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Срок рассмотрения виз в Японию вырастет из-за "серебряной недели" в сентябре

Туризм

Визовый центр Японии предупредил жителей Петербурга и Москвы о задержках в выдаче виз в сентябре. В этот период ожидается пиковый спрос на оформление документов за весь год.

Монахи у храма
Фото: Pravda.Ru by Михаил Иванов is licensed under Все права защищены
Монахи у храма

Особое внимание стоит уделить периоду с 21 по 23 сентября. В Японии в это время проходит "серебряная неделя" — серия государственных праздников. Из-за этого срок рассмотрения заявок может вырасти до 10 дней. В обычный период документы проверяют минимум четыре дня.

Сотрудники центра рекомендуют подавать документы заранее, чтобы избежать срывов в поездках.

Где и как оформить визу

В Санкт-Петербурге визовый центр работает в БЦ "Олимпик Плаза" на улице Марата. Прием документов осуществляется по будням с 9:00 до 16:00. В Москве офис находится на Олимпийском проспекте, 16с5.

Параметр Условие
Стоимость визы Бесплатно
Визовый сбор за подачу 970 рублей
Стандартный срок рассмотрения От 4 рабочих дней
Срок в период "серебряной недели" До 10 рабочих дней
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
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