Таиланд получил нового перевозчика: знакомый самолет вернулся в небо ради российских туристов

В Таиланде начала работу новая авиакомпания Siamwings. Перевозчик создан по модели турецкой Southwind для обеспечения потребностей туроператора Pegas Touristik в транспортировке российских туристов на тайское направление.

Фото: Pravda.Ru by Оксана Лазаренко is licensed under Все права защищены Самолёт Airbus A330 на аэродромной стоянке с подключённым трапом

Флот и операционная база

На данный момент флот компании состоит из одного самолета Airbus A330-200 (регистрация HS-SYB). Воздушное судно 2011 года выпуска получено в лизинг у авиакомпании Southwind. Ранее этот борт эксплуатировался в "Северном ветре" под регистрацией VP-BUT, а до этого находился в лизинге у узбекской Qanot Sharq.

Перед выводом на тайский рынок конфигурацию салона изменили: количество кресел эконом-класса увеличили с 312 до 345. База авиакомпании расположена в Паттайе, где развернута авиационно-техническая база для обслуживания типа A330.

Создание отдельного перевозчика в Таиланде позволяет туроператору минимизировать риски зависимости от сторонних авиакомпаний и гибко управлять провозными емкостями на одном из самых востребованных направлений, используя проверенную схему взаимодействия с Southwind, — объяснил эксперт гражданской авиации Анатолий Журин.

Информация о планах по дальнейшему расширению парка воздушных судов Siamwings на текущий момент отсутствует.

Экспертная проверка: эксперт гражданской авиации эксперт гражданской авиации Анатолий Журин