От экотуризма до винотерапии: как развиваются винодельни Краснодарского края

Винодельни Краснодарского края за первые шесть месяцев 2026 года приняли 300 тысяч туристов. Показатель остался на уровне прошлого года, сообщает региональное министерство курортов, туризма и олимпийского наследия.
Посещаемость виноделен распределена по районам края в зависимости от специализации производств и доступности инфраструктуры.
В других районах развитие идет по узким нишам: в Северском районе объединили виноделие со спа-процедурами и глэмпингами ("Долина Лефкадия"), в Горячем Ключе в "Кринице" предлагают винотерапию, а в Красноармейском районе развивают малые фермерские хозяйства и проводят фестиваль "Виноградная неделя".
Развитие виноградарства поддерживают через прямые выплаты производителям. Деньги направляют на закладку новых виноградников, уход за растениями и обновление оборудования.
|Направление поддержки
|Инструменты и объем
|Финансовая помощь
|Более 650 млн рублей в 2026 году на развитие виноградарства
|Техническое оснащение
|Компенсация затрат на модернизацию и новое оборудование
|Маркетинг и продвижение
|Создание турмаршрутов, организация гастрофестивалей и поддержка на выставках
Несмотря на общую стабильность цифр по краю, отдельные хозяйства отмечают рост. Так, в "Кубань-Вино" число посетителей увеличилось на 10% к прошлому году.
"С открытием авиасообщения в 2026 году заметно прибавилось туристов из Москвы, Московской области, Петербурга и Екатеринбурга", — пояснили в пресс-службе "Кубань-Вино".
Стабильный интерес к винным турам подтверждают и руководители других хозяйств: в частности, "Мысхако" и "Скалистый берег" сохраняют прежний уровень посещаемости (2,7 тыс. и 2 тыс. человек соответственно).
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