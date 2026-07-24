Юг России удивляет гостей: на что в этом сезоне пошли отели, чтобы не остаться пустыми

Южный берег России в этом сезоне раскален не только палящим солнцем, но и жесткой борьбой за каждого гостя. Отельеры вынуждены судорожно перекраивать бизнес-модели, превращая сервис из простого "койко-места" в сложную систему удержания клиентов. Старые методы — просто скидки — уже не цепляют. В ход идет тяжелая артиллерия: от бесплатных трансферов и оплаты бензина до расширенных семейных пакетов и страховок на случай транспортного коллапса.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexxx1979, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Anapa P5010526 2350

Сервис как спасательный круг: опыт Анапы

Анапа стала полигоном для внедрения транспортных бонусов. Туристы боятся ехать на своих машинах — сказывается дефицит топлива и общая усталость от трассы. Поэтому премиальные отели, вроде открывшегося в 2025 году Zenith Resort Hotel & SPA, берут заботу о пути на себя.

При бронировании от десяти ночей гости получают бесплатный трансфер из Краснодара. Владельцам электрокаров в пик сезона — июль-август — гарантируют бесплатную зарядку. Семейные программы стали еще агрессивнее: бесплатное размещение детей до 14 лет и прямые скидки до 30%. В сетке Miracleon, включая Miracleon Dusit Thani 5*, гостям люксов и вилл оплачивают доставку от вокзала или аэропорта Геленджика.

"Туроператоры фиксируют парадоксальную ситуацию: несмотря на все эти "коврижки", премиальный сегмент в Анапе пустует — загрузка едва дотягивает до 35%. Клиент стал пугливым, никакие бесплатные трансферы не перекроют страх перед неопределенностью логистики", — отметил туроператор Максим Ланин.

Ценовые войны: от Крыма до Сочи

Если в премиум-сегменте играют бонусами, то массовый сегмент просто демпингует. Atelika Hotel Group запустила программу с дисконтом до 60%. В Крыму и Туапсе в начале лета пробовали компенсировать затраты на бензин, но быстро свернули проект — топливо в дефиците даже для самих отелей.

Услуга Средний диапазон (Сочи) Базовое размещение (двое) от 1 500 руб. Завтраки включены от 3 000 руб. Трехразовое питание от 6 000 руб.

Сочи держится на семейных предложениях. Пансионаты "Бургас" и "Шексна" активно продвигают бесплатное размещение детей. Эксперты отмечают переток спроса в апартаменты с кухнями: люди хотят экономить на походах в дорогие рестораны.

"Снижение цен — это единственный рабочий инструмент в текущих реалиях, но он бьёт по маржинальности бизнеса. Отели, которые не могут демпинговать, пытаются продавать комфорт через SPA и медицинские программы, пытаясь дистанцироваться от конкурентов", — резюмировал управляющий гостиницей Виталий Кузьмин.

Страховка от хаоса: гарантии при сложной логистике

Курорт "Красная Поляна" пошел дальше всех, внедрив системную работу с транспортными рисками. Их гость застрахован от сбоев: переносы дат, скидки при задержках рейса и компенсация пропущенных ночей — это стандарт работы, а не акция. Для автопутешественников предусмотрены парковочные пакеты и ланч-боксы в дорогу.

Что реально держит рынок на плаву

Опрос туроператоров показывает: транспортные бонусы — это "витринная" история. Они красиво смотрятся в рекламе, но теряются при реальном бронировании. Сергей Васин из Let's Fly уверен, что реальный рычаг — это гибкая отмена бронирования вплоть до дня приезда.

"Настоящий лояльный клиент ищет не бензин в бак, а право на ошибку. Полный возврат денег без штрафов — вот что конвертирует интерес в оплату. Всё остальное — попытки напудрить нос умирающему спросу", — предупредил аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Ответы на популярные вопросы о летнем отдыхе

Стоит ли ждать падения цен к августу?

Отели, столкнувшиеся с низкой загрузкой, будут вынуждены удерживать дисконт, однако в пиковые даты дефицит качественных объектов может спровоцировать рост цен.

Действительно ли бесплатный трансфер — это выгодно?

Это удобно для тех, кто летит с пересадками, но стоимость услуги часто заложена в тариф проживания. Считайте итоговую цену отеля без трансфера для сравнения.

Как обезопасить себя при поездке на юг на авто?

Выбирайте объекты, которые официально заявляют о страховании рисков логистики или предлагают бесплатную парковку и гибкий заезд.

Почему отели не массово компенсируют топливо?

Это сложно администрировать. Туристы ездят на разных авто, с разным расходом и из разных регионов — прозрачная система отчетности требует огромных трудозатрат.

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