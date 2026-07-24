На острове Врангеля обновили систему связи для безопасности туристов

Туристический сезон на Чукотке стартовал с корректировок в графиках круизов и необычного поведения китов. Национальный парк "Берингия" уже принимает группы, а заповедник "Остров Врангеля" готовится к приему первых судов раньше обычного срока.
В этом году сезон на острове Врангеля начинается нестандартно. Официальный старт намечен на 10 августа, но первые суда должны достичь берегов уже в июле. Причина в плотном графике экспедиционного судна "Минерва", которое заходит в регион раньше обычного.
Заповедник ожидает около 500 гостей, распределенных по восьми группам. Однако логистика здесь всегда зависит от погоды: штормы и туманы часто делают высадку на берег невозможной, поэтому график носит ориентировочный характер.
Для повышения безопасности и скорости реагирования администрация заповедника изменила систему связи. На кордоне Уэринг теперь постоянно дежурят два сотрудника охраны, а команда получила индивидуальные радиостанции. Чтобы минимизировать конфликты туристов с природой, в местах высадки установили информационные баннеры с правилами поведения.
В национальном парке "Берингия" работа уже идет в полную силу. Инфраструктура готова: установлен пирс, приведена в порядок территория, а лодки перебазированы в бухту Румилет для более удобного наблюдения за морскими гигантами.
В этом сезоне парк сотрудничает с компаниями "Адвенче Гайд — Чукотка", Russia Discovery и "Кутх Трэвел". Также ожидаются группы бёрдвотчеров (любителей наблюдать за птицами) и представители бренда "Женьшень", которые выбрали пешие маршруты. Впервые на Чукотку планирует зайти хабаровская компания "Исла".
Отдельное внимание уделяют бёрдвотчерам. Их визиты полезны не только для самих туристов, но и для науки: любители с дорогой оптикой часто фиксируют редкие виды птиц, которые ускользают от внимания штатных сотрудников парка.
Развитие туризма на северо-востоке России требует синхронизации транспортной логистики и сервиса. На прошедшем в Анадыре фестивале "Берингов пролив" представители власти и бизнеса обсуждали вопросы авиасообщения, захода круизных лайнеров и развитие промышленного туризма.
|Объект / Локация
|Особенности сезона
|Заповедник "Остров Врангеля"
|Ранний старт из-за графика судна "Минерва"; ожидается около 500 человек.
|Нацпарк "Берингия"
|Необычное скопление серых китов в проливе Сенявина и бухте Ткачен.
|Транспортная логистика
|Заходы судов "Минерва", "Академик Шокальский" и "Профессор Хромов".
Популярный овощ стал основой для плотной зимней закуски благодаря особой технологии нарезки и термической обработки, которая сохраняет идеальную форму кубика.