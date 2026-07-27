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Туристический бизнес Крыма получит федеральные выплаты на сотрудников

Туризм » Регионы » Россия

Правительство РФ утвердило порядок федеральных выплат для туристического бизнеса Крыма. Организации получат субсидии в размере трех МРОТ на каждого сотрудника, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

Крым, Ласточкино гнездо, Черное море
Фото: Pravda.Ru by Инна Новикова is licensed under All Rights Reserved
Крым, Ласточкино гнездо, Черное море

Средства помогут курортному сектору сохранить штаты и закрыть финансовые обязательства перед отдыхающими. Деньги распределят между гостиницами, санаториями, турагентствами, туроператорами и предприятиями общепита. Сумма выплаты зависит от численности персонала на июнь.

Категория получателя Размер и условие выплаты
Юридические лица 3 МРОТ на каждого работника по состоянию на июнь
Индивидуальные предприниматели (ИП) 3 МРОТ на каждого работника + 3 МРОТ самому ИП
ИП без наемного персонала 81 279 рублей единовременно

Деньги можно использовать, в том числе, для компенсации убытков из-за отмены бронирований, которые были оплачены до 20 июня 2026 года.

Обязательства по штату

Получение субсидии накладывает на бизнес ограничение: до 1 июня 2027 года компания должна сохранить не менее 80% персонала от уровня июня 2026 года. Для индивидуальных предпринимателей допустимо сокращение штата не более чем на двух человек.

"Данная мера направлена на поддержку курортной отрасли, она позволяет сохранить трудовые коллективы и выполнить обязательства перед туристами", — отметил Сергей Аксенов.

Объем поддержки

Всего на поддержку туризма в Крыму и Севастополе выделили 4,3 млрд рублей. Основная часть — 3,7 млрд рублей — направлена в Республику Крым. Ожидается, что выплаты охватят более 3 тысяч компаний.

За выдачу субсидий отвечает Министерство курортов и туризма РК. Все документы и инструкции опубликуют на сайте ведомства. Сергей Аксенов добавил, что правительство региона уже предложило федеральному центру уточнить условия выплат, чтобы сделать механизм поддержки доступнее для предпринимателей.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
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