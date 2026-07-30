В загранпаспортах РФ с 2027 года уберут сведения о детях и устаревшие графы

С 2027 года процедура оформления заграничных паспортов для граждан РФ претерпит изменения. В документе больше не будут указывать сведения о детях, а устаревшие графы "Личный код" и "Учетная запись" окончательно уйдут в прошлое. Грядущие поправки носят скорее технический характер, синхронизируя бумажные форматы с современной практикой пограничного контроля.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ загранпаспорт для ребенка

Основные аспекты изменений

Отмена внесения записей о детях в паспорт родителя.

Техническая невозможность записи данных в биометрические паспорта.

Скорость оформления индивидуальных документов для несовершеннолетних.

Актуальность ранее выданных документов.

Практическое значение формальных граф.

На сегодняшний день многие популярные направления, в числе которых Турция и Объединенные Арабские Эмираты, традиционно не рассматривали запись в паспорте родителя как полноценный проездной документ для ребенка. Владельцам биометрических загранпаспортов изменения тем более не создадут проблем: в такие документы технически нельзя вписать детей из-за особенностей электронного чипа. Россияне, которые стремятся на европейские курорты или в иные страны, давно привыкли оформлять детям персональные удостоверения личности.

Для понимания того, насколько критичны подобные новшества, важно разделять формальности и реальные требования погранслужб. Инициатива направлена на избавление от бюрократических пережитков.

"Это плановое обновление, которое лишь фиксирует текущее положение дел. Сейчас запись о ребенке в паспорте родителя практически бесполезна, так как для пересечения границы все равно требуется отдельный паспорт. По сути, мы уходим от практики, которая давно перестала выполнять свои функции в туристическом секторе", — разъяснила юрист Ирина Сафонова. "Отсутствие записи в паспорте не усложняет жизнь родителям. Получение отдельного загранпаспорта на ребенка — процесс отлаженный и быстрый. В Москве их могут подготовить за считанные часы, так как для детей до 14 лет не требуется проведение процедур, связанных с запросами в базы данных ФСБ", — подчеркнула эксперт Анастасия Крылова.

Изменение Статус Запись о детях Отменяется с 2027 года Действующие паспорта Активны до конца срока действия Графы "Личный код" Удаляются как невостребованные

Путешественникам не стоит переживать из-за срока действия своих документов. Если текущий паспорт содержит информацию о детях, документ остается легитимным до даты, указанной в нем. Владельцам таких паспортов не нужно совершать никаких дополнительных действий или заниматься переоформлением до истечения срока действия.

Ответы на популярные вопросы о загранпаспортах

Нужно ли срочно менять паспорт, если в нем указан ребенок?

Нет, документ полностью действителен. Вы можете продолжать пользоваться им до официального окончания срока действия.

Почему именно сейчас решили убрать графы для детей?

Это приведение документов к международным стандартам и практическим реалиям пограничного контроля, где требуется отдельный документ на каждого путешественника.

Где быстрее всего оформить загранпаспорт для ребенка?

Оформление через территориальные органы МВД в Москве проходит наиболее оперативно, часто паспорт готов в течение суток.

Повлияют ли изменения на стоимость госпошлины за паспорт?

Технические правки в дизайне документа не подразумевают автоматического изменения налоговой ставки или госпошлин.

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