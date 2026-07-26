Отели в Турции лишились права монополизировать береговую линию после решения суда

Турецкие власти нанесли сокрушительный удар по монополии пляжных клубов и отелей: теперь за попытку прогнать туриста с берега или требование платы за вход владельцам бизнеса грозит до пяти лет лишения тюрьмы. Верховный суд страны приравнял блокировку доступа к морю к уголовному преступлению — незаконному лишению свободы. Это решение ставит точку в многолетних конфликтах, позволяя отдыхающим законно игнорировать платные шезлонги и располагаться со своими полотенцами даже на самых "элитных" участках побережья.

Фото: Pravda.Ru by Наталья Мурзинова is licensed under All Rights Reserved Бодрум, Турция, пальма

Уголовная ответственность вместо штрафов

Решение Уголовного генерального совета Верховного суда Турции под номером 2025/98 в корне меняет правила игры на побережье. Отныне любое ограничение свободного доступа к воде — будь то заборы, веревки или агрессивная охрана — квалифицируется по статье 109 УК Турции "Незаконное лишение человека свободы". Это означает, что нарушителям грозит реальный тюремный срок от года до пяти лет. В отличие от административных штрафов, которые отельеры легко покрывали за счет сверхприбылей, уголовное преследование станет серьезным сдерживающим фактором.

"Данный вердикт суда фактически подтверждает верховенство Конституции над коммерческими интересами. Теперь любая попытка огородить берег расценивается не как спор хозяйствующих субъектов, а как посягательство на свободу передвижения человека", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

Как работала система "захвата" берега

Годами в популярных курортных зонах от Анталии до Бодрума процветала схема "платного песка". Пляжные клубы и отели арендовали участки у муниципалитетов и объявляли их частной собственностью. Туристов заставляли платить за лежаки (стоимость которых порой доходила до 100 евро) под предлогом того, что вход без оплаты оборудования запрещен. Тех, кто пытался просто пройти к воде или прийти со своим полотенцем, охрана буквально выставляла за пределы территории.

Важным нововведением стало то, что прокуратура обязана открывать дело без официального заявления от пострадавшего. Достаточно сигнала от свидетелей или результатов полицейского рейда. Система реагирования упрощена до максимума: при возникновении проблем туристу достаточно набрать номер 112.

"Бизнесу придется пересмотреть свои модели. Отели могут брать деньги за сервис — зонты, напитки, шезлонги — но не за сам факт нахождения на земле. Свободный доступ должен быть обеспечен беспрекословно", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по отельному сервису Елена Гумина.

Принцип 50 метров: что говорит закон

Турецкое законодательство и раньше стояло на защите общественных интересов. Согласно 43-й статье Конституции и Закону о побережьях, береговая линия является достоянием народа. В зоне 50 метров от кромки воды запрещено любое капитальное строительство и ограничение доступа. Муниципальная лицензия на установку оборудования не дает права собственности на землю.

Даже если перед вами находятся ровные ряды брендированных лежаков пятизвездочного отеля, вы имеете полное право расстелить свое полотенце прямо между ними или непосредственно у воды. Привлекательность таких направлений, как семейные пляжи с честным ценником, часто обусловлена именно доступностью берега, и Турция теперь стремится вернуть это преимущество своим курортам.

Инструкция для туриста при конфликте

Если персонал пляжа пытается мешать вашему отдыху или требует плату за проход к морю, эксперты рекомендуют не вступать в шумные перепалки. Достаточно начать видеофиксацию действий сотрудников. Записи, подтверждающей факт препятствования доступу к воде, теперь достаточно для возбуждения уголовного дела.

"Ситуация с захватом берегов дошла до критической отметки. Решение суда — это защита туриста от 'узаконенного рэкета', когда за тень и песок требуют необоснованные суммы", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru турагент Анастасия Крылова.

Нарушение / Ошибка владельца Право туриста / Результат Требование оплатить лежак для прохода к воде Бесплатный доступ к морю гарантирован законом Установка заборов и веревочных ограждений Демонтаж конструкций и уголовное дело (ст. 109 УК) Запрет на использование своего полотенца Право занять любое свободное место в 50-метровой зоне Агрессия охраны при попытке войти на пляж Видеофиксация и вызов полиции (номер 112)

Ответы на популярные вопросы о пляжах в Турции

Можно ли теперь лежать на полотенце в любом месте пляжа?

Да, закон разрешает находиться на любом общественном берегу, включая зоны, занятые оборудованием отелей, если вы не мешаете проходу. Бесплатная зона составляет не менее 50 метров от воды.

Обязан ли я покупать напитки или еду в бич-клубе?

Нет, нахождение на пляже не обязывает вас пользоваться услугами коммерческих заведений. Вы платите только за реальный сервис: еду, напитки или аренду шезлонга по вашему желанию.

Что делать, если на пляж не пускает охрана?

Необходимо вызвать полицию или жандармерию по номеру 112. Сообщите, что вам ограничивают свободу передвижения по общественной территории. Желательно зафиксировать отказ на видео.

Станут ли пляжи полностью бесплатными?

Бесплатным стал именно доступ к берегу. Пляжное оборудование (зонты, шезлонги) останется платным, однако отели больше не могут монополизировать песок, запрещая располагаться рядом со своим инвентарем.

Читайте также: