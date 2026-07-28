Таиланд отменяет 60-дневный безвиз для 93 стран: большинство вернутся к 30 дням

Правительство Таиланда одобрило отмену безвизового режима с пребыванием до 60 дней для граждан 93 стран и территорий. Большинство путешественников возвращаются к прежнему лимиту в 30 дней. Решение принято 19 мая 2026 года, однако оно еще не вступило в законную силу.
На данный момент решение Кабинета министров является политическим, а не юридическим актом. Чтобы новые правила начали действовать, уведомления Министерства внутренних дел должны быть опубликованы в Королевском вестнике (Royal Gazette). После публикации закон вступит в силу через 15 дней.
По состоянию на середину июня 2026 года публикация еще не состоялась. Это означает, что на границах по-прежнему действует режим 60 дней. Изменения не имеют обратной силы: те, кто уже находится в стране с 60-дневным штампом, могут оставаться до конца указанного срока.
Новая система базируется на принципе "одна страна — одна визовая привилегия". Основные изменения распределились следующим образом:
Также вводится лимит на количество безвизовых въездов — не более двух раз в год. Специалист по визовым вопросам Юлия Морозова поясняет, что такая мера направлена на борьбу с практикой "border run", когда туристы краткосрочно выезжают за границу и сразу возвращаются для обнуления срока пребывания.
Для тех, кому требуется срок больше 30 дней, остаются следующие варианты:
Пограничные службы предупреждают: въезд может быть запрещен тем, кто использует безвизовый режим более двух раз в год без уважительной причины. Кроме того, обсуждается введение туристического сбора при прилете в размере 300 бат (или более), однако механизм его взимания и дата запуска пока не определены.
Правило касается всех туристов, пользующихся безвизовым въездом. Перед поездкой необходимо проверить дату публикации решения в Королевском вестнике и уточнить актуальный срок пребывания для своего гражданства на сайте посольства Таиланда или через официальные ресурсы TAT.
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