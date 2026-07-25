Туристический поток из России в Грузию сокращается на фоне скандала в Кахетии

Конфликт в грузинской Кахетии спровоцировал волну аннуляций туров: российские путешественники массово отказываются от поездок в республику после инцидента с нападением на туристку в отеле Телави. Ситуация затронула не только индивидуальных бронирований, но и работу профессиональных агентств, которые начали переориентировать клиентские потоки на более стабильные маршруты. Отсутствие гарантий безопасности и неоднозначная реакция официальных структур на избиение женщины заставили россиян искать альтернативу привычному гостеприимству Грузии.

Фото: commons.wikimedia.org by Giorgi Abdaladze, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Флаг Грузии

Бойкот вместо вина: почему пустеют отели Кахетии

Информационное поле всколыхнули сообщения об отказе россиян от запланированного отдыха в Грузии. Катализатором послужила история, произошедшая в одном из отелей Телави, где празднование местной свадьбы обернулось рукоприкладством в отношении иностранной гостьи. По данным профильных сообществ, многие туристы предпочли потерять деньги на невозвратных тарифах, чем рисковать здоровьем. Некоторые агентства уже заморозили продажу путевок в этом направлении.

"В подобных ситуациях мы всегда рекомендуем туристам сохранять бдительность и оперативно связываться с консульским отделом при любых признаках агрессии", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

Хронология конфликта: из-за чего пострадала туристка

Инцидент произошел 19 июля. По предварительной информации, причиной нападения стала нелепая случайность: капли шампанского с балкона попали на аппаратуру диджея, работавшего на свадьбе. Этого оказалось достаточно, чтобы брат жениха ворвался в номер к девушкам. Агрессор сопровождал свои действия претензиями к использованию русского языка и в итоге нанес одной из туристок удар, повлекший перелом костей носа. Тот факт, что нападавшего отпустили под залог, вызвал дополнительное возмущение в социальных сетях, спровоцировав призывы к экономическому бойкоту региона.

"Любой конфликт в туристической зоне бьет по репутации всей отрасли. Путешественникам сейчас психологически комфортнее выбирать направления с понятным уровнем сервиса и лояльным отношением, такие как старинные города Золотого кольца", — отметил в беседе с Pravda.Ru турагент Анастасия Крылова.

Альтернативные маршруты: куда уезжают россияне

Вместо Грузии туроператоры предлагают обратить внимание на Армению, где сохраняется высокий спрос на экскурсионные программы, или рассмотреть внутренние направления. Для тех, кто ищет спокойного прибрежного отдыха, репутацию надежного места удерживает Азовское побережье. Для более искушенных туристов интересным вариантом становится провинция Хубэй, предлагающая высокий уровень безопасности и уникальную культуру.

"Массовая аннуляция заявок — это четкий сигнал рынку. Туристы голосуют рублем, выбирая те страны и регионы, где безопасность гарантирована не только на словах, но и на деле", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Ошибка путешественника Рекомендация / Результат Игнорирование локальных традиций и праздников в отеле Выбирать номера вдали от зон проведения торжеств для минимизации контактов с нетрезвыми гостями Попытка самостоятельно решить конфликт с агрессивным человеком Немедленно вызывать полицию и администратора отеля, фиксировать все на видео Отсутствие контактов консульства под рукой Заранее сохранять экстренные номера страны пребывания для быстрой правовой поддержки

Ответы на популярные вопросы о безопасности в поездках

Как вернуть деньги при отмене тура из-за опасений за безопасность?

Если официального запрета от МИД РФ на посещение страны нет, возврат производится согласно условиям договора, часто со штрафными санкциями. Однако в случае ЧП можно пробовать договориться о переносе дат или смене направления.

Что делать, если в отеле возник конфликт с местными жителями?

Максимально дистанцируйтесь, запритесь в номере и требуйте вмешательства службы безопасности гостиницы. Не вступайте в словесные перепалки.

Стоит ли сейчас ехать в Грузию самостоятельно?

Риски возрастают в местах массового скопления людей и во время частных торжеств. Туристам советуют избегать общения на политические темы и проявлять осторожность в выборе локаций.

Какие страны считаются безопасной альтернативой в этом сезоне?

Для семейного отдыха востребованы курорты Краснодарского края и Азова, а для зарубежных поездок — страны с традиционно лояльным отношением, включая Армению и Вьетнам.

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