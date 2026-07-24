Отдых мечты стал подозрительно дешевым: что на самом деле происходит сейчас в Паттайе

Паттайя, один из самых востребованных курортов Таиланда, переживает глубокий кризис из-за резкого оттока иностранных гостей. В отелях города сложилась критическая ситуация: заполняемость номеров обрушилась до 15%, в то время как для работы "в ноль" гостиницам необходимо продавать минимум половину жилого фонда. Туристам, планирующим поездку, нынешнее положение дел сулит огромные скидки, однако сокращение авиарейсов и рост цен на топливо могут перечеркнуть выгоду от дешевого проживания.

Фото: commons.wikimedia.org by Мисюра Дмитрий, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Закат Паттайя

Крах отельного рынка: цифры и факты

Индустрия гостеприимства в провинции Чонбури столкнулась с аномальным спадом. По данным Ассоциации отелей Таиланда Eastern (THAE), турпоток сократился почти на треть. Большинство объектов размещения вынуждены работать в убыток, так как текущая посещаемость в 15-20% не покрывает даже базовые расходы на содержание персонала и инфраструктуры.

"Ситуация в Паттайе и Чонбури характеризуется резким спадом в межсезонье. Мероприятия и семинары прекратились, количество рейсов уменьшилось, из-за чего отели демпингуют, опуская цены ниже точки безубыточности", — констатировал в беседе с Pravda.Ru аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Чтобы удержаться на плаву, владельцы бизнеса снижают тарифы на 15-30%. Однако даже такие дисконты не гарантируют бронирований. В отличие от прошлых лет, когда отдых у моря без визы стабильно привлекал тысячи путешественников, текущий сезон оказался парализован внешними экономическими факторами.

Авиационный дефицит и топливный кризис

Основной удар по туризму нанесла логистика. Лоукостеры и крупные авиакомпании начали массово пересматривать сетку вещания. Главная причина — подорожание авиакеросина, которое делает полупустые рейсы нерентабельными. Для бюджетных путешественников это означает не только сокращение выбора дат, но и неизбежное удорожание билетов, что нивелирует скидки в самих отелях.

"Дефицит бронирований заставляет перевозчиков сокращать полетные программы. Это напрямую бьет по притоку гостей из соседних стран и тех, кто привык планировать поездки самостоятельно через крупные авиахабы", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Почему курорт все еще интересен туристам

Несмотря на пустые отели, эксперты напоминают о долгосрочных преимуществах региона. Паттайя остается логистическим центром, откуда дешевле всего добираться до главных достопримечательностей страны. В отличие от закрытых кейсов, когда Таиланд отправил туристов домой за нарушение этических норм, Паттайя более лояльна к бюджетному сегменту.

Эксперт Сергей Новиков подчеркивает: "Паттайя — оптимальный выбор для тех, кто ищет дешевую базу для зимовья. Здесь можно совмещать пляжи островов Ко Лан с доступным стритфудом и недорогими экскурсиями. Транспортные расходы здесь в разы ниже, чем на Пхукете или Самуи".

"Низкий сезон — лучшее время для тех, кто ценит тишину и готов мириться с погодой ради цен. Важно лишь заранее проверять статус отеля, так как некоторые объекты могут временно закрываться на ремонт из-за низкой нагрузки", — предупредила в беседе с Pravda.Ru эксперт по отельному сервису Елена Гумина.

Трудность / Ошибка Совет / Решение Высокая стоимость перелета из-за цен на топливо Бронируйте билеты через Бангкок с последующим трансфером на автобусе (экономия до 40%) Риск закрытия малых отелей из-за убыточности Выбирайте сетевые гостиницы — у них выше финансовый запас прочности в кризис Грязное море на городских пляжах в сезон дождей Используйте скоростные катера до острова Ко Лан (отправление каждые 30 минут) Попытка сэкономить на страховке в низкий сезон Всегда оформляйте полис: риск пищевых инфекций и простуд под кондиционером не зависит от сезона

Прогнозы на восстановление отрасли

Отельеры связывают надежды с ноябрем, когда стартует "высокий" период. Однако до этого момента рынку придется пройти через этап жесткого отсева. Те, кто не сможет адаптироваться к новым ценам на перелеты, рискуют покинуть туристическую карту. Пока же Паттайя остается раем для экономных путешественников, готовых ловить горящие предложения.

Ответы на популярные вопросы о поездке в Паттайю в кризис

Безопасно ли бронировать отель сейчас, если ожидаются банкротства? Старайтесь выбирать крупные объекты или проверяйте актуальные отзывы за последнюю неделю. Лучше использовать системы бронирования с возможностью отмены без штрафа. Правда ли, что цены в кафе тоже упали? Стритфуд держит ценник, а вот рестораны среднего сегмента часто вводят "счастливые часы" и специальные сеты, чтобы удержать клиента при пустых залах. Как добраться до курорта с минимальными затратами при отмене рейсов? Если прямой рейс в Утапао отменен, ищите билеты до аэропорта Суварнабхуми (Бангкок). Прямо из аэропорта ходят регулярные автобусы, время в пути — около двух часов. Стоит ли ехать в низкий сезон ради экономии? Да, если ваша цель — экскурсии и ночная жизнь. Но помните, что из-за рисков для здоровья в жарком влажном климате страховка обязательна.