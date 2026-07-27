Визовый центр Японии предупредил жителей Петербурга и Москвы о задержках в выдаче виз в сентябре. В этот период ожидается пиковый спрос на оформление документов за весь год.
Особое внимание стоит уделить периоду с 21 по 23 сентября. В Японии в это время проходит "серебряная неделя" — серия государственных праздников. Из-за этого срок рассмотрения заявок может вырасти до 10 дней. В обычный период документы проверяют минимум четыре дня.
Сотрудники центра рекомендуют подавать документы заранее, чтобы избежать срывов в поездках.
В Санкт-Петербурге визовый центр работает в БЦ "Олимпик Плаза" на улице Марата. Прием документов осуществляется по будням с 9:00 до 16:00. В Москве офис находится на Олимпийском проспекте, 16с5.
|Параметр
|Условие
|Стоимость визы
|Бесплатно
|Визовый сбор за подачу
|970 рублей
|Стандартный срок рассмотрения
|От 4 рабочих дней
|Срок в период "серебряной недели"
|До 10 рабочих дней
Секрет идеальной закуски кроется в особом термическом воздействии на ткани овоща, которое позволяет сократить время ожидания до рекордных трех часов.