Приезжают за морем, а находят другое: почему побережье Абхазии почти не пахнет йодом

Многие путешественники, привыкшие к специфическому "аптечному" аромату морского побережья, по приезде в Абхазию сталкиваются с неожиданностью: воздух здесь пахнет хвоей и горами, но почти не отдает йодом. Отсутствие характерного запаха гниющих водорослей часто ошибочно принимают за признак "ненастоящего" моря. На деле же стерильность местного воздуха объясняется уникальной геологией береговой линии и динамикой подводных течений, которые превращают абхазское побережье в одну из самых чистых акваторий Черного моря.

Фото: commons.wikimedia.org by Hons084, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Гагра, Абхазия

Физика чистоты: почему галька не пахнет йодом

Тот самый "запах моря", к которому привыкли туристы на песчаных курортах, — это результат разложения морской флоры. В Абхазии ситуация иная. Большинство пляжей республики покрыты крупной и средней галькой. Когда волна бьет о камни, она не поднимает мелкодисперсную взвесь и органику. Водоросли попросту не задерживаются у берега: из-за крутого уклона дна и мощных прибрежных течений их быстро уносит в открытое море, не давая скапливаться и гнить на солнце.

"Отсутствие резкого запаха йода — это признак высокой проточности воды. В отличие от мелководных заливов, где вода застаивается и прогревается до критических температур, способствующих цветению водорослей, открытые галечные пляжи самоочищаются благодаря активному водообмену", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Экологический фактор и антропогенная нагрузка

Чистота воздуха на побережье связана и с низкой плотностью промышленной застройки. В Абхазии практически отсутствуют крупные портовые зоны и заводы, сбрасывающие отработанную воду в акваторию. Отсутствие большого количества волнорезов и искусственных насыпей позволяет морю "дышать", а морскому бризу смешиваться с ароматами реликтовых сосен и эвкалиптов, которые доминируют в местном микроклимате.

"При выборе места для отдыха стоит обращать внимание на удаленность пляжа от устьев рек в черте городов. Высокое качество воды в Абхазии сохраняется там, где антропогенное воздействие минимально, а природные фильтры в виде галечных насыпей работают в полную силу", — отметил в беседе с Pravda.Ru менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.

Влияние горных рек на прозрачность воды

Единственный период, когда море может изменить свой облик и приобрести резкие запахи — время после затяжных ливней. Горные реки спускают в море песок, ил и ветки. В такие моменты вода вблизи устьев становится мутной, а прибитый к берегу сор может временно пахнуть речной тиной. Однако из-за специфики рельефа такие загрязнения локальны и быстро ликвидируются естественным путем. Важно помнить, что даже в самом дорогом отеле внимательный осмотр номера перед заездом обязателен, чтобы исключить бытовые проблемы с канализацией, которые иногда путают с природными факторами.

"Туристам стоит учитывать локальные особенности: в небольших поселках без централизованной системы очистки стоки могут попадать в море. Рекомендую выбирать пляжи, расположенные в стороне от плотной жилой застройки, чтобы гарантировать себе безопасное купание", — объяснил в беседе с Pravda.Ru турагент Анастасия Крылова.

Как выбрать идеальный пляж для отдыха

Планируя маршрут, важно изучить актуальную обстановку. Сервис в республике отличается от привычного турецкого — здесь, например, почти не делают фигурки из полотенец, зато делают ставку на природную аутентичность. Для комфортного отдыха лучше ориентироваться на Пицунду с её заповедными рощами или дикие пляжи Гагрского района.

Заблуждение туриста Реальный совет / Результат Море не пахнет йодом — значит оно грязное или пресное. Запах дают гниющие водоросли. Отсутствие запаха — признак чистого дна и сильных течений После дождя море везде одинаково грязное. Выбирайте пляжи в нескольких километрах от устьев рек — там вода остается прозрачной В центре Сухума самая развитая инфраструктура очистки. В пик сезона системы могут давать сбои. Лучше купаться на окраинах или в пригородных зонах

Ответы на популярные вопросы о климате Абхазии

1. Почему на песчаных пляжах запах моря всегда сильнее? Песок задерживает органику и водоросли, которые под воздействием солнца начинают разлагаться, выделяя соединения йода и брома. Галька в Абхазии быстро промывается волнами, не оставляя субстрата для гниения. 2. Безопасно ли купаться в абхазском море после шторма? В первые 24 часа после шторма и ливней в воду попадает много взвеси из горных рек. Рекомендуется выждать сутки, пока течение не сменит воду у берега на чистую. 3. Где найти самый чистый воздух в республике? Наиболее целебным считается воздух в Пицунде, где морской бриз проходит через рощу реликтовой сосны. Это создает уникальный коктейль из фитонцидов и морских солей без неприятных органических запахов. 4. Помогают ли официальные сводки мониторинга воды выбрать пляж? Да, но они обновляются не ежедневно. Лучший способ — читать свежие отзывы туристов за последние 2-3 дня, так как экологическая обстановка может измениться после одного сильного грозового фронта.

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