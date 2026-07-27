Терема, озера и пейзажи Левитана: сказочно красивые города России, где время застыло

Старинные кварталы и тишина провинциальных окраин привлекают тех, кто устал от шума мегаполисов. В малых городах Костромской, Ярославской и Ивановской областей привычный уклад жизни сохранился почти без изменений. Здесь деревянные терема соседствуют с чистыми озерами, а торговые ряды помнят купеческие ярмарки прошлого. Если смотреть на вещи проще, такие поездки помогают увидеть подлинную историю вне стандартных туристических маршрутов.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Резные наличники

Заповедные углы Костромской земли

Галич встречает путешественников огромным зеркалом озера, которое растянулось на 17 километров. С высокого холма Балчуг видна вся панорама: монастыри, ровные сетки улиц и лодки местных рыбаков. На деле же выходит, что город до сих пор живет своим промыслом — здесь можно попробовать щуку и вяленого ерша, приготовленных по старым рецептам. В краеведческом музее хранятся макеты "галичек" — это особые лодки, уникальные для этого решения, продиктованного суровым характером водоема.

Судиславль, расположенный в полусотне километров от областного центра, сохранил дух купечества. Особняки с каменными львами на фасадах и колоннами принадлежали промышленникам и староверам. Особого внимания заслуживают механические часы на колокольне Преображенского собора, которые работают на старинных шестернях с позапрошлого века. Такой прибор был невероятной роскошью для провинции.

Чухлома притягивает любителей деревянного зодчества. Главный магнит — лесной терем в Асташово. Этот богато украшенный дом построил крестьянин-отходник для своей семьи. Здание долгое время разрушалось, но было восстановлено и стало символом северного мастерства. В самой Чухломе стоит поискать дома с резными наличниками на улицах Советской и Октября. Кулинарный бренд места — золотой карась, которого раньше везли прямиком к монаршему столу.

Ремесла и птичьи караваны

Солигалич веками жил добычей соли. Даже планировка города, где улицы расходятся лучами от центральной площади, осталась нетронутой. Здесь на территории санатория до сих пор стоит деревянный колодец для соляного рассола. Из города везут черную четверговую соль, которую готовят с ржаной мукой. С этим стоит быть аккуратнее — продукт обладает специфическим вкусом и ароматом, который ценят гурманы.

Кологрив считается самым маленьким городом региона и носит статус гусиной столицы. Весной на местных лугах во время перелета отдыхают тысячи птиц. Главный парадокс города — краеведческий музей в здании, которое внешне копирует железнодорожный вокзал. При этом железной дороги в Кологриве нет и никогда не проектировалось.

"Для планирования северных маршрутов Костромской области нужен запас времени, так как дороги в глубинке требуют спокойного темпа езды. Лучше не пытаться охватить все разом, а сосредоточиться на двух-трех точках за один выезд", — отметил аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Волжские берега и мастерство росписи

Нерехта выделяется компактностью и уютом. Город-музей сохранил старые торговые ряды и множество церквей. Лавровская фабрика художественной росписи сегодня превратилась в центр притяжения: там учат расписывать деревянные игрушки. Тот самый секрет популярности Нерехты кроется в фестивалях воздухоплавания. Когда над маковками храмов и черепичными крышами поднимаются десятки шаров, это создает редкий по красоте вариант для наблюдения.

Макарьев вырос вокруг монастыря на берегу реки Унжи. В прошлом это был шумный торговый узел, где плоты с лесом стояли на воде плотными рядами. Сегодня это место для созерцания и прогулок мимо старых мещанских домов. Белокаменный монастырский ансамбль служит ориентиром, который виден за много километров.

Диево-Городище в Ярославской области известно по кинокадрам. Именно здесь снимали деревенские сцены для фильма "Афоня". В селе сохранились две церкви с часами на колокольне и музей купеческого быта. Это одно из немногих мест, где можно увидеть старую пожарную дружину и узнать, как жили богатые крестьяне на Волге. На практике видно, что интерес к таким селам растет из-за их доступности и тишины, что упрощает процесс выбора места для отдыха на выходные.

Город / Село Главная особенность Плёс Пейзажи Левитана и рыбные углы (пирожки с лещом) Буй Земляные крепостные валы и исторический вокзал Чухлома Резной лесной терем и царский карась

"Малые города часто удивляют качеством местных продуктов. В торговых рядах Нерехты или Плёса продают сыры и хлеб, сделанные по семейным рецептам, а не на конвейере, что придает поездке особую гастрономическую деталь", — уточнил турагент Анастасия Крылова.

Ответы на популярные вопросы о малых городах

Когда лучше ехать в малые города?

Для поездок в Плёс и Диево-Городище идеально подходит золотая осень или лето из-за близости Волги. В Кологрив стоит ехать в мае, чтобы застать пролет гусей, а Чухлома и Галич хороши в любое время для тех, кто ищет уединения.

Нужно ли бронировать жилье заранее?

В популярных местах вроде Плёса или Нерехты в выходные дни мест в гостиницах может не быть. В более отдаленных городах, таких как Солигалич или Кологрив, выбор жилья ограничен, поэтому договариваться о ночлеге лучше за несколько недель.

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