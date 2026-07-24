Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Летнее гало над Москвой вызвало ажиотаж: синоптики рассказали, к каким погодным сюрпризам готовиться
Дышать становится все тяжелее: в Свердловской области опасная ситуация затянулась надолго
Ижевский радиозавод через ООО Ирз-Связь попал под новые санкции Евросоюза
Центр «Сингулярность» объединит школу и колледж с лабораториями искусственного интеллекта
Секрет идеально белого унитаза найден: всего 10 минут вместо бесконечного трения ёршиком
Туламашзавод выпустил четырехколесные электромобили Муравей для складов и портов
Ограничения движения затронули улицы Луганскую, Дзержинского и Октябрьский проспект
Одна почка вместо нового дерева: секрет окулировки, который превращает обычный сеянец в элитный сорт
Оформление Петербурга к 330-летию ВМФ охватит шесть районов города

Самостоятельный туризм превратились в сложный квест: россияне меняют стратегию отдыха

Туризм

Самостоятельные путешественники, еще вчера бравшие штурмом сайты агрегаторов и искавшие лоукост-рейсы, массово возвращаются в офисы туроператоров. Причина — не лень или потеря навыков, а элементарное желание избежать бесконечного стресса и логистических ловушек, которые превратили современный туризм в игру с непредсказуемым финалом.

Турист
Фото: freepik.com by mdjaff, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Турист

Эволюция "самотура" в профессиональный запрос

Цифровая грамотность больше не гарантирует успех поездки. Отели, которые были доступны на международных платформах бронирования, теперь требуют карт зарубежных банков, а отмена одного сегмента перелета обнуляет весь маршрут. Туроператоры превратились в страховщиков спокойствия, предлагающих не просто путевку, а юридическую и организационную защиту.

"К нам пришли те, кто обычно собирал все сам. Это аудитория с высоким уровнем цифровой грамотности, которая столкнулась с реальностью: групповые тарифы операторов выгоднее отдельных бронирований, а любая отмена рейса рушит всю цепочку", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Почему Европа стала сложной задачей

Европейские столицы перешли в разряд "трудных" направлений. Если раньше Париж, Рим или Мадрид были простыми точками на карте, то теперь поездка туда требует серьезной подготовки. Это уже не пакетный продукт, а сложный логистический кейс, где каждая стыковка — потенциальная зона риска.

Дальние страны как новая норма

Российские путешественники активно осваивают Юго-Восточную Азию — Индонезию, Малайзию, Китай. Парадокс в том, что эти направления стали гораздо понятнее организованной Европы. Благодаря готовым программам и развитой сети стыковочных рейсов, экзотика перестала быть привилегией узкого круга лиц.

"Человеку нужен человек, когда он принимает решение, связанное с большими деньгами и ответственностью. Клиенты любят, чтобы профи взял на себя организацию и подтвердил верность выбора", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru туроператор Максим Ланин.

Математика впечатлений: ценовой паритет

Стереотип о дороговизне дальних стран рассыпается при сравнении цен. Сегодня отдых в Азии становится сопоставим по бюджету с европейским маршрутом, однако дает совершенно другой уровень опыта.

Направление Ориентировочная стоимость (на чел.)
Европа (адриатические маршруты, 15 дн.) ~ 225 000 руб.
Китай (экспедиционный тур, 12 дн.) ~ 160 000 руб.

Рост спроса смещается в сторону премиального сервиса и эксклюзивных локаций, где критически важна поддержка оператора на всех этапах поездки.

Ответы на популярные вопросы о планировании отпуска

Почему самостоятельное бронирование стало дороже?

Туроператоры обладают групповыми тарифами на авиаперелеты и отели, которые недоступны частным лицам при одиночных покупках.

В чем главная выгода покупки тура у оператора?

Вы платите за надежную логистику и полное юридическое прикрытие при возникновении форс-мажорных ситуаций.

Какие регионы сейчас требуют больше всего подготовки?

Европейские страны лидируют по сложности оформления документов и планирования логистики из-за отсутствия прямого сообщения.

Стоит ли бояться ехать в Китай или Индонезию?

Нет, эти направления сейчас адаптированы под требования российских туристов и зачастую выигрывают у Европы по соотношению цены и контента.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по зарубежному туризму Ирина Соколова, туроператор Максим Ланин
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Сейчас читают
Забытая крупа вместо мяса: технология приготовления изменила представление о бюджетном ужине
Еда и рецепты
Забытая крупа вместо мяса: технология приготовления изменила представление о бюджетном ужине
Лавров и Рубио жёстко поговорили в Маниле. Россия продолжает спецоперацию на Украине
Мир. Новости мира
Лавров и Рубио жёстко поговорили в Маниле. Россия продолжает спецоперацию на Украине
Один час вместо половины дня: торт на сковороде выручает, когда гости уже на пороге
Еда и рецепты
Один час вместо половины дня: торт на сковороде выручает, когда гости уже на пороге
Популярное
Обычные кабачки становятся главным хитом зимы: это лечо захочется есть даже без гарнира

Популярный овощ стал основой для плотной зимней закуски благодаря особой технологии нарезки и термической обработки, которая сохраняет идеальную форму кубика.

Обычные кабачки становятся главным хитом зимы: это лечо захочется есть даже без гарнира
Свежая малина на всю зиму: результат превзошел ожидания даже опытных хозяек
Свежая малина на всю зиму: результат превзошел ожидания даже опытных хозяек
Идеальная утилизация старого варенья: печенье-рулетики с золотистой корочкой за 20 минут
Лавров и Рубио жёстко поговорили в Маниле. Россия продолжает спецоперацию на Украине
Сын Трампа заигрался в бога: американские машины превратили Украину в полигон Андрей Николаев Лавров и Рубио жёстко поговорили в Маниле. Россия продолжает спецоперацию на Украине Любовь Степушова Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных Юрий Бочаров
Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных
Слишком красиво чтобы быть правдой: дешевые ракеты Patriot заставили сомневаться в честности США
Автомобильный рынок меняет ритм: Hyundai, Kia и Toyota неожиданно ускорили производство в России
Автомобильный рынок меняет ритм: Hyundai, Kia и Toyota неожиданно ускорили производство в России
Последние материалы
Движение всех видов транспорта закрыто на отрезке дороги Кангалассы — Борогонцы
Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от ХМЛ: Сибкордия может изменить лечение рака крови
Дыхание северного сияния в саду: растение с серебристой листвой, которое остается красивой до осени
Управление по гражданской защите Уфы запретило купание из-за подъема воды
Организм начал играть против владельца: чем оборачивается привычка резко бросать жесткие ограничения
Москва XXI века? В этой деревне нет газа, водопровода и дорог, а вокруг несутся поезда со скоростью 140 км/ч
200 граммов соли — и листья смородины сохраняют аромат до зимы: способ, который удивляет
Привычка стучать по арбузу оказалась бессмысленной: продавцы назвали единственно верный признак
Урожайность озимой пшеницы в Челябинской области превысила средние показатели
Ягоды не варят и не засыпают сахаром: какой способ превращает их в идеальный десерт
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.