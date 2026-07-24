Семьи с детьми едут сюда: Азовское море предлагает спокойные пляжи и честный ценник

Азовское побережье превратилось в надежную гавань для семей с детьми. Здесь не встретишь толп, штурмующих пляжи, зато есть пологий песчаный вход в теплую воду и понятный бюджет.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Азовское море

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Свободные номера на Азове ждут гостей даже в разгар сезона. Стабильности мешает логистика. Путь на машине стал накладнее из-за цен на топливо, а владельцам поездов приходится штурмовать пересадки на автобусы в Анапе. Это больно бьет по карману бюджетного туриста.

"Раунд между отелями и туристами сейчас в пользу последних. Отсутствие высокой нагрузки позволяет выбирать локации без спешки", — констатировал в беседе с Pravda.Ru туроператор Максим Ланин.

Где искать лучшие пляжи

Ейск остается топом для родителей с малышами. Песчаные косы и мелководье здесь безопасны. Если хочется тишины, туристы уезжают в Приморско-Ахтарск. Тем, кто ищет инфраструктуру, подойдут Голубицкая или Пересыпь. Таганрог привлекает жителей приграничных областей, предпочитающих короткие поездки выходного дня.

Рынок держится на гостевых домах и отелях уровня 1-3*. Там не ждут излишеств — чаще это формат "своя кухня" или простой завтрак. Дорогие концепции, пришедшие на смену турецким курортам, здесь встречаются редко.

Курорт Ценовой старт (неделя) Голубицкая от 14,4 тыс. руб. Тамань от 26,4 тыс. руб. Ейск от 36 тыс. руб.

Ценник на отпуск

Стоимость зависит от уровня сервиса. Ейск держит высокую планку благодаря набережной, превращаясь в полноценный туристический хаб. Курорт Пересыпь удивляет наличием объектов вроде Tizdar Family Resort & Spa 5*. Это элитный сегмент с грязевыми вулканами и системой "ультра все включено".

"Разрыв в ценах между регионами диктует доступность железной дороги и наличие развлечений для детей", — объяснила в беседе с Pravda.Ru турагент Анастасия Крылова.

"Сервис на Азове стремится к балансу, но не стоит ждать уровня престижных отелей без должной подготовки к раннему бронированию", — предупредил в беседе с Pravda. Ru эксперт по туризму Антон Громов.

Ответы на популярные вопросы о поездках

Можно ли найти "все включено" на Азове?

Да, но выбор ограничен. Большинство объектов предпочитает работать без питания, чтобы сохранять конкурентные цены.

Стоит ли ожидать роста цен к середине июля?

Рынок показывает сдержанность. Дефицита мест нет, поэтому резкие скачки цен маловероятны.

Где лучше всего отдыхать с грудным ребенком?

Ейск и Голубицкая лучше всего подходят из-за пологих песчаных пляжей и высокой концентрации гостевых домов с кухнями.

Нужно ли бронировать жилье за полгода?

На Азове достаточно номерного фонда. Можно подобрать вариант даже за несколько недель до выезда.

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