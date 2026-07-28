Собираетесь в Таиланд? Одна проверка прививок перед вылетом поможет избежать проблем на границе

Правила въезда в Таиланд не предусматривают обязательных прививок для большинства туристов из западных стран. Однако существуют строгие требования к пассажирам, чей маршрут пролегал через зоны риска по желтой лихорадке, а также жесткие ограничения на ввоз определенных лекарственных препаратов.
Министерство здравоохранения Таиланда требует предъявить международный сертификат о вакцинации (Yellow Card) только от путешественников, прибывающих из стран с риском передачи желтой лихорадки или совершавших там транзит. Прививка должна быть сделана не менее чем за 10 дней до пересечения границы; этот срок строго соблюдается пограничными службами.
Правило не касается тех, кто летит напрямую из Европы, США, Великобритании или Австралии. Тем, чьи пересадки включают страны тропической Южной Америки или Африки к югу от Сахары, необходимо сверить список стран риска на сайте Министерства иностранных дел Таиланда.
Несмотря на отсутствие обязательств по большинству препаратов, медицинские организации (CDC, WHO) рекомендуют базовый набор для всех посетителей:
Риски меняются в зависимости от региона. В Бангкоке, Пхукете и Паттайе основную угрозу представляет лихорадка денге (активна весь год, пик с мая по октябрь), против которой нет стандартной рекомендации по вакцинации для туристов. В сельских районах севера и в приграничных зонах с Мьянмой и Камбоджей возрастает риск малярии и японского энцефалита.
Специалист по визовым вопросам Юлия Морозова напоминает, что медицинские рекомендации не являются иммиграционными требованиями: отсутствие рекомендуемых прививок не станет поводом для отказа во въезде, но может создать риски для здоровья в конкретных локациях.
Таиланд применяет строгий контроль за ввозом медикаментов через Thai FDA. Нарушение правил может привести к тюремному заключению.
Специалист по зарубежному туризму Ирина Соколова отмечает, что путешественникам с хроническими заболеваниями следует планировать замену препаратов или подачу документов в FDA минимум за два месяца до вылета, чтобы избежать проблем на таможне.
Для подготовки к поездке рекомендуется:
Правила ввоза лекарств и требования по желтой лихорадке касаются всех иностранных граждан. Перед поездкой необходимо официально перепроверить статус своих препаратов в реестре Thai FDA и актуальный список стран-источников желтой лихорадки.
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