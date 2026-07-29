От экотуризма до винотерапии: как развиваются винодельни Краснодарского края

Винодельни Краснодарского края за первые шесть месяцев 2026 года приняли 300 тысяч туристов. Показатель остался на уровне прошлого года, сообщает региональное министерство курортов, туризма и олимпийского наследия.

Фото: Desingned by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дегустация вина

География винных хозяйств Кубани

Посещаемость виноделен распределена по районам края в зависимости от специализации производств и доступности инфраструктуры.

Новороссийский район: здесь работают "Абрау-Дюрсо", "Шато Пино" и "Мысхако". В последнем за полгода побывали 2,7 тыс. человек. Популярностью пользуются гастрономические ужины и фестиваль "День шампанского".

здесь работают "Абрау-Дюрсо", "Шато Пино" и "Мысхако". В последнем за полгода побывали 2,7 тыс. человек. Популярностью пользуются гастрономические ужины и фестиваль "День шампанского". Анапский район: специализируется на сухих и полусухих винах. Винодельня "Скалистый берег" зафиксировала 2 тыс. гостей за шесть месяцев. Также развивают дегустационные залы хозяйства "Кубань-Вино" и "Южная".

специализируется на сухих и полусухих винах. Винодельня "Скалистый берег" зафиксировала 2 тыс. гостей за шесть месяцев. Также развивают дегустационные залы хозяйства "Кубань-Вино" и "Южная". Крымский район: один из крупнейших центров с такими именами, как "Лефкадия", "Шато Андре", "Саук-Дере", "Лоза" и "Кубано-Черноморское". Здесь делают ставку на элитные вина из автохтонных сортов, органическое виноделие и экотуризм.

один из крупнейших центров с такими именами, как "Лефкадия", "Шато Андре", "Саук-Дере", "Лоза" и "Кубано-Черноморское". Здесь делают ставку на элитные вина из автохтонных сортов, органическое виноделие и экотуризм. Темрюкский район: прибрежная зона Азовского моря с крупнейшим производителем игристых вин "Фанагория", а также "Поместьями Голубицкое" и "Шато Тамань". В меню дегустаций здесь часто соседствуют местные сыры и морепродукты.

прибрежная зона Азовского моря с крупнейшим производителем игристых вин "Фанагория", а также "Поместьями Голубицкое" и "Шато Тамань". В меню дегустаций здесь часто соседствуют местные сыры и морепродукты. Абинский район: винодельни "Форос" и "Шато Абино" предлагают коллекционные вина и европейские сорта, проводя экскурсии прямо в подвалах.

В других районах развитие идет по узким нишам: в Северском районе объединили виноделие со спа-процедурами и глэмпингами ("Долина Лефкадия"), в Горячем Ключе в "Кринице" предлагают винотерапию, а в Красноармейском районе развивают малые фермерские хозяйства и проводят фестиваль "Виноградная неделя".

Меры поддержки отрасли и финансирование

Развитие виноградарства поддерживают через прямые выплаты производителям. Деньги направляют на закладку новых виноградников, уход за растениями и обновление оборудования.



Направление поддержки Инструменты и объем Финансовая помощь Более 650 млн рублей в 2026 году на развитие виноградарства Техническое оснащение Компенсация затрат на модернизацию и новое оборудование Маркетинг и продвижение Создание турмаршрутов, организация гастрофестивалей и поддержка на выставках

Динамика турпотока

Несмотря на общую стабильность цифр по краю, отдельные хозяйства отмечают рост. Так, в "Кубань-Вино" число посетителей увеличилось на 10% к прошлому году.

"С открытием авиасообщения в 2026 году заметно прибавилось туристов из Москвы, Московской области, Петербурга и Екатеринбурга", — пояснили в пресс-службе "Кубань-Вино".

Стабильный интерес к винным турам подтверждают и руководители других хозяйств: в частности, "Мысхако" и "Скалистый берег" сохраняют прежний уровень посещаемости (2,7 тыс. и 2 тыс. человек соответственно).