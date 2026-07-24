Здесь дорого, тут шумно, а там не наливают: туристам рассказали о ловушках пляжно рая в ОАЭ

Дубай, Абу-Даби, Фуджейра — в Эмиратах каждый берег звучит по-своему. Бросить чемоданы у воды здесь можно в трех форматах: дорогой курорт на первой линии, отель через дорогу или городская башня с трансфером. Но за глянцевой картинкой скрываются нюансы, о которых турагенты предупреждают шепотом. Где искать покой, как не переплатить за тень и почему в Шардже отпуск пройдет "на сухую" — разбираемся с экспертами.

Фото: Pravda.Ru by Инна Новикова is licensed under All Rights Reserved ОАЭ, Дубаи, городской пляж

Виды пляжного отдыха

Первая линия в ОАЭ — это не всегда приватность за забором. На набережной JBR в Дубае пляж открыт почти для всех, хотя лежаки и полотенца останутся привилегией постояльцев. Пальма Джумейра манит отсутствием волн — идеально для малышей, но тоскливо для заядлых пловцов, привыкших к просторам открытого моря. Отели через дорогу часто экономят ваш бюджет, предлагая доступ к тем же береговым зонам, куда вас домчит бесплатный шаттл.

"Выбор городского отеля — это всегда баланс. Перед покупкой тура важно уточнить, где именно загорают ваши соседи: на частном пляже с обслуживанием или на муниципальном песке, где за зонт придется выкладывать до 200 дирхамов ежедневно", — предупредил в беседе с Pravda.Ru туроператор Максим Ланин.

Что скрыто за концепцией "пляжный отель"

Инфраструктура пятизвездочных гигантов продумана до мелочей: от систем охлаждения бассейнов до стильных бич-клабов. Однако не обольщайтесь системой "все включено". Часто это пустая наклейка на бронировании. Вода, кофе или соки на обед могут влететь в копеечку. В премиальных комплексах бич-клабы — это отдельные танцполы и зоны с коктейлями, куда пускают даже сторонних гостей за плату.

Эмират Тип отдыха Дубай Премиум, разнообразие, шопинг Фуджейра Горы, океан, спокойствие

Если вы ищете что-то более доступное, чем дубайские небоскребы, посмотрите на рынки жилья в Азии, где спрос на отели порой диктует совсем иную логику сервиса, нежели в арабских эмиратах.

Скрытые расходы и ловушки бронирования

Налог "Tourism Dirham" при заселении — это классика, которую забывают включить в цену тура. Еще одна "мина" — депозит. Отели смело блокируют на карте сумму до 1000 долларов за неделю. Возврат наличных в местной валюте при отъезде — обычное дело. С детьми тоже будьте бдительны: кровать для ребенка не всегда появляется в номере магическим образом, если ее не оплатили заранее.

"Туристы часто путают фулл-борд с настоящим все включено. В Дубае и других эмиратах внимательно изучайте карту бара: алкоголь в "сухой" Шардже — табу, причем ограничения могут сохраняться даже в отелях, принадлежащих владельцам из этого эмирата", — отметила в беседе с Pravda.Ru турагент Анастасия Крылова.

Выбор эмирата: от океана до искусственного острова

Фуджейра — это совсем другая планета. Здесь берег Оманского залива, горы прямо за спиной и прохладное дыхание Индийского океана. В Рас-эль-Хайме на острове Аль-Марджан строят семейные комплексы, где песок светлее, а цены демократичнее столичных. Путешественникам, привыкшим к иному темпу жизни, стоит вспомнить, как ритм древних крепостей учит ценить тишину, в отличие от суеты дубайских пляжных вечеринок.

Важно помнить: лето в ОАЭ — это время невероятных скидок до 60%, но океан в Фуджейре спасает от жары куда эффективнее, чем бетонные джунгли небоскребов.

"Если бюджет ограничен, присмотритесь к Аджману. Там есть приличные варианты у воды, которые не обнулят ваш банковский счет, чего нельзя сказать про элитную Пальму Джумейра", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Ответы на популярные вопросы о пляжном отдыхе в ОАЭ

Нужно ли платить за лежак на общественном пляже?

Да, аренда комплекта из зонта и стула обойдется примерно в 100-200 дирхамов, если отель не предоставляет трансфер на частную зону.

Вся ли вода в ОАЭ спокойная?

На искусственных островах, таких как Пальма Джумейра, волны практически отсутствуют, тогда как берега в Фуджейре могут быть более активными.

Вернут ли мне депозит, если я не потратил его весь?

Да, остаток суммы разблокируют или вернут наличными при выезде, но учитывайте курсовую разницу при возврате в дирхамах.

Где лучше отдыхать с детьми?

Рас-эль-Хайма популярна благодаря развитой инфраструктуре и спокойным водам, также комфортны крупные семейные комплексы в других эмиратах.

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