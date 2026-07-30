В загранпаспортах РФ с 2027 года уберут сведения о детях и устаревшие графы

С 2027 года процедура оформления заграничных паспортов для граждан РФ претерпит изменения. В документе больше не будут указывать сведения о детях, а устаревшие графы "Личный код" и "Учетная запись" окончательно уйдут в прошлое. Грядущие поправки носят скорее технический характер, синхронизируя бумажные форматы с современной практикой пограничного контроля.
На сегодняшний день многие популярные направления, в числе которых Турция и Объединенные Арабские Эмираты, традиционно не рассматривали запись в паспорте родителя как полноценный проездной документ для ребенка. Владельцам биометрических загранпаспортов изменения тем более не создадут проблем: в такие документы технически нельзя вписать детей из-за особенностей электронного чипа. Россияне, которые стремятся на европейские курорты или в иные страны, давно привыкли оформлять детям персональные удостоверения личности.
Для понимания того, насколько критичны подобные новшества, важно разделять формальности и реальные требования погранслужб. Инициатива направлена на избавление от бюрократических пережитков.
"Это плановое обновление, которое лишь фиксирует текущее положение дел. Сейчас запись о ребенке в паспорте родителя практически бесполезна, так как для пересечения границы все равно требуется отдельный паспорт. По сути, мы уходим от практики, которая давно перестала выполнять свои функции в туристическом секторе", — разъяснила юрист Ирина Сафонова.
"Отсутствие записи в паспорте не усложняет жизнь родителям. Получение отдельного загранпаспорта на ребенка — процесс отлаженный и быстрый. В Москве их могут подготовить за считанные часы, так как для детей до 14 лет не требуется проведение процедур, связанных с запросами в базы данных ФСБ", — подчеркнула эксперт Анастасия Крылова.
|Изменение
|Статус
|Запись о детях
|Отменяется с 2027 года
|Действующие паспорта
|Активны до конца срока действия
|Графы "Личный код"
|Удаляются как невостребованные
Путешественникам не стоит переживать из-за срока действия своих документов. Если текущий паспорт содержит информацию о детях, документ остается легитимным до даты, указанной в нем. Владельцам таких паспортов не нужно совершать никаких дополнительных действий или заниматься переоформлением до истечения срока действия.
Нет, документ полностью действителен. Вы можете продолжать пользоваться им до официального окончания срока действия.
Это приведение документов к международным стандартам и практическим реалиям пограничного контроля, где требуется отдельный документ на каждого путешественника.
Оформление через территориальные органы МВД в Москве проходит наиболее оперативно, часто паспорт готов в течение суток.
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