных паспортов для граждан РФ претерпит изменения. В документе больше не будут указывать сведения о детях, а устаревшие графы "Личный код" и "Учетная запись" окончательно уйдут в прошлое. Грядущие поправки носят скорее технический характер, синхронизируя бумажные форматы с современной практикой пограничного контроля.

загранпаспорт для ребенка
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
загранпаспорт для ребенка

Основные аспекты изменений

  • Отмена внесения записей о детях в паспорт родителя.
  • Техническая невозможность записи данных в биометрические паспорта.
  • Скорость оформления индивидуальных документов для несовершеннолетних.
  • Актуальность ранее выданных документов.
  • Практическое значение формальных граф.

На сегодняшний день многие популярные направления, в числе которых Турция и Объединенные Арабские Эмираты, традиционно не рассматривали запись в паспорте родителя как полноценный проездной документ для ребенка. Владельцам биометрических загранпаспортов изменения тем более не создадут проблем: в такие документы технически нельзя вписать детей из-за особенностей электронного чипа. Россияне, которые стремятся на европейские курорты или в иные страны, давно привыкли оформлять детям персональные удостоверения личности.

Для понимания того, насколько критичны подобные новшества, важно разделять формальности и реальные требования погранслужб. Инициатива направлена на избавление от бюрократических пережитков.

"Это плановое обновление, которое лишь фиксирует текущее положение дел. Сейчас запись о ребенке в паспорте родителя практически бесполезна, так как для пересечения границы все равно требуется отдельный паспорт. По сути, мы уходим от практики, которая давно перестала выполнять свои функции в туристическом секторе", — разъяснила юрист Ирина Сафонова.

"Отсутствие записи в паспорте не усложняет жизнь родителям. Получение отдельного загранпаспорта на ребенка — процесс отлаженный и быстрый. В Москве их могут подготовить за считанные часы, так как для детей до 14 лет не требуется проведение процедур, связанных с запросами в базы данных ФСБ", — подчеркнула эксперт Анастасия Крылова.

Изменение Статус
Запись о детях Отменяется с 2027 года
Действующие паспорта Активны до конца срока действия
Графы "Личный код" Удаляются как невостребованные

Путешественникам не стоит переживать из-за срока действия своих документов. Если текущий паспорт содержит информацию о детях, документ остается легитимным до даты, указанной в нем. Владельцам таких паспортов не нужно совершать никаких дополнительных действий или заниматься переоформлением до истечения срока действия.

Ответы на популярные вопросы о загранпаспортах

Нужно ли срочно менять паспорт, если в нем указан ребенок?

Нет, документ полностью действителен. Вы можете продолжать пользоваться им до официального окончания срока действия.

Почему именно сейчас решили убрать графы для детей?

Это приведение документов к международным стандартам и практическим реалиям пограничного контроля, где требуется отдельный документ на каждого путешественника.

Где быстрее всего оформить загранпаспорт для ребенка?

Оформление через территориальные органы МВД в Москве проходит наиболее оперативно, часто паспорт готов в течение суток.

Повлияют ли изменения на стоимость госпошлины за паспорт?

Технические правки в дизайне документа не подразумевают автоматического изменения налоговой ставки или госпошлин.

Читайте также

Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Сейчас читают
Жир и целлюлит тают на глазах: одно простое упражнение для идеальных ног без тренажеров
Новости спорта
Жир и целлюлит тают на глазах: одно простое упражнение для идеальных ног без тренажеров
Семья забудет про магазинные десерты: этот шоколадный торт съедят раньше, чем он пропитается
Еда и рецепты
Семья забудет про магазинные десерты: этот шоколадный торт съедят раньше, чем он пропитается
Популярное
Сбивать за копейки: Россия переходит на использование лазерных систем ПВО для поражения дронов

Российский оборонный сектор внедряет системы перехвата, которые превращают уничтожение дорогого дрона в вопрос оплаты счетов за электричество.

Сбивать за копейки: Россия переходит на использование лазерных систем ПВО для поражения дронов
Семья забудет про магазинные десерты: этот шоколадный торт съедят раньше, чем он пропитается
Семья забудет про магазинные десерты: этот шоколадный торт съедят раньше, чем он пропитается
Метеорологи прогнозируют в Алтайском крае жару до +30°C и сильный ветер
Джедайский меч больше не нужен: палка в руках китайского матроса подняла по тревоге авианосец США
Война будущего уже началась в Польше: радикальный пересмотр структуры стер грань между тылом и фронтом Андрей Николаев Вашингтон выбрал путь максимального давления на торговых партнёров РФ. Кто сдастся? Любовь Степушова Сердце разрывается от масштаба: Наталья Бондарчук рассказала о переменах в российском кино Анжела Якубовская
Обновленная Lada Niva Legend с двигателем 1.8 л получила новую архитектуру подвески
Смертельный срез для старой яблони: как не превратить плодовое дерево в рассадник инфекций
Погоня за молодостью обернулась крахом: развод Диброва обнажил болезненную правду о возрасте
Погоня за молодостью обернулась крахом: развод Диброва обнажил болезненную правду о возрасте
Последние материалы
Россия и Китай объединили данные о леопардах в рамках нового трансграничного резервата
Кузбасс вошел в пятерку российских регионов с самым высоким объемом коммерческих кредитов
В Тюмени ищут волонтеров для укрепления дамб из-за паводка
Розовые рубашки для мальчиков в школе Карасайского района вызвали недовольство родителей
В Рязани раскрыли, сколько ещё прослужит Солотчинский мост
Промышленное производство в Кировской области упало на 12% за год
Анита Цой выступит на фестивале Русское лето в Орле
Три района Владивостока временно останутся без света: график отключения
В пещере Холе-Фельс нашли миниатюрные фигурки куропаток возрастом 40 тысяч лет
Мы влюблённые друг в друга: Пугачёва и Галкин* раскрыли секрет своего брака в Юрмале
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.