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Курорты попали в новую реальность: Греция не смогла полностью заменить российских туристов

Туризм » Регионы » Европа

Греческая туристическая отрасль столкнулась с серьезной структурной трансформацией: отсутствие путешественников из России нанесло ощутимый удар по северным регионам страны, которые годами выстраивали инфраструктуру под запросы россиян. Наибольшие потери зафиксированы в Салониках и на полуострове Халкидики, где российские гости традиционно тратили значительно больше средств, чем представители других государств. Несмотря на общий рост турпотока в Грецию, замещение этого премиального сегмента туристами из Европы и стран дальнего зарубежья не смогло полностью нивелировать финансовый дефицит в конкретных локациях северной части страны.

Греция, Родос, Атриум, бассейн, море
Фото: Pravda.Ru by Инна Новикова is licensed under All Rights Reserved
Греция, Родос, Атриум, бассейн, море

Экономический провал Северной Греции

Согласно отчету "Института ассоциации греческих туристических предприятий" (INSETE), отсутствие прямого авиасообщения и визовые сложности привели к резкому падению доходов в Центральной Македонии. Исследователи подчеркивают, что Салоники и Халкидики пострадали сильнее остальной страны именно из-за высокой концентрации объектов, ориентированных на запросы туристов из РФ. Статистика показывает, что средний чек российского туриста превышал траты гостей из соседних балканских стран и многих европейских столиц.

"Северная Греция исторически была 'русским' направлением. Потеря этого потока — это не просто минус в количестве прибытий, это потеря качественного спроса на премиальные услуги, меховые изделия и недвижимость, которые держались именно на гостях из России", — объяснил в беседе с Pravda.Ru аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Попытки замещения и новые рынки

Аналитики INSETE отмечают, что Греции удалось формально компенсировать потерю за счет привлечения путешественников из США, Канады и Австралии. Однако эта стратегия сработала точечно — в основном для Афин и популярных островов вроде Миконоса или Санторини. Северные курорты, лишенные привычного потока, вынуждены демпинговать или переквалифицироваться на бюджетный сегмент из Восточной Европы, что негативно сказывается на общей рентабельности бизнеса.

"Для отельеров северного побережья наступили сложные времена. Западные туристы предпочитают южные острова и круизы, тогда как Халкидики требуют пересмотра всей маркетинговой политики для привлечения новых состоятельных клиентов", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по отельному сервису Елена Гумина.

Пока греческий бизнес подсчитывает убытки, предпочтения россиян смещаются в сторону более лояльных направлений. В 2026 году фиксируется взрывной интерес к Латинской Америке. Лидером стало Перу, где объем бронирований вырос в пять раз. Также путешественники активно выбирают живописные уголки Вьетнама и курорты Азии, где визовая политика остается максимально гибкой. Внутренний туризм также показывает рост, особенно в регионах, где можно найти дикие бухты и качественные морепродукты без необходимости оформления сложных документов.

"Российский турист стал более мобильным и требовательным. Если раньше Греция была безальтернативным вариантом для многих, то сейчас люди готовы лететь в Перу или Чили, если там им гарантируют радушный прием и отсутствие бюрократических преград", — отметил в беседе с Pravda.Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Ошибки планирования в текущих условиях Рекомендация эксперта / Результат
Ожидание привычного сервиса в Северной Греции Инфраструктура может быть частично законсервирована; стоит выбирать проверенные сетевые отели
Игнорирование логистических сложностей Прямых рейсов нет, закладывайте минимум 10-12 часов на дорогу с пересадками
Ставка на традиционные направления Рассмотрите альтернативы в Азии или Латинской Америке с более выгодным курсом валют

Ответы на популярные вопросы о ситуации в Греции

Как отсутствие российских туристов повлияло на стоимость отдыха в Греции?

В некоторых регионах Севера отели вынуждены снижать цены, чтобы заполнить вакантные места европейцами, однако общий рост инфляции в ЕС нивелирует эту скидку для конечного потребителя.

Правда ли, что Греция полностью заменила россиян американцами?

Лишь частично и преимущественно в люксовом сегменте Аттики и популярных островов. Региональный туризм в Халкидиках по-прежнему испытывает острую нехватку высокобюджетных гостей.

Безопасно ли сейчас планировать поездку в Грецию самостоятельно?

Да, страна остается безопасной, но требует тщательного подхода к оформлению виз и логистике через третьи страны (Турция, Сербия).

Какие регионы Греции пострадали меньше всего?

Меньше всего изменения затронули Крит, Родос и Афины, которые всегда имели диверсифицированный поток гостей со всего мира.

Экспертная проверка: аналитик туристического рынка Илья Роденко, эксперт по отельному сервису Елена Гумина, менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
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