Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Правительство РФ утвердило индексацию тарифов на железнодорожные перевозки с 1 октября 2026 года
За бесценок из супермаркета: 3 шага, которые вернут к жизни самое замученное растение
NASA может пересмотреть место высадки миссии Artemis на Луне из-за рисков для экипажа
Тюменский НПЗ загорелся в результате падения беспилотного аппарата
Тело больше не заклинит: восьминедельный эксперимент в бассейне избавил от мучений навсегда
Спецслужбы в Тюмени потребовали освободить открытые площадки после введения плана Ковер
Огурцы как у бабушки: ледяная вода и каменная соль доведут вкус до бочкового хруста
Власти Кировской области присвоят госнаграды сотрудникам, погибшим на рабочем месте при атаке
Илон Маск вывел на орбиту 20 спутников Starlink нового поколения на корабле Starship

Туристический поток из России в Грузию сокращается на фоне скандала в Кахетии

Туризм

Конфликт в грузинской Кахетии спровоцировал волну аннуляций туров: российские путешественники массово отказываются от поездок в республику после инцидента с нападением на туристку в отеле Телави. Ситуация затронула не только индивидуальных бронирований, но и работу профессиональных агентств, которые начали переориентировать клиентские потоки на более стабильные маршруты. Отсутствие гарантий безопасности и неоднозначная реакция официальных структур на избиение женщины заставили россиян искать альтернативу привычному гостеприимству Грузии.

Флаг Грузии
Фото: commons.wikimedia.org by Giorgi Abdaladze, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Флаг Грузии

Бойкот вместо вина: почему пустеют отели Кахетии

Информационное поле всколыхнули сообщения об отказе россиян от запланированного отдыха в Грузии. Катализатором послужила история, произошедшая в одном из отелей Телави, где празднование местной свадьбы обернулось рукоприкладством в отношении иностранной гостьи. По данным профильных сообществ, многие туристы предпочли потерять деньги на невозвратных тарифах, чем рисковать здоровьем. Некоторые агентства уже заморозили продажу путевок в этом направлении.

"В подобных ситуациях мы всегда рекомендуем туристам сохранять бдительность и оперативно связываться с консульским отделом при любых признаках агрессии", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

Хронология конфликта: из-за чего пострадала туристка

Инцидент произошел 19 июля. По предварительной информации, причиной нападения стала нелепая случайность: капли шампанского с балкона попали на аппаратуру диджея, работавшего на свадьбе. Этого оказалось достаточно, чтобы брат жениха ворвался в номер к девушкам. Агрессор сопровождал свои действия претензиями к использованию русского языка и в итоге нанес одной из туристок удар, повлекший перелом костей носа. Тот факт, что нападавшего отпустили под залог, вызвал дополнительное возмущение в социальных сетях, спровоцировав призывы к экономическому бойкоту региона.

"Любой конфликт в туристической зоне бьет по репутации всей отрасли. Путешественникам сейчас психологически комфортнее выбирать направления с понятным уровнем сервиса и лояльным отношением, такие как старинные города Золотого кольца", — отметил в беседе с Pravda.Ru турагент Анастасия Крылова.

Альтернативные маршруты: куда уезжают россияне

Вместо Грузии туроператоры предлагают обратить внимание на Армению, где сохраняется высокий спрос на экскурсионные программы, или рассмотреть внутренние направления. Для тех, кто ищет спокойного прибрежного отдыха, репутацию надежного места удерживает Азовское побережье. Для более искушенных туристов интересным вариантом становится провинция Хубэй, предлагающая высокий уровень безопасности и уникальную культуру.

"Массовая аннуляция заявок — это четкий сигнал рынку. Туристы голосуют рублем, выбирая те страны и регионы, где безопасность гарантирована не только на словах, но и на деле", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Ошибка путешественника Рекомендация / Результат
Игнорирование локальных традиций и праздников в отеле Выбирать номера вдали от зон проведения торжеств для минимизации контактов с нетрезвыми гостями
Попытка самостоятельно решить конфликт с агрессивным человеком Немедленно вызывать полицию и администратора отеля, фиксировать все на видео
Отсутствие контактов консульства под рукой Заранее сохранять экстренные номера страны пребывания для быстрой правовой поддержки

Ответы на популярные вопросы о безопасности в поездках

Как вернуть деньги при отмене тура из-за опасений за безопасность?
Если официального запрета от МИД РФ на посещение страны нет, возврат производится согласно условиям договора, часто со штрафными санкциями. Однако в случае ЧП можно пробовать договориться о переносе дат или смене направления.

Что делать, если в отеле возник конфликт с местными жителями?
Максимально дистанцируйтесь, запритесь в номере и требуйте вмешательства службы безопасности гостиницы. Не вступайте в словесные перепалки.

Стоит ли сейчас ехать в Грузию самостоятельно?
Риски возрастают в местах массового скопления людей и во время частных торжеств. Туристам советуют избегать общения на политические темы и проявлять осторожность в выборе локаций.

Какие страны считаются безопасной альтернативой в этом сезоне?
Для семейного отдыха востребованы курорты Краснодарского края и Азова, а для зарубежных поездок — страны с традиционно лояльным отношением, включая Армению и Вьетнам.

Читайте также:

Экспертная проверка: эксперт по туристической безопасности Роман Ларин, турагент Анастасия Крылова, аналитик туристического рынка Илья Роденко
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Сейчас читают
Много убитых: удар ВКС РФ по полигону под Киевом сорвал закрытую выставку вооружений
Военные новости
Много убитых: удар ВКС РФ по полигону под Киевом сорвал закрытую выставку вооружений
Зелёное волшебство в саду: как из одной веточки вырастить целую смородиновую рощу
Садоводство, цветоводство
Зелёное волшебство в саду: как из одной веточки вырастить целую смородиновую рощу
Российская разработка превращает дроны в легкую добычу: секрет скрыт в полном отсутствии излучения
Технологии
Российская разработка превращает дроны в легкую добычу: секрет скрыт в полном отсутствии излучения
Популярное
Китай ответил Украине на включение китайских фирм в антироссийские санкции ЕС

Пекин ввёл жесткие ограничения для ряда европейских корпораций, что может привести к срыву сроков поставок вооружений и удорожанию помощи Украине.

Китай ответил Украине на включение китайских фирм в антироссийские санкции ЕС
Один час вместо половины дня: торт на сковороде выручает, когда гости уже на пороге
Один час вместо половины дня: торт на сковороде выручает, когда гости уже на пороге
Сначала пекут на пробу, потом замешивают вторую порцию: кабачковые блинчики покоряют с первого раза
Много убитых: удар ВКС РФ по полигону под Киевом сорвал закрытую выставку вооружений
Китай ответил Украине на включение китайских фирм в антироссийские санкции ЕС Любовь Степушова Тихие переговоры за спиной Запада: найден неожиданный посредник для спасения Корейского полуострова Андрей Николаев Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных Юрий Бочаров
Новые моторы для Нивы и Весты: что изменилось в характеристиках
Сын Трампа заигрался в бога: американские машины превратили Украину в полигон
Ягоды не варят и не засыпают сахаром: какой способ превращает их в идеальный десерт
Ягоды не варят и не засыпают сахаром: какой способ превращает их в идеальный десерт
Последние материалы
Тюменский НПЗ загорелся в результате падения беспилотного аппарата
Туристический поток из России в Грузию сокращается на фоне скандала в Кахетии
Тело больше не заклинит: восьминедельный эксперимент в бассейне избавил от мучений навсегда
Спецслужбы в Тюмени потребовали освободить открытые площадки после введения плана Ковер
Огурцы как у бабушки: ледяная вода и каменная соль доведут вкус до бочкового хруста
Власти Кировской области присвоят госнаграды сотрудникам, погибшим на рабочем месте при атаке
Илон Маск вывел на орбиту 20 спутников Starlink нового поколения на корабле Starship
Стоимость топлива в США выросла на треть на фоне обострения отношений с Тегераном
Технологии Toyota по цене Лады: обновленный кроссовер выставили на продажу в КНР
В голове совсем не укладывается: выбор ведущего на свадьбе Иды Галич в Осетии разозлил коллегу
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.