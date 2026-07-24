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Пляж подождёт: почему аптечный шопинг в Турции стал настоящим магнитом для россиян

Туризм

Турецкая аптека для россиянина — это не просто место, где покупают пластырь или таблетки от головы. Это полноценный аттракцион с выгодой до 300%. Здесь буквально завозят чемоданами то, что дома стало либо "золотым", либо дефицитным. Однако за блестящими витринами скрывается квест: языковой барьер, странные названия и бесконечные очереди, где можно часами объяснять на пальцах, что у вас болит.

Пожилая женщина разговаривает с фармацевтом, который объясняет ей рецепт
Фото: National Cancer Institute by Rhoda Baer, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пожилая женщина разговаривает с фармацевтом, который объясняет ей рецепт

Правила выживания в аптечном хаосе

В Турции нет сетевого гиганта за углом. Каждая аптека — это малый бизнес под жестким государственным надзором. Цены на классические препараты зафиксированы сверху. Хитрость в том, что витамины, БАДы и уходовая косметика под этот "колпак" не попадают — там ценники гуляют от витрины к витрине. Для многих курортов Турции аптечный шопинг стал главной статьей расходов.

"Стоит учитывать, что турецкое законодательство исключает риск подделок, но именно рыночная свобода в категории парафармацевтики требует внимательности при сравнении стоимости товаров в разных точках", — отметил туроператор Максим Ланин.

Как платить, не теряя на курсе

Доллары в курортных лавках принимают охотно, но курс — грабительский. Лиры требуют обмена, что тоже съедает бюджет. В 2026 году главной "фишкой" стал медицинский туризм с гибкими расчетами. Сейчас во многих точках запустили оплату через российскую Систему быстрых платежей (СБП).

Сервисы вроде Turinvoice позволяют заранее найти аптеку на карте, проложить к ней путь и забрать заказ в удобный час. Это снимает проблему отсутствия редких позиций на полках — их привезут специально под вас.

Подбор лекарств: от состава до ботов

Главная боль — названия. Российский "Нурофен" в Турции скрывается под десятком других имен. Искать нужно не бренд, а действующее вещество. Использовать телеграм-бот сервиса Turapteka — самый короткий путь. Туда забиваешь название, дозировку или АТХ-код, а в ответ получаешь таблицу с аналогами и ценами.

"Туристам важно понимать, что при подборе аналогов через цифровые инструменты необходима консультация со специалистом, чтобы исключить риски непереносимости компонентов", — подчеркнула турагент Анастасия Крылова.

Топ-лист покупок для дома

Категория В чем выгода
Обезболивающие (НПВС) Дозировки до 1000 единиц против российских 400.
Психотропные и седативные Многие препараты продаются в свободном доступе без рецепта.
Контактные линзы Цена до трех раз ниже, чем в РФ.

Особая категория — экология турецких курортов иногда заставляет туристов запасаться энтеросорбентами и средствами для ЖКТ в промышленных масштабах ещё на этапе отдыха.

"Кардиопрепараты и средства для диабетиков, которые активно везут россияне, зачастую обходятся в полтора-два раза дешевле, чем на домашнем рынке", — разъяснил аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Ответы на популярные вопросы о покупке лекарств в Турции

Можно ли купить антибиотики без рецепта?

В Турции действует строгий список рецептурных препаратов. Сильные антибиотики без бланка вам не продадут.

Почему цена на один и тот же витамин разная?

Государство контролирует только классические лекарства. Витамины, БАДы и косметика относятся к свободному рынку, аптеки сами решают, какую наценку ставить.

Что делать, если в аптеке не понимают по-русски?

Используйте бота в Telegram для поиска по действующему веществу. Показывайте провизору уже сформированную таблицу с названием лекарства на турецком.

Обязательно ли платить наличными лирами?

Нет, в 2026 году во многих аптеках работает СБП, что позволяет избежать конвертации валют и потери на курсе.

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Экспертная проверка: туроператор Максим Ланин, турагент Анастасия Крылова, аналитик туристического рынка Илья Роденко
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
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