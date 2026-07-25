Отдых на Азовском море оказался выгоднее, чем вы думали: раскрываем самые дешевые курорты сезона

Азовское море привлекает туристов теплым мелководьем, горячим песком и доступными ценами. Пока отдых в Турции дорожает, побережье Тамани становится отличным выбором для семей с детьми: вода быстро прогревается, глубина нарастает плавно, а отпуск не требует больших расходов.

Фото: commons.wikimedia.org by Igor da Bari (Игорь Сокальский), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, Азовское море, Ясенская коса. Заход солнца. Август 2016. 02

Бюджетная арифметика: от частного сектора до комфорта

Азовское побережье — это жесткий демпинг на фоне раскрученного Сочи. Пока одни выбирают премиальный отдых в мегаполисах, экономные едут в станицу Голубицкую. Здесь неделя проживания вдвоем стартует от 14,4 тысячи рублей. За эти деньги вы не получите швейцара у дверей, но найдете чистую кровать и море в пяти минутах неспешного шага.

Если хочется цивилизации, чек растет: Тамань просит от 26 тысяч, а Ейск — от 36 тысяч за неделю. Ейск забирает премию за лучшую инфраструктуру: тут и железная дорога, и парки, и набережная, которая не спит до утра.

"Рынок Азова сейчас — это огромная стройка. Сервис выметает старые советские привычки. Появляются отели, где современный маркетинг наконец-то встретился с запросами реальных семей", — отметил в беседе с Pravda.Ru туроператор Максим Ланин.

Для понимания разницы в уровне трат стоит взглянуть на сухую статистику цен в зависимости от локации. Выбор стоит между абсолютной экономией и наличием хоть какой-то культурной программы вне пляжной полосы.

Локация Мин. цена за неделю (руб.) Голубицкая 14 400 Тамань 26 000 Ейск 36 000

География отдыха: шум станиц против тишины поселков

Курорты Азова — это не ровная линия, а лоскутное одеяло. Голубицкая давно переросла статус деревни: тут аквапарки, кафе и бесконечный поток машин. Пересыпь же создана для тех, кто хочет тишины и закрытой территории, где можно забыть о существовании внешнего мира.

Приморско-Ахтарск — вариант для фанатов домашнего уюта и широких муниципальных пляжей без капли пафоса. Пока безопасность путешествий в некоторых регионах вызывает вопросы, спокойные лиманы Краснодарского края остаются тихой гаванью.

"Безопасность детей на Азове — это главный триггер продаж. Глубина здесь нарастает медленно, что позволяет родителям выдохнуть. Это идеальный "тренажер" для первых поездок к большой воде", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по семейному туризму Мария Дементьева.

Таганрог стоит особняком. Сюда едут за историей и прогулками, а пляжи воспринимают как приятный бонус к архитектуре. Важно понимать, что в сентябре, когда экзотический остров Занзибар только готовится к сезону, на Азове наступает золотое время. Вода еще держит тепло, а солнце перестает жарить кожу, превращая прогулки в сплошное удовольствие.

Лайфхаки для бронирования: как не купить "кота в мешке"

Дистанционное бронирование на Азове — это всегда лотерея. Многие владельцы гостевых домов увлекаются фотошопом сильнее, чем сервисом. Чтобы не оказаться в комнате размером со шкаф с видом на соседский забор, мониторьте чаты и карты с живыми отзывами.

Большинство туристов отказывается от питания в отелях в пользу столовых: это дает свободу и режет расходы вдвое. Опытные путешественники знают: комфорт в пути часто зависит от мелочей — правила авиаперелетов или нюансы поездки в поезде важны так же, как и выбор отеля.

"Не ждите на Азове "турецкого" сервиса во всех точках. Читайте отзывы про наличие стабильной горячей воды и Wi-Fi. На побережье много новых "все включено", но они требуют тщательной проверки", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru турагент Анастасия Крылова.

Ответы на популярные вопросы об отдыхе на Азове

Когда лучше ехать на Азовское море?

Идеально — июнь или первая половина сентября. В это время море теплое, но нет изнуряющего зноя и пиковых толп.

Безопасно ли купаться детям?

Да, мелководье и отсутствие сильных течений делают пляжи Ейска и Голубицкой одними из самых безопасных в России.

Есть ли на Азове отели "все включено"?

Да, такие комплексы появились в районе Голубицкой и Пересыпи, но их нужно бронировать за несколько месяцев до поездки.

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