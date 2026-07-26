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Приехали в отель? Расслабляться рано: внимательный осмотр номера спасёт отпуск и деньги

Туризм

Заселение в отель часто сопровождается усталостью после долгой дороги, из-за чего многие туристы забывают о базовой проверке номера. Ожидания от отдыха на юге России или за рубежом могут быть испорчены уже в первый час, если не уделить внимание состоянию жилого пространства. Роспотребнадзор предупреждает: своевременный осмотр позволяет избежать лишних расходов и добиться замены неподходящего номера до того, как вы распакуете чемоданы.

Женщина осматривает кровать в гостинице
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Женщина осматривает кровать в гостинице

Прежде чем отдавать документы на стойке регистрации, убедитесь, что объект работает в правовом поле. Вся информация об исполнителе услуг, перечень включенных в стоимость опций и правила проживания должны быть доступны в открытом доступе в зоне ресепшн. В современных условиях, когда туристический поток перераспределяется, важно не ошибиться с выбором объекта размещения, даже если вы бронировали номер по совету знакомых.

"Туристы часто пренебрегают проверкой документов при заселении в небольшие гостевые дома, забывая, что качество сервиса напрямую коррелирует с их официальным статусом. Если отель скрывает информацию об услугах, вы рискуете столкнуться с ограничениями, например, при доступе к инфраструктуре или пляжной зоне", — предупредила в беседе с Pravda.Ru эксперт по отельному сервису Елена Гумина.

Инспекция жилого фонда: на что смотреть

Сразу после получения ключей осмотрите помещение. Постельное белье должно быть идеально сухим и чистым, без видимых следов использования или специфических запахов. Не стесняйтесь проверять работоспособность техники, освещения и сантехники. Иногда даже в отелях с высоким рейтингом встречаются сбои, поэтому лучше выявить их до того, как уборка после пляжа станет для вас невыполнимой задачей из-за отсутствия напора воды или неисправного слива.

Потайные угрозы: насекомые и гигиена

Роспотребнадзор рекомендует уделить внимание неочевидным зонам: пространству под кроватью, внутренним стенкам тумбочек, углам и плинтусам. Наличие насекомых — критический недостаток, исключающий дальнейшее пребывание в номере. Также проверьте наличие гигиенических наборов, которые, согласно стандартам гостиничного бизнеса, должны быть в каждом номере соответствующей категории.

"Санитарный контроль при въезде — это не прихоть, а способ защиты здоровья, особенно если вы приехали с детьми. Скрытые загрязнения или наличие вредителей способны превратить даже самый бюджетный семейный отдых в долгое лечение из-за недобросовестной работы персонала", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по детскому отдыху Ирина Сафонова.

Ваши права при несоответствии условий

Если номер не отвечает заявленным характеристикам, неисправен или неудовлетворителен по санитарному состоянию, закон на стороне гостя. Вы можете требовать:

  • немедленного устранения неисправностей;
  • замены номера на аналогичный или лучший;
  • соразмерного снижения стоимости проживания;
  • расторжения договора с полным возвратом средств.
Проблема Ваше действие
Грязное белье Требовать немедленной замены комплекта
Неисправная техника Зафиксировать и просить устранения либо смены номера
Наличие насекомых Расторжение договора или смена категории номера

"Защита прав потребителя на курорте работает так же четко, как и в городе. Большинство администраторов стараются урегулировать вопрос на месте, если видят, что гость знает свои права и готов обращаться по официальным каналам контроля", — пояснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

Ответы на популярные вопросы о заселении

Что делать, если администратор отказывается менять грязный номер?
Фиксируйте недостатки на фото и видео, направляйте письменную претензию администратору и сообщайте, что обратитесь в Роспотребнадзор.

Нужно ли проверять номер в отелях уровня 5 звезд?
Безусловно. Человеческий фактор присутствует везде, независимо от статуса объекта.

Можно ли вернуть деньги, если номер не понравился в день приезда?
Да, при наличии объективных недостатков (несоответствие заявленным параметрам) вы имеете право на расторжение договора.

Где заполнить жалобу, если отель не реагирует?
Воспользуйтесь формой на официальном сайте территориального органа Роспотребнадзора или подайте обращение по горячей линии.

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Экспертная проверка: Елена Гумина (эксперт по отельному сервису), Ирина Сафонова (эксперт по детскому отдыху), Роман Ларин (эксперт по туристической безопасности)
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
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