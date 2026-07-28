Анталья стала ближе: из Грозного впервые запустили прямые рейсы турецкой авиакомпании

Аэропорт Грозного им. Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова 28 июля принял первый рейс турецкой авиакомпании Tailwind Airlines из Антальи. Встреча воздушного судна прошла с традиционным водным салютом, символизирующим открытие нового международного направления.

Фото: Pravda.Ru by Оксана Лазаренко is licensed under Все права защищены Самолет Airbus A320 садится на взлетно-посадочную полосу аэропорта

По информации пресс-службы воздушной гавани, запуск прямого сообщения исключает необходимость пересадок в других городах и существенно сокращает время в пути для пассажиров, следующих между столицей Чеченской Республики и туристическим центром Турции.

Регулярные рейсы будут выполняться дважды в неделю — по понедельникам и пятницам. Пассажиры первого рейса отмечали значительное повышение комфорта поездок по сравнению с маршрутами с пересадкой.

Tailwind Airlines специализируется на чартерных и регулярных чартерных перевозках, эксплуатируя парк самолетов Airbus A320 и Boeing 737. Для аэропорта Грозного открытие стабильного рейса в Анталью означает расширение международной маршрутной сети и укрепление туристического связью с Турцией.

Рейс состоялся по расписанию, регулярная эксплуатация направления начинается с объявленными частотами.