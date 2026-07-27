Опасность кубомедуз в Таиланде: когда риск возрастает до летального исхода

При купании на пляжах Таиланда существует риск ожогов ядовитыми медузами, что может привести к тяжелым медицинским последствиям вплоть до летального исхода. Наибольшая опасность связана с кубомедузами (box jellyfish), которые особенно активны в сезон дождей с мая по октябрь, хотя встречаются круглый год. Для туристов критически важно правильно оказать первую помощь в первые минуты после контакта с животным.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Медуза-крестовик на пляже

Опасные виды и экстренные меры

Наиболее серьезную угрозу представляют кубомедузы (почти прозрачные, кубической формы) и португальские кораблики (сине-фиолетовый поплавок с длинными щупальцами). С 2002 года в Таиланде зафиксировано около десяти смертей от ожогов кубомедуз, большинство из которых произошло в водах островов Самуи и Панган.

При подозрении на укус кубомедузы и наличии сильной боли, затрудненного дыхания или спутанности сознания необходимо немедленно позвонить по номеру 1669. Пострадавшего нужно вывести из воды и обеспечить ему полный покой; самостоятельный переход в клинику или отель недопустим, так как движение может усилить реакцию организма.

Согласно протоколу экстренной помощи в Таиланде, на пораженный участок следует обильно лить уксус в течение минимум 30 секунд. Это предотвратит выброс яда из еще не сработавших стрекательных клеток. После этого щупальца аккуратно удаляют пинцетом или в перчатках.

Эксперт по курортному отдыху Дмитрий Лаврентьев предупреждает, что методы помощи при разных видах медуз различаются: при ожоге португальским корабликом уксус использовать запрещено, так как он может спровоцировать дополнительный выброс яда. В этом случае место ожога промывают морской водой и погружают в горячую воду (43-45 °C) для облегчения боли.

Легкие формы ожогов

Менее опасными считаются лунные, пушечные и "перевернутые" медузы. Обычно они вызывают лишь покраснение кожи и жжение. В таких случаях достаточно промыть кожу морской водой, удалить остатки щупалец пинцетом и приложить холодный компресс.

Запрещенные действия

Существует ряд распространенных ошибок, которые только ухудшают состояние пострадавшего:

Промывание раны пресной водой (стимулирует выброс яда);

Растирание кожи песком, полотенцем или одеждой;

Использование мочи, лимонного сока, зубной пасты, спирта или соды;

Касание обломков медуз на берегу (мертвые особи и отдельные щупальца сохраняют активность).

Помимо экстренной службы 1669, круглосуточную консультацию предоставляет Центр по контролю за отравлениями Раматибоди по номеру 1367.

Риск ожогов актуален для всех пляжей страны, включая популярные локации вроде Патонга или побережье Пханг-Нга. Перед входом в воду рекомендуется проверить наличие предупреждающих знаков и уточнить статус безопасности у спасателей на пляже.

Экспертная проверка: эксперт по курортному отдыху Дмитрий Лаврентьев