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В лесах Подмосковья начался настоящий ажиотаж: туристы массово пошли в грибные туры

Туризм

Статистика площадок объявлений фиксирует резкий всплеск интереса жителей Москвы и области к "грибным турам" — за две недели июля спрос на такие поездки вырос в полтора раза. Пока рынок отдыха на юге России переживает турбулентность, организованный "тихий охотник" стал модной альтернативой традиционному отпуску. Однако за яркими предложениями в соцсетях часто стоят не профессиональные биологи, а обычные любители, поэтому важно понимать, за что именно платит турист и как не ошибиться с выбором организатора.

Грибник с корзиной грибов
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Грибник с корзиной грибов

Что такое грибной тур и кто в них ездит

Грибной тур — это формат организованного выезда на природу, где основной задачей является поиск грибов под руководством опытного наставника. География таких поездок обширна: от лесов Подмосковья до Карелии и Кольского полуострова. Участники оплачивают трансфер и услуги гида, который обучает основам сбора, указывает на съедобные виды и проводит мастер-классы по определению находок. Часто программа дополняется полевой кухней — например, приготовлением грибного супа прямо в лесу.

"Интерес к лесному собирательству сильно вырос, особенно у молодежи и активных горожан, которые раньше просто проходили мимо грибных мест. Люди стремятся сменить обстановку и научиться новому, поэтому такие поездки быстро становятся востребованными даже у тех, кто не планирует серьезно заниматься "тихой охотой"", — отметил в беседе с Pravda.Ru менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.

Экономическая сторона: заработок и расходы

Для организаторов грибные туры чаще остаются сезонным хобби, чем полноценным бизнесом. Основные операционные расходы включают аренду микроавтобусов, транспортные налоги и оплату работы гида. Средний ценник на однодневный выезд варьируется от 2 до 13 тысяч рублей, где стоимость сильно зависит от комфортабельности транспорта и удаленности локации. При этом существует негласный "психологический предел" цены, после которого спрос резко падает.

"С коммерческой точки зрения подобные проекты редко приносят сверхприбыль, так как деятельность строго привязана к сезону и погодным условиям. Высокие накладные расходы на логистику ограничивают маржинальность, превращая это скорее в досуговую нишу, чем в массовый турпоток", — пояснил в беседе с Pravda.Ru туроператор Максим Ланин.

Безопасность и подводные камни

Главная опасность заключается в отсутствии единых стандартов аккредитации для лесных гидов. Часто под видом "сафари" продают обычные прогулки, где организатор лишь формально сопровождает группу. Кроме того, туристы редко задаются вопросом, как организаторы справляются с поиском грибов в неурожайные дни. Завсегдатаи таких туров советуют выбирать небольшие группы по 5-10 человек, уточняя у организатора, проводится ли предварительная разведка лесного массива до начала тура. Стоит помнить, что даже если вы собираете дары леса рядом с Москвой, личная внимательность к тому, что попадает в корзину, остается зоной ответственности самого туриста.

"Перед покупкой тура обязательно уточните наличие у организатора медицинской аптечки и навыков оказания первой помощи. Лес — территория рисков, и даже простой поход требует знаний, как действовать при укусах насекомых или аллергических реакциях, поэтому профессионализм гида важнее, чем его способность найти редкий вид лисичек", — предупредила в беседе с Pravda.Ru турагент Анастасия Крылова.

Ошибка туриста Лайфхак для сбора
Сбор всех грибов подряд Используйте приложения-определители, но всегда перепроверяйте находку у опытного гида.
Неподходящая одежда Одежда должна полностью закрывать кожу: плотные брюки и высокая обувь защитят от клещей и колючек.
Одиночный поиск Для новичков лучше формат "малой группы" — так гид уделит внимание каждому участнику.

Ответы на популярные вопросы о грибных турах

Как правильно спланировать поездку в грибной тур?

Заранее уточните у организатора программу: в какие леса осуществляется выезд и что входит в стоимость (питание, аренда инвентаря). Обязательно ознакомьтесь с отзывами о прошлых сезонах в профилях соцсетей.

Какие ошибки чаще всего совершают начинающие грибники?

Главная ошибка — переоценка собственных сил и игнорирование правил безопасности. Многие забывают про зарядку телефона с офлайн-картами и пренебрегают защитой от лесных насекомых.

Как лучше выбирать транспорт для группы?

Если тур предполагает трансфер на автобусе, убедитесь в наличии страховки пассажиров. Мини-группы на личных автомобилях дают больше свободы, но требуют проверки стажа вождения гида.

Как обезопасить отдых в лесу?

Не отходите от группы даже на несколько метров. Предупредите близких о маршруте, если выезд проходит в отдаленной местности, где нет качественной сотовой связи.

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Экспертная проверка: Антон Громов (менеджер по внутреннему туризму), Максим Ланин (туроператор), Анастусия Крылова (турагент)
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
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