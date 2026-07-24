На острове Врангеля обновили систему связи для безопасности туристов

Туристический сезон на Чукотке стартовал с корректировок в графиках круизов и необычного поведения китов. Национальный парк "Берингия" уже принимает группы, а заповедник "Остров Врангеля" готовится к приему первых судов раньше обычного срока.

Фото: commons.wikimedia.org by Анастасия Игоревна Петухова Остров Врангеля: Иультинский район, Чукотский автономный округ

Заповедник "Остров Врангеля": смещение сроков и новая связь

В этом году сезон на острове Врангеля начинается нестандартно. Официальный старт намечен на 10 августа, но первые суда должны достичь берегов уже в июле. Причина в плотном графике экспедиционного судна "Минерва", которое заходит в регион раньше обычного.

Заповедник ожидает около 500 гостей, распределенных по восьми группам. Однако логистика здесь всегда зависит от погоды: штормы и туманы часто делают высадку на берег невозможной, поэтому график носит ориентировочный характер.

"В этом сезоне заповедник ожидает восемь туристических групп — в общей сложности около 500 человек. Заходы судов будут идти последовательно, по заранее согласованному графику. При этом планы могут меняться, погодные условия на острове нередко вносят коррективы", — сообщила Наталья Царевская, начальник отдела экологического просвещения и развития туризма.

Для повышения безопасности и скорости реагирования администрация заповедника изменила систему связи. На кордоне Уэринг теперь постоянно дежурят два сотрудника охраны, а команда получила индивидуальные радиостанции. Чтобы минимизировать конфликты туристов с природой, в местах высадки установили информационные баннеры с правилами поведения.

Нацпарк "Берингия": китовые аномалии и бёрдвотчинг

В национальном парке "Берингия" работа уже идет в полную силу. Инфраструктура готова: установлен пирс, приведена в порядок территория, а лодки перебазированы в бухту Румилет для более удобного наблюдения за морскими гигантами.

В этом сезоне парк сотрудничает с компаниями "Адвенче Гайд — Чукотка", Russia Discovery и "Кутх Трэвел". Также ожидаются группы бёрдвотчеров (любителей наблюдать за птицами) и представители бренда "Женьшень", которые выбрали пешие маршруты. Впервые на Чукотку планирует зайти хабаровская компания "Исла".

"Сейчас единично встречаются горбатые киты в проливе Сенявина. Но во время перегона лодок мы обнаружили крупное скопление серых китов между мысом Чаплина и мысом Мертенса. По всей видимости, там сейчас идёт мойва: киты кормятся плотной группой, что весьма необычно", — рассказал Максим Антипин, заместитель директора Нацпарка по экологическому просвещению.

Отдельное внимание уделяют бёрдвотчерам. Их визиты полезны не только для самих туристов, но и для науки: любители с дорогой оптикой часто фиксируют редкие виды птиц, которые ускользают от внимания штатных сотрудников парка.

Инфраструктурный контекст

Развитие туризма на северо-востоке России требует синхронизации транспортной логистики и сервиса. На прошедшем в Анадыре фестивале "Берингов пролив" представители власти и бизнеса обсуждали вопросы авиасообщения, захода круизных лайнеров и развитие промышленного туризма.

"Для нас важно понимать, какие вопросы возникают в разных отраслях, и постепенно принимать решения, которые улучшат ситуацию и сделают Чукотку комфортной для посещения туристами", — подчеркнул заместитель губернатора Ярослав Мамонов.