Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Силы ПВО сбили 15 беспилотников над Калугой и восемью округами области
Минприроды Ростовской области обновит спецтехнику для работы на труднодоступных участках
Фанаты в полнейшем недоумении: Мэтт Дэймон признался в использовании дублёрши ростом 137 см
Немая сцена в студии и вопрос в лоб: как Джиган воспринял дебютный трек Самойловой
На площади Победы в Калининграде время ожидания зеленого сигнала выросло на 10 секунд
Микробиологическое исследование показало высокую концентрацию патогенов на полках холодильников
Жители Сургута столкнулись с дефицитом запчастей для иностранных лифтов
В Калининградской области осудили троих молодых людей за поджоги вышек связи
В Нижегородской области усилили контроль качества питания в социально значимых учреждениях

Неон и бамбук не ужились: Гонконг показал изнанку, став дороже и заметно интереснее

Туризм

 

Китайская пагода, Гонконг
Фото: freepik.com by TravelScape, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Китайская пагода, Гонконг

Бетонные джунгли, сверкающие неоном, внезапно сменяются бамбуковыми рощами на склонах холмов. Гонконг, который привыкли видеть только через витрины дорогих бутиков, открывает новую грань своей шумной души. Мегаполис сбросил маску "просто транзитного хаба" и запустил масштабную кампанию "Только в Гонконге".

Эмоции вместо декораций

Статистика упряма: 26,7 миллиона гостей за полгода — это серьезный драйв. Но город решил не почивать на лаврах. Новый подход "Только в Гонконге" стирает границы между "туристической витриной" и настоящей изнанкой мегаполиса. Здесь утро проходит в тени небоскребов, а обед — в крошечной забегаловке, где подают такой димсам, что забываешь о звездных рейтингах.

"Гонконг — это не музейный экспонат, а живой организм. Смена оптики с осмотра памятников на исследование ритма жизни — единственно верный путь сегодня", — отметил в беседе с Pravda.Ru туроператор Максим Ланин.

Зачем менять имидж

Город ставит на контрасты. Уединенные пляжи соседствуют с шумными портами, а новые арены вроде "Кай Так" — с древними традициями маджонга. В дизайне кампании доминирует неон, переплетенный с формами традиционных печатей. Это визуальный код, который безошибочно считывается, даже если вы никогда не были в Азии. Подобная гибкость сейчас критична, ведь многие европейские направления теряют трафик, а азиатский рынок нуждается в свежем дыхании, как северные заповедники России, где меняют подход к приему гостей.

Как планировать маршруты

Россияне давно распробовали коктейль из Гонконга и окрестностей. Комбинировать его с Хайнанем или Макао стало классикой. Некоторые выбирают более экзотические связки с Бали или Филиппинами. Главное — правильно рассчитать бюджет, учитывая, что перелет — основная нагрузка на кошелек.

Тип перелета Средняя цена (руб.)
Прямой рейс (Москва — Гонконг) от 87 400
С одной стыковкой в Китае от 53 900

"Российские туристы требуют сложности. Сейчас недостаточно просто приехать — нужно связать историю города с гастрономией и природой для получения полноценного впечатления", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru турагент Анастасия Крылова.

Что говорят профи

Туроператоры отмечают, что кампания попадает в запрос взыскательной публики. Люди хотят не просто "галочку" на карте, а уникальный пользовательский опыт в курортных зонах, которые раньше казались доступными только для пакетных групп.

"Смена сезонных потоков в таких местах, как Турция, часто заставляет туристов искать альтернативы в Азии. Гонконг сейчас занимает свободную нишу премиального комфорта", — констатировал в беседе с Pravda.Ru аналитик Илья Роденко.

Ответы на популярные вопросы о Гонконге

Где искать лучшее жилье?

Для погружения выбирайте отели на острове Гонконг, для более бюджетных и аутентичных вариантов — Коулун.

Нужна ли виза россиянам?

Гражданам РФ разрешен безвизовый въезд на срок до 14 дней.

Как лучше перемещаться по городу?

Используйте карту Octopus — это универсальный пропуск для метро, паромов Star Ferry и даже покупок в маркетах.

Что обязательно попробовать?

Димсамы в традиционных чайных и уличную еду на рынках Коулуна — это даст больше впечатлений, чем визиты в рестораны с мишленовскими звездами.

Читайте также

Экспертная проверка: туроператор Максим Ланин, эксперт по детскому отдыху Анастасия Крылова, аналитик туристического рынка Илья Роденко
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Сейчас читают
Много убитых: удар ВКС РФ по полигону под Киевом сорвал закрытую выставку вооружений
Военные новости
Много убитых: удар ВКС РФ по полигону под Киевом сорвал закрытую выставку вооружений
Обычные кабачки становятся главным хитом зимы: это лечо захочется есть даже без гарнира
Еда и рецепты
Обычные кабачки становятся главным хитом зимы: это лечо захочется есть даже без гарнира
Жители пяти тысяч домов в Петербурге будут оставаться без горячей воды до четырех дней
Санкт-Петербург
Жители пяти тысяч домов в Петербурге будут оставаться без горячей воды до четырех дней
Популярное
Обычные кабачки становятся главным хитом зимы: это лечо захочется есть даже без гарнира

Популярный овощ стал основой для плотной зимней закуски благодаря особой технологии нарезки и термической обработки, которая сохраняет идеальную форму кубика.

Обычные кабачки становятся главным хитом зимы: это лечо захочется есть даже без гарнира
Свежая малина на всю зиму: результат превзошел ожидания даже опытных хозяек
Свежая малина на всю зиму: результат превзошел ожидания даже опытных хозяек
Идеальная утилизация старого варенья: печенье-рулетики с золотистой корочкой за 20 минут
Один час вместо половины дня: торт на сковороде выручает, когда гости уже на пороге
Китай ответил Украине на включение китайских фирм в антироссийские санкции ЕС Любовь Степушова Тихие переговоры за спиной Запада: найден неожиданный посредник для спасения Корейского полуострова Андрей Николаев Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных Юрий Бочаров
Лавров и Рубио жёстко поговорили в Маниле. Россия продолжает спецоперацию на Украине
Сначала пекут на пробу, потом замешивают вторую порцию: кабачковые блинчики покоряют с первого раза
Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных
Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных
Последние материалы
Власти Ленинградской области организовали отгрузку топлива для жителей села Винница
Предпринимательница из Дагестана выиграла конкурс бизнес-проектов с идеей контрактного производства обуви
Нарушители в Рязани должны выплатить более 3 миллионов рублей за незаконный бизнес
Организаторы программы "Мама-предприниматель" принимают заявки от женщин до 10 августа
Слоны и жирафы стали ближе: новые рейсы из Внуково откроют Занзибар без долгих пересадок
Судостроители завершили модернизацию пассажирского катера Москва-144 в Омске
Евросоюз ограничил технические ресурсы и логистику аэропорта Платов
Власти Рязанской области предлагают учителям миллион рублей за работу в сельской местности
Кировская область выделила средства на переселение из аварийного жилья и спорт
Ремонт площади у Главпочтамта в Калининграде завершится в 2027 году
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.