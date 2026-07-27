Бангкок остался в стороне: два города в Таиланде перетянули тех, кто хочет остаться надолго

Города Накхонратчасима (Корат) и Кхонкен в северо-восточном регионе Таиланда, известном как Исан, становятся альтернативой Бангкоку и Пхукету для тех, кто ищет более низкую стоимость жизни и аутентичную среду. Оба центра предлагают полноценную городскую инфраструктуру, однако существенно различаются по транспортной доступности и окружающему ландшафту, а главным общим ограничением остается сезонное загрязнение воздуха.

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Профиль городов: деловой центр против студенческого хаба

Корат — крупнейший город региона и основные "ворота" в Исан. Он расположен примерно в 260 километрах от Бангкока. Это крупный рабочий центр с выраженным местным колоритом, который меньше ориентирован на экспатов и больше на внутренние потребности страны.

Кхонкен находится глубже в регионе, за 450 километров от столицы. Город является центром коммерции, образования и медицины. Благодаря университету Кхонкена здесь преобладает более молодая аудитория и современная городская энергия, при этом без интенсивности ритма Бангкока.

Стоимость жизни и медицина

Расходы на проживание в обоих городах значительно ниже столичных. Согласно данным Numbeo, средняя стоимость однокомнатной квартиры в центре Кората составляет около 7 230 батов в месяц, в Кхонкене — около 8 167 батов. Общие расходы на питание и транспорт сопоставимы.

Медицинская инфраструктура в обоих центрах развита хорошо. В Кхонкене сильным преимуществом является университетская больница Сринагинд, предлагающая глубокую специализацию по многим профилям. Корат в свою очередь располагает госпиталем Махарат и филиалом Bangkok Hospital, который ориентирован на иностранных пациентов и предоставляет поддержку на английском языке.

Транспорт и логистика

Различие в транспортной доступности является ключевым фактором при выборе места жительства. Кхонкен обладает современным аэропортом с десятками рейсов в день, включая прямые сообщения с Бангкоком, Чиангмаем и Пхукетом.

В Корате регулярное авиасообщение с Бангкоком отсутствует. Передвижение осуществляется по дороге или железной дороге (время в пути составляет 2,5-3 часа). Ожидается, что ситуация изменится к 2030 году с запуском высокоскоростной железнодорожной магистрали Бангкок — Нонг-Кхай.

Природа и досуг

Корат обладает явным преимуществом для любителей природы. В 90 километрах от города находится национальный парк Кхао-Яй (объект Всемирного наследия ЮНЕСКО) с водопадами и дикой природой, а также винодельни и горные курорты. Также поблизости расположен исторический парк Пхимай с памятниками кхмерской эпохи.

Кхонкен предлагает более спокойный отдых: городские озера, храмы (например, Ват Нонг Ван) и археологические площадки с окаменелостями динозавров. Город ощущается более зеленым, но уступает Корату по масштабу природных достопримечательностей.

Менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова отмечает, что при выборе между этими городами решающим фактором часто становится мобильность: для тех, кому нужны частые перелеты, приоритетным будет Кхонкен, в то время как любителям автомобильных поездок и природы больше подойдет Корат.

Общие риски и ограничения

Основной проблемой обоих городов является качество воздуха. С декабря по март в регионе наблюдается сезонный смог из-за сжигания сельскохозяйственных культур (частицы PM2.5). В этот период уровень загрязнения может достигать "красного" уровня, что требует использования очистителей воздуха и осторожности для людей с заболеваниями дыхательных путей.

Корат подходит тем, кто ценит близость к столице по суше и доступ к национальным паркам. Кхонкен будет оптимален для людей, которым важна современная городская среда и быстрое авиасообщение с другими частями страны. В обоих случаях рекомендуется предварительное посещение каждого города перед окончательным переездом.