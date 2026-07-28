Собираетесь в Таиланд? Одна проверка прививок перед вылетом поможет избежать проблем на границе

Правила въезда в Таиланд не предусматривают обязательных прививок для большинства туристов из западных стран. Однако существуют строгие требования к пассажирам, чей маршрут пролегал через зоны риска по желтой лихорадке, а также жесткие ограничения на ввоз определенных лекарственных препаратов.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flu_vaccination_USS_Gerald_R._Ford.jpg by Navy Seaman Apprentice Angel Jaskulos Врач

Обязательный сертификат по желтой лихорадке

Министерство здравоохранения Таиланда требует предъявить международный сертификат о вакцинации (Yellow Card) только от путешественников, прибывающих из стран с риском передачи желтой лихорадки или совершавших там транзит. Прививка должна быть сделана не менее чем за 10 дней до пересечения границы; этот срок строго соблюдается пограничными службами.

Правило не касается тех, кто летит напрямую из Европы, США, Великобритании или Австралии. Тем, чьи пересадки включают страны тропической Южной Америки или Африки к югу от Сахары, необходимо сверить список стран риска на сайте Министерства иностранных дел Таиланда.

Рекомендуемые прививки и региональные риски

Несмотря на отсутствие обязательств по большинству препаратов, медицинские организации (CDC, WHO) рекомендуют базовый набор для всех посетителей:

Гепатит А: защита от заражения через воду и уличную еду.

защита от заражения через воду и уличную еду. Брюшной тиф: особенно актуален для поездок в сельскую местность.

особенно актуален для поездок в сельскую местность. Гепатит В: рекомендуется при риске медицинских манипуляций или татуировок.

Риски меняются в зависимости от региона. В Бангкоке, Пхукете и Паттайе основную угрозу представляет лихорадка денге (активна весь год, пик с мая по октябрь), против которой нет стандартной рекомендации по вакцинации для туристов. В сельских районах севера и в приграничных зонах с Мьянмой и Камбоджей возрастает риск малярии и японского энцефалита.

Специалист по визовым вопросам Юлия Морозова напоминает, что медицинские рекомендации не являются иммиграционными требованиями: отсутствие рекомендуемых прививок не станет поводом для отказа во въезде, но может создать риски для здоровья в конкретных локациях.

Правила провоза лекарств

Таиланд применяет строгий контроль за ввозом медикаментов через Thai FDA. Нарушение правил может привести к тюремному заключению.

Психотропные вещества (бензодиазепины, СИОЗС): запас до 30 дней разрешен при наличии письма от врача на бланке клиники с указанием диагноза, дозировки и лицензии врача. Распечатка из аптеки не принимается.

запас до 30 дней разрешен при наличии письма от врача на бланке клиники с указанием диагноза, дозировки и лицензии врача. Распечатка из аптеки не принимается. Запас от 31 до 90 дней: требует получения специального разрешения Thai FDA онлайн за 15 дней до прибытия.

Специалист по зарубежному туризму Ирина Соколова отмечает, что путешественникам с хроническими заболеваниями следует планировать замену препаратов или подачу документов в FDA минимум за два месяца до вылета, чтобы избежать проблем на таможне.

Практические рекомендации

Для подготовки к поездке рекомендуется:

запланировать визит к врачу за 4-6 недель до вылета для прохождения курсовых прививок;

проверить актуальный список стран риска по желтой лихорадке, если в маршруте есть пересадки вне Европы и Северной Америки;

подготовить официальное письмо от врача для всех рецептурных препаратов (особенно психотропных);

уточнить финальные требования к въезду через IATA Travel Centre или авиакомпанию непосредственно перед вылетом.

Правила ввоза лекарств и требования по желтой лихорадке касаются всех иностранных граждан. Перед поездкой необходимо официально перепроверить статус своих препаратов в реестре Thai FDA и актуальный список стран-источников желтой лихорадки.

Экспертная проверка: специалист по визовым вопросам Юлия Морозова

менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова