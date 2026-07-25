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Серпухов и Лыткарино вместо Мальдив: куда поехать за белым песком без лишних трат

Туризм

Белый песок, тёплая вода и пляж без перелёта — всё это можно найти рядом с Москвой. Для поездки на день или на выходные подойдут Серпухов, Дзержинский, Лыткарино, Солнечногорск и Косино. Главная ошибка здесь одна: многие едут в жару без раннего выезда и потом теряют время в пробках и очередях у воды.

Пляж
Фото: unsplash.com by Vinicius "amnx" Amano is licensed under Free to use under the Unsplash License
Пляж

Серпуховские пляжи с белым песком

В Серпухове есть два пляжа, которые называют "мальдивскими" из-за светлого песка. Один из них бесплатный, второй находится на территории парк-отеля "Русский".

На семейный отдых с детьми сюда едут за короткой дорогой и понятным форматом отдыха. На Серпуховской набережной песок завезли специально. Здесь есть кабинки для переодевания, детские и спортивные площадки, кафе, фудтраки и зона воркаута. Вход и парковка бесплатные. Добраться можно на машине, электричке до станции "Ока" и пешком за 5 минут. Летом от вокзала Серпухова ходит автобус № 20.

Пляж парк-отеля "Русский" даёт больше комфорта. Там работают ресторан, шезлонги, приватные бунгало, прокат SUP-досок и катамаранов. На территории проводят мероприятия. Для тех, кто хочет остаться у воды дольше одного дня, это удобный вариант.

"Если едете на один день, сначала проверьте, где оставите машину и где переоденетесь. Эти мелочи часто решают больше, чем сам вид на воду", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru Роман Ларин, эксперт по туристической безопасности.

Дзержинские и Люберецкие карьеры

Дзержинские карьеры — это несколько затопленных котлованов с кварцевым песком. Из-за светлого берега и бирюзовой воды их часто называют подмосковными "Мальдивами". Локация стоит на границе Дзержинского, Котельников и Люберец, всего в 5 км от МКАД.

От метро "Котельники" сюда добираются примерно за 15 минут, из центра Москвы — около часа. Вход бесплатный, но сервис делится на зоны. Есть дикие участки и благоустроенные пляжные комплексы, включая парк отдыха "Фристайл" и пляж "Лазурный берег".

За шезлонги, зонтики, туалеты, душевые, парковку, беседки с мангалами и водные развлечения придётся платить отдельно. Тут можно взять сап, катамаран или попробовать вейкбординг. Для короткой поездки это одна из самых насыщенных точек рядом с Москвой. Здесь же удобно сравнить формат поездки с дешёвыми курортами Азовского моря, если хочется понять, где отдых выйдет проще по бюджету.

"На карьерах лучше заранее решить, нужен ли вам бесплатный берег или платная зона с сервисом. Иначе можно приехать с ожиданием спокойного пляжа, а попасть в шумное место без удобств", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru Елена Гумина, эксперт по отельному сервису.

Лыткарино: Волкуша и отдых у леса

Пляж "Волкуша" в Лыткарино — одно из самых известных мест с белым кварцевым песком в Подмосковье. Раньше это был карьер по добыче песка для стекольного завода, а теперь — большая зона отдыха у чистой воды и соснового леса.

В жаркие выходные сюда приезжают тысячи людей, поэтому лучше оказаться на месте рано утром. На берегу есть кафе, детские городки, волейбольные площадки и прокат вейкбордов. Вход бесплатный, но парковка для авто платная. Добраться можно на машине или от метро "Котельники" на автобусе № 348 до остановки "Волкуша".

Если нужна ночёвка, в Лыткарино можно остановиться в отеле "Арион". В июле номер на двоих на одну ночь стоит 4,7 тыс. руб., питание не включено. Для поездки на выходные это один из самых простых вариантов рядом с водой.

"Пляжные места рядом с мегаполисом всегда нужно проверять по времени выезда. Если приехать поздно, можно потерять полдня только на подъезде и парковке", — предупредил в беседе с Pravda.Ru Олег Литвиненко, эксперт по круизному туризму.

Озеро Сенеж в Солнечногорске

На Сенеже пляжная зона тянется более чем на 100 метров. Песок здесь кварцевый, а само озеро неглубокое и быстро прогревается. Для отдыха с детьми это удобная точка: вход в воду мягкий, а поблизости есть прокат лодок и катамаранов, детские площадки, кафе, торговые точки, туалеты, раздевалки и велодорожка.

Вход на пляж бесплатный. Если нужна ночёвка, в Солнечногорске есть несколько вариантов размещения. Отель "Городской Агат" предлагает номер на двоих за 3,1 тыс. руб. без питания. Мини-отель "Сан Сити Спа" стоит 5,3 тыс. руб. с завтраком. LESNOY Park Hotel — 27,8 тыс. руб. с питанием "все включено".

Озеро Сенеж подойдёт тем, кто хочет совместить пляж и прогулку без долгой дороги. Здесь удобно планировать выезд на день или на выходные, если нужен спокойный формат у воды. В похожем стиле можно заранее сравнить и маршрут по Костроме, если вы ищете поездку не только ради пляжа, но и ради насыщенной программы.

Белое озеро в Косино

Белое озеро в Косино часто называют московскими "Мальдивами", хотя сходство здесь условное. Лазурной прозрачности, как на карьерах, нет, зато на южный берег специально завозят чистый мягкий песок. Пляжная полоса тянется примерно на 300 метров.

Место особенно удобно для семей с детьми. Вход в воду пологий, без резких перепадов глубины. Это одна из немногих локаций в черте Москвы, где Роспотребнадзор регулярно разрешает официальное купание. Вход бесплатный. На берегу есть кабинки для переодевания, биотуалеты, навесы от солнца и деревянная смотровая площадка с качелями. Работают волейбольная площадка, теннисный корт и лодочная станция.

Главная проблема Белого озера — наплыв отдыхающих в жаркие выходные. Если хочется спокойствия, сюда лучше ехать в будний день или с самого утра. Для тех, кто выбирает поездку с ребёнком, полезно заранее посмотреть и материал про безопасность в пути, чтобы не оставлять важные решения на последний момент.

Ошибка / привычка Совет / лайфхак / результат
Ехать на пляж в самый пик жары Выезжать рано утром, чтобы не терять время в пробках и у парковки
Путать бесплатный вход с бесплатным отдыхом Проверять платные услуги заранее: шезлонги, душ, парковка, беседки, спортинвентарь
Не смотреть, есть ли удобный вход в воду Для отдыха с детьми выбирать пляжи с пологим берегом, как в Косино или на Сенеже
Планировать поездку без ночёвки и запаса по времени Если нужен спокойный формат, брать отель рядом и проводить у воды целые выходные

Ответы на популярные вопросы о пляжах Подмосковья

Как правильно спланировать поездку на подмосковный пляж?
Лучше выезжать утром и заранее смотреть, где находится парковка. Для однодневной поездки удобнее выбирать места с бесплатным входом и простой дорогой, например Белое озеро, Сенеж или Серпухов.

Какие ошибки чаще всего допускают туристы?
Чаще всего люди приезжают слишком поздно, не проверяют платные услуги и рассчитывают на свободные места у воды. В жаркие выходные это почти всегда заканчивается потерей времени.

Как выбрать транспорт и размещение?
Если ехать без ночёвки, подойдут пляжи с электричкой, автобусом или коротким подъездом на машине. Если хотите остаться на два дня, удобнее смотреть отели рядом с Сенежем, Лыткарино или Серпуховом.

Как обезопасить отдых и избежать проблем?
Нужно заранее оценить глубину, вход в воду, наличие туалетов, тени и медленного спуска к берегу. Для детей лучше выбирать места, где купание официально разрешено и берег подходит для семейного отдыха.

Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
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