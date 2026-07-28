Таиланд отменяет 60-дневный безвиз для 93 стран: большинство вернутся к 30 дням

Правительство Таиланда одобрило отмену безвизового режима с пребыванием до 60 дней для граждан 93 стран и территорий. Большинство путешественников возвращаются к прежнему лимиту в 30 дней. Решение принято 19 мая 2026 года, однако оно еще не вступило в законную силу.

Фото: commons.wikimedia.org by Nawit science, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Храм будды в Тайланде

Статус правила и сроки применения

На данный момент решение Кабинета министров является политическим, а не юридическим актом. Чтобы новые правила начали действовать, уведомления Министерства внутренних дел должны быть опубликованы в Королевском вестнике (Royal Gazette). После публикации закон вступит в силу через 15 дней.

По состоянию на середину июня 2026 года публикация еще не состоялась. Это означает, что на границах по-прежнему действует режим 60 дней. Изменения не имеют обратной силы: те, кто уже находится в стране с 60-дневным штампом, могут оставаться до конца указанного срока.

Как изменится безвизовый режим

Новая система базируется на принципе "одна страна — одна визовая привилегия". Основные изменения распределились следующим образом:

30 дней: большинство граждан, включая владельцев паспортов США, Великобритании, стран ЕС, Австралии, Канады и Японии. Срок можно продлить один раз на 30 дней в иммиграционном офисе за 1 900 бат (итого до 60 дней).

большинство граждан, включая владельцев паспортов США, Великобритании, стран ЕС, Австралии, Канады и Японии. Срок можно продлить один раз на 30 дней в иммиграционном офисе за 1 900 бат (итого до 60 дней). 15 дней: новая категория для граждан Сейшельских островов, Мальдив и Маврикия.

новая категория для граждан Сейшельских островов, Мальдив и Маврикия. Виза по прибытии (Visa on Arrival): в этот режим переходят граждане Индии, Азербайджана, Беларуси и Сербии.

в этот режим переходят граждане Индии, Азербайджана, Беларуси и Сербии. Без изменений: Южная Корея (90 дней), Китай (30 дней), Аргентина, Бразилия, Чили и Перу (90 дней).

Также вводится лимит на количество безвизовых въездов — не более двух раз в год. Специалист по визовым вопросам Юлия Морозова поясняет, что такая мера направлена на борьбу с практикой "border run", когда туристы краткосрочно выезжают за границу и сразу возвращаются для обнуления срока пребывания.

Альтернативы для длительного пребывания

Для тех, кому требуется срок больше 30 дней, остаются следующие варианты:

Tourist Visa (TR/SETV): оформляется в посольстве или через e-Visa. Дает право на 60 дней пребывания с возможным продлением до 90 дней.

оформляется в посольстве или через e-Visa. Дает право на 60 дней пребывания с возможным продлением до 90 дней. Destination Thailand Visa (DTV): для цифровых кочевников и участников программ "мягкой силы" (муай-тай, кулинария). Срок действия — 5 лет, пребывание до 180 дней за въезд с возможностью одного продления еще на 180 дней. Требуется подтверждение средств в размере 500 000 бат.

для цифровых кочевников и участников программ "мягкой силы" (муай-тай, кулинария). Срок действия — 5 лет, пребывание до 180 дней за въезд с возможностью одного продления еще на 180 дней. Требуется подтверждение средств в размере 500 000 бат. Multiple Entry Tourist Visa (METV): многократная виза на полгода, позволяющая находиться в стране до 60 дней за один въезд (продление еще на 30 дней). Требуется подтверждение средств около 7 000 долларов США.

Риски и дополнительные сборы

Пограничные службы предупреждают: въезд может быть запрещен тем, кто использует безвизовый режим более двух раз в год без уважительной причины. Кроме того, обсуждается введение туристического сбора при прилете в размере 300 бат (или более), однако механизм его взимания и дата запуска пока не определены.

Правило касается всех туристов, пользующихся безвизовым въездом. Перед поездкой необходимо проверить дату публикации решения в Королевском вестнике и уточнить актуальный срок пребывания для своего гражданства на сайте посольства Таиланда или через официальные ресурсы TAT.

Экспертная проверка: специалист по визовым вопросам Юлия Морозова