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Туристы набирают вес не из-за количества еды: главная ошибка скрывается в составе тарелки

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Белок и клетчатка помогают контролировать аппетит у шведского стола, отметила эндокринолог-диетолог, кандидат медицинских наук Ольга Рождественская. О том, как избежать переедания и набора веса в отпуске, эксперт рассказала в беседе с Pravda.Ru.

Шведский стол
Фото: commons.wikimedia.org by user:takoradee, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Шведский стол

Ранее отмечалось, что переедание может вызвать тяжесть в желудке, изжогу, тошноту и дискомфорт. Если это происходит регулярно, возрастает риск набора веса, нарушения обмена веществ и повышенной нагрузки на желудок, печень и поджелудочную железу.

Рождественская посоветовала начинать выбор блюд с овощей, зелени и источников белка. По ее словам, такое сочетание помогает дольше сохранять чувство сытости и уменьшает тягу к углеводам.

"В вашей тарелке должно быть как можно больше овощей, клетчатки, зеленых листьев различных. Обязательно обращайте внимание на брокколи, цветную капусту, капустные овощи. Очень важно задуматься о белке", — отметила Рождественская.

Белок можно получать из мяса, птицы, рыбы и бобовых, напомнила диетолог. Специалист рекомендовала сочетать животные и растительные источники белка в равных долях, а количество гарниров из риса и макарон сократить.

Особую осторожность, по мнению эндокринолога, следует проявлять с фруктами. Небольшая порция размером с ладонь полезна, однако большое количество фруктов и ягод значительно увеличивает поступление фруктозы.

"Сезонные фрукты, ягодки — тут вопрос количества. Если это горсточка небольшая с ладошку, это полезно, мощные антиоксиданты. Но если это в виде тазов, половина арбуза за раз, безусловно, получаете большую дозу фруктозы", — предостерегла эксперт.

Рождественская также призвала не увлекаться тортами, пирожными и другими продуктами с высоким содержанием углеводов. По ее словам, их избыток способствует задержке жидкости, появлению отеков и увеличению массы тела. В отпуске специалист рекомендует сделать основой рациона овощи, бобовые, мясо, птицу и рыбу.

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
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