Срок рассмотрения виз в Японию вырастет из-за "серебряной недели" в сентябре

Визовый центр Японии предупредил жителей Петербурга и Москвы о задержках в выдаче виз в сентябре. В этот период ожидается пиковый спрос на оформление документов за весь год.

Фото: Pravda.Ru by Михаил Иванов is licensed under Все права защищены Монахи у храма

Особое внимание стоит уделить периоду с 21 по 23 сентября. В Японии в это время проходит "серебряная неделя" — серия государственных праздников. Из-за этого срок рассмотрения заявок может вырасти до 10 дней. В обычный период документы проверяют минимум четыре дня.

Сотрудники центра рекомендуют подавать документы заранее, чтобы избежать срывов в поездках.

Где и как оформить визу

В Санкт-Петербурге визовый центр работает в БЦ "Олимпик Плаза" на улице Марата. Прием документов осуществляется по будням с 9:00 до 16:00. В Москве офис находится на Олимпийском проспекте, 16с5.

Параметр Условие Стоимость визы Бесплатно Визовый сбор за подачу 970 рублей Стандартный срок рассмотрения От 4 рабочих дней Срок в период "серебряной недели" До 10 рабочих дней