Гости заметили разницу сразу: почему фигурки из полотенец не встречаются в отелях России

Лебеди из полотенец, встречающие гостя в номере — классический атрибут курортного отеля, вызывающий у путешественников либо искренний восторг, либо желание оставить дополнительные чаевые персоналу. Несмотря на популярность этой традиции в зарубежных странах, российские гостиницы крайне неохотно внедряют подобные знаки внимания. Разбираемся, что мешает отечественному отельному бизнесу перенять этот формат и почему даже отдых на юге России часто лишен таких эмоциональных деталей.

Фото: commons.wikimedia.org by Littleinfo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Слоны из полотенец

Масштаб традиции: что показывают опросы

Исследование сервиса "Отелло" демонстрирует явный разрыв в сервисных стандартах. Около 89% россиян сталкивались с фигурками из текстиля, но в 63% случаев это происходило за границей. В отечественных курортных отелях подобные композиции встречали 43% респондентов, в городских — лишь 25%.

Лебедь остается абсолютным лидером (77%), за ним следуют сердца (52%) и цветочные мотивы (37%). Сложные инсталляции — например, замки — практически не встречаются. При этом 69% путешественников воспринимают практику позитивно, а почти треть готовы подкрепить свою благодарность чаевыми.

"Гости часто ожидают визуального подтверждения отпуска еще до того, как распакуют чемодан. Однако отели, работающие в режиме жесткого потока, сталкиваются с тем, что декораторские излишества замедляют процесс подготовки номера, что особенно критично, когда отдых в курортных локациях сопряжен с очередями и высокой нагрузкой на персонал", — отметила менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.

Операционная реальность и дефицит времени

Опрос более 400 объектов размещения показал: лишь 15% российских отелей систематически создают композиции из полотенец. По мнению экспертов, причина заключается в операционной необходимости. В пиковые сезоны горничная обслуживает до 20 номеров за смену, где каждая минута на счету. Складка фигурок требует не только навыка, но и времени, причем обучить персонал этому искусству — затратная задача.

Психология гостя: кому нужны фигурки

Вопрос уместности таких знаков внимания упирается в портрет гостя. Путешественнику, приехавшему в командировку и возвращающемуся в номер поздно вечером, эстетика полотенец может быть безразлична. Совсем иначе обстоят дела в сегменте семейного туризма, где дети превращают процесс обнаружения "лебедя" в маленький праздник.

"Для семейной аудитории это важный эмоциональный якорь. Если ребенок увидел лебедя при заселении, он будет ждать его и во время следующего приезда. Поэтому отельер должен либо внедрять такую практику системно, либо не начинать вовсе — непостоянство в сервисе разочаровывает больше, чем полное его отсутствие", — объяснила эксперт по семейному туризму Мария Дементьева.

Таблица: ошибки восприятия сервиса

Ошибка отеля / гостя Рекомендация / результат Эпизодическое украшение номеров Внедрять только при системной готовности персонала Неучет профиля гостя при сервисе Адаптировать комплименты под сегмент (семьи или бизнес) Оценка номера только по уборке Оценивать общее впечатление как сумму деталей

"Отели, стремящиеся к удержанию постоянного клиента в условиях высокой конкуренции, должны понимать, что проблемы турпотока часто кроются именно в отсутствии внимания к деталям, которые создают лояльность", — подчеркнула эксперт по отельному сервису Елена Гумина.

Ответы на популярные вопросы об отелях

Стоит ли жаловаться на отсутствие фигурок из полотенец?

Нет, это не входит в стандарты обязательного обслуживания, поэтому не является поводом для претензий.

Как заказать украшение номера, если у нас праздник?

Лучше уточнить возможность данной услуги заранее при бронировании или связавшись с администрацией гостиницы.

Требуется ли оставлять чаевые за такие композиции?

Это остается исключительно на усмотрение гостя, так как услуга не является оплачиваемой опцией.

Безопасно ли пользоваться полотенцами, из которых скручены фигуры?

Да, белье обязательно проходит дезинфекцию и стирку согласно санитарным нормам отеля перед использованием.

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