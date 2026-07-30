Мечты активных туристов сбылись: на Русском острове радикально изменили береговую линию

На Русском острове 1 августа состоится торжественное открытие новой велосипедной трассы, которая станет ключевым элементом активного отдыха во Владивостоке. Праздничные мероприятия у знакового арт-объекта "Нулевой километр велодорог России" начнутся с детских заездов на беговелах, где юные спортсмены из Приморья поборются за первенство. Вся дикая природа и обновленная инфраструктура побережья теперь доступны для полноценных туристических прогулок.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Велосипедист

Развлекательная программа и маршрут на мысе Ахлёстышева

Официальная церемония запланирована на полдень и выйдет далеко за рамки формального перерезания ленты. Гости увидят трюковые выступления мастеров роллер-спорта и услышат сеты от музыкальных коллективов "Муза Медуза" и "Гром Алина". За подготовку площадки отвечали специалисты учреждения "Лазо", которые полностью благоустроили территорию: установили скамейки, велопарковки и детальные карты с описанием локаций. Как отмечает vostokmedia.com, проект реализован по поручению президента при поддержке Минвостокразвития для создания национальной сети троп.

"Создание качественной велоинфраструктуры в Приморье — это не только вопрос имиджа, но и реальный стимул для развития внутреннего микротуризма", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по внутреннему туризму Антон Громов.

Велосипедная магистраль протянулась от мыса Ахлёстышева, прошла вдоль улицы Академика Касьянова и Университетского проспекта до поворота на Экипажный. Особое внимание привлекает "Нулевой километр" — металлическая инсталляция в форме моста, которая уже превратилась в популярную фотозону. Организаторы планируют и дальше озеленять пространство и привлекать гидов для проведения экскурсий. Любители отдыха на воде, которые ценят подобные туры из Пхукета с ранним выходом в море, найдут здесь схожую атмосферу рассветных прогулок по свежему приморскому воздуху.

Ответы на популярные вопросы о веломаршруте на Русском острове

Где именно начинается новая велодорожка?

Точка старта расположена на мысе Ахлёстышева, в непосредственной близости от популярного сёрф-лагеря.

Какова общая протяженность пути?

Маршрут идет от мыса Ахлёстышева мимо Университетского проспекта до поселка Экипажный, охватывая основные живописные точки береговой линии.

Есть ли на трассе места для полноценного отдыха?

Да, в ходе благоустройства вдоль всей тропы разместили удобные лавочки, информационные стенды и оборудованные стоянки для велосипедов.

Кто может принять участие в праздничном открытии?

Событие открыто для всех желающих: утром пройдут детские старты, а с 12:00 начнется большая концертная и спортивная программа для взрослых.

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