Турецкое побережье, многолетний фаворит российских отпускников, столкнулось с серьезным экологическим вызовом: прибрежные воды популярных курортов оказались забиты пластиковым мусором. Видеозаписи, сделанные очевидцами, демонстрируют удручающую картину, когда прозрачная морская гладь превращается в свалку отходов прямо на глазах у отдыхающих. Эта проблема, охватившая акваторию вплоть до Мерсина, вынуждает туристов пересматривать свои привычки и искать способы обезопасить свой отдых в условиях меняющейся экологической обстановки.
Российские туристы массово распространяют кадры экологического неблагополучия в турецких акваториях. Главная особенность текущего загрязнения — его цикличность. По сообщениям очевидцев из профильных сообществ, утром море остается идеально чистым, однако во второй половине дня к берегу прибивает огромные массивы пластиковых бутылок, пакетов и другого бытового мусора. География проблемы оказалась шире привычных туристических зон, затронув все восточное побережье.
"Подобное скопление мусора часто связано с морскими течениями и ростом нагрузки на очистные системы портовых городов. Туристам стоит учитывать, что где чище море, там обычно меньше плотность застройки, а в Турции сейчас наблюдается критическая концентрация судов в акватории", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru аналитик туристического рынка Илья Роденко.
Загрязнение воды — не единственная сложность, с которой столкнулись путешественники в 2026 году. Ранее фиксировались жалобы на нетипичное для региона нашествие клещей, спровоцированное аномально холодной зимой. Пока бизнесмены в Бодруме устанавливают рекордные ценники в 2000 евро за короткую аренду живописных площадок для фотосессий, другие туристы сталкиваются с рисками для здоровья.
"При выборе отдыха на перегруженных направлениях риск подхватить инфекцию кратно возрастает. Мы уже видели случаи, когда турецкий берег обернулся кошмаром из-за вспышек вирусов в элитных отелях. Пластик в воде лишь верхушка айсберга проблем с санитарией", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.
Экологическая ситуация требует от туристов более тщательного подхода к выбору локаций. Пока турецкие отельеры внимательно следят за ситуацией в Сочи, пытаясь перетянуть поток на себя, качество сервиса местами начинает проседать. Эксперты рекомендуют отдавать предпочтение пляжам с "Голубым флагом", которые проходят регулярную сертификацию, хотя даже это не гарантирует чистоты воды в пиковые часы из-за специфики течений.
"Загрязнение акватории пластиком существенно влияет на привлекательность курорта. Если ситуация не изменится, путешественники начнут искать альтернативы, ведь сейчас на Черноморском берегу активно ведется работа по обновлению инфраструктуры", — отметил в беседе с Pravda.Ru менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.
|Проблема / Риск
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