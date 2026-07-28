Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Оренбургский горсовет узаконил порядок содержания бесхозных детских площадок
Дефицит топлива в Воронежской области постепенно отступает
Танкеры обходят Баб-эль-Мандебский пролив для транзита через Суэцкий канал
Снижение давления в шинах приводит к увеличению температуры резины при езде
Хрустящая корочка и пряный дымок: секрет идеальной птицы на гриле за 30 минут
Дети Брухуновой и Петросяна уже несколько недель не с родителями: где сейчас Ваган и Матильда
Как опыт Оренбургской области помогает внедрять механизмы комплексного развития территорий
Римская мода стала делом государства: длинные волосы выдавали опасное влияние германцев
Потребление пяти чашек кофе в день снизило риск рака печени на 47%

Таиланд отменяет 60-дневный безвиз для 93 стран: большинство вернутся к 30 дням

Туризм » Регионы » Азия

Правительство Таиланда одобрило отмену безвизового режима с пребыванием до 60 дней для граждан 93 стран и территорий. Большинство путешественников возвращаются к прежнему лимиту в 30 дней. Решение принято 19 мая 2026 года, однако оно еще не вступило в законную силу.

Храм будды в Тайланде
Фото: commons.wikimedia.org by Nawit science, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Храм будды в Тайланде

Статус правила и сроки применения

На данный момент решение Кабинета министров является политическим, а не юридическим актом. Чтобы новые правила начали действовать, уведомления Министерства внутренних дел должны быть опубликованы в Королевском вестнике (Royal Gazette). После публикации закон вступит в силу через 15 дней.

По состоянию на середину июня 2026 года публикация еще не состоялась. Это означает, что на границах по-прежнему действует режим 60 дней. Изменения не имеют обратной силы: те, кто уже находится в стране с 60-дневным штампом, могут оставаться до конца указанного срока.

Как изменится безвизовый режим

Новая система базируется на принципе "одна страна — одна визовая привилегия". Основные изменения распределились следующим образом:

  • 30 дней: большинство граждан, включая владельцев паспортов США, Великобритании, стран ЕС, Австралии, Канады и Японии. Срок можно продлить один раз на 30 дней в иммиграционном офисе за 1 900 бат (итого до 60 дней).
  • 15 дней: новая категория для граждан Сейшельских островов, Мальдив и Маврикия.
  • Виза по прибытии (Visa on Arrival): в этот режим переходят граждане Индии, Азербайджана, Беларуси и Сербии.
  • Без изменений: Южная Корея (90 дней), Китай (30 дней), Аргентина, Бразилия, Чили и Перу (90 дней).

Также вводится лимит на количество безвизовых въездов — не более двух раз в год. Специалист по визовым вопросам Юлия Морозова поясняет, что такая мера направлена на борьбу с практикой "border run", когда туристы краткосрочно выезжают за границу и сразу возвращаются для обнуления срока пребывания.

Альтернативы для длительного пребывания

Для тех, кому требуется срок больше 30 дней, остаются следующие варианты:

  • Tourist Visa (TR/SETV): оформляется в посольстве или через e-Visa. Дает право на 60 дней пребывания с возможным продлением до 90 дней.
  • Destination Thailand Visa (DTV): для цифровых кочевников и участников программ "мягкой силы" (муай-тай, кулинария). Срок действия — 5 лет, пребывание до 180 дней за въезд с возможностью одного продления еще на 180 дней. Требуется подтверждение средств в размере 500 000 бат.
  • Multiple Entry Tourist Visa (METV): многократная виза на полгода, позволяющая находиться в стране до 60 дней за один въезд (продление еще на 30 дней). Требуется подтверждение средств около 7 000 долларов США.

Риски и дополнительные сборы

Пограничные службы предупреждают: въезд может быть запрещен тем, кто использует безвизовый режим более двух раз в год без уважительной причины. Кроме того, обсуждается введение туристического сбора при прилете в размере 300 бат (или более), однако механизм его взимания и дата запуска пока не определены.

Правило касается всех туристов, пользующихся безвизовым въездом. Перед поездкой необходимо проверить дату публикации решения в Королевском вестнике и уточнить актуальный срок пребывания для своего гражданства на сайте посольства Таиланда или через официальные ресурсы TAT.

Экспертная проверка:
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Сейчас читают
Брови как свои, только лучше: возвращаем лицу естественность, мягкость и гармонию
Красота и стиль
Брови как свои, только лучше: возвращаем лицу естественность, мягкость и гармонию
Первые 14 дней решают всё: ошибка после уборки чеснока может погубить весь урожай зимой
Садоводство, цветоводство
Первые 14 дней решают всё: ошибка после уборки чеснока может погубить весь урожай зимой
Быстрый способ приготовить кабачковую икру в скороварке
Еда и рецепты
Быстрый способ приготовить кабачковую икру в скороварке
Популярное
Погибший дипломат Мальтийского ордена на выставке дронов оказался там не случайно

Удар по закрытой выставке дронов под Киевом обнажил связь Мальтийского ордена и украинских властей, ставя под сомнение нейтральный статус Ватикана в посредничестве.

Погибший дипломат Мальтийского ордена на выставке дронов оказался там не случайно
Теневые колл-центры Украины разочаровались в россиянах и перешли на обман населения союзников
Теневые колл-центры Украины разочаровались в россиянах и перешли на обман населения союзников
Быстрый способ приготовить кабачковую икру в скороварке
Дипломатия недопонимания: что на самом деле скрывает позиция Токаева по Украине
Россия и США оказались неожиданными союзниками в противостоянии Франции в СБ ООН Любовь Степушова Дипломатия недопонимания: что на самом деле скрывает позиция Токаева по Украине Андрей Николаев Мир на пороге большой крови: Трамп и Нетаньяху загнали себя в безвыходную ловушку рейтингов Юрий Бочаров
Румяная корочка скрывает нежную середину: кабачковая запеканка насыщает без тяжести
Оптимизация рабочих мест помогла заводу в Кирове нарастить выпуск продукции
Истребитель уничтожил беспилотники в небе над Кировской областью
Истребитель уничтожил беспилотники в небе над Кировской областью
Последние материалы
Снижение давления в шинах приводит к увеличению температуры резины при езде
Хрустящая корочка и пряный дымок: секрет идеальной птицы на гриле за 30 минут
Дети Брухуновой и Петросяна уже несколько недель не с родителями: где сейчас Ваган и Матильда
Как опыт Оренбургской области помогает внедрять механизмы комплексного развития территорий
Римская мода стала делом государства: длинные волосы выдавали опасное влияние германцев
Потребление пяти чашек кофе в день снизило риск рака печени на 47%
Большинство АЗС Калининградской области перешли на безлимитную выдачу топлива
Сильный ветер повалил более ста деревьев в Верхне-Сочинском лесничестве
Росгвардия пресекла пять фактов незаконного хранения оружия в Пензенской области
Синоптики прогнозируют крупный град и грозы в Пермском крае
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.