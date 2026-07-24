Отдых мечты стал подозрительно дешевым: что на самом деле происходит сейчас в Паттайе

Паттайя, один из самых востребованных курортов Таиланда, переживает глубокий кризис из-за резкого оттока иностранных гостей. В отелях города сложилась критическая ситуация: заполняемость номеров обрушилась до 15%, в то время как для работы "в ноль" гостиницам необходимо продавать минимум половину жилого фонда. Туристам, планирующим поездку, нынешнее положение дел сулит огромные скидки, однако сокращение авиарейсов и рост цен на топливо могут перечеркнуть выгоду от дешевого проживания.
Индустрия гостеприимства в провинции Чонбури столкнулась с аномальным спадом. По данным Ассоциации отелей Таиланда Eastern (THAE), турпоток сократился почти на треть. Большинство объектов размещения вынуждены работать в убыток, так как текущая посещаемость в 15-20% не покрывает даже базовые расходы на содержание персонала и инфраструктуры.
"Ситуация в Паттайе и Чонбури характеризуется резким спадом в межсезонье. Мероприятия и семинары прекратились, количество рейсов уменьшилось, из-за чего отели демпингуют, опуская цены ниже точки безубыточности", — констатировал в беседе с Pravda.Ru аналитик туристического рынка Илья Роденко.
Чтобы удержаться на плаву, владельцы бизнеса снижают тарифы на 15-30%. Однако даже такие дисконты не гарантируют бронирований. В отличие от прошлых лет, когда отдых у моря без визы стабильно привлекал тысячи путешественников, текущий сезон оказался парализован внешними экономическими факторами.
Основной удар по туризму нанесла логистика. Лоукостеры и крупные авиакомпании начали массово пересматривать сетку вещания. Главная причина — подорожание авиакеросина, которое делает полупустые рейсы нерентабельными. Для бюджетных путешественников это означает не только сокращение выбора дат, но и неизбежное удорожание билетов, что нивелирует скидки в самих отелях.
"Дефицит бронирований заставляет перевозчиков сокращать полетные программы. Это напрямую бьет по притоку гостей из соседних стран и тех, кто привык планировать поездки самостоятельно через крупные авиахабы", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.
Несмотря на пустые отели, эксперты напоминают о долгосрочных преимуществах региона. Паттайя остается логистическим центром, откуда дешевле всего добираться до главных достопримечательностей страны. В отличие от закрытых кейсов, когда Таиланд отправил туристов домой за нарушение этических норм, Паттайя более лояльна к бюджетному сегменту.
Эксперт Сергей Новиков подчеркивает: "Паттайя — оптимальный выбор для тех, кто ищет дешевую базу для зимовья. Здесь можно совмещать пляжи островов Ко Лан с доступным стритфудом и недорогими экскурсиями. Транспортные расходы здесь в разы ниже, чем на Пхукете или Самуи".
"Низкий сезон — лучшее время для тех, кто ценит тишину и готов мириться с погодой ради цен. Важно лишь заранее проверять статус отеля, так как некоторые объекты могут временно закрываться на ремонт из-за низкой нагрузки", — предупредила в беседе с Pravda.Ru эксперт по отельному сервису Елена Гумина.
|Трудность / Ошибка
|Совет / Решение
|Высокая стоимость перелета из-за цен на топливо
|Бронируйте билеты через Бангкок с последующим трансфером на автобусе (экономия до 40%)
|Риск закрытия малых отелей из-за убыточности
|Выбирайте сетевые гостиницы — у них выше финансовый запас прочности в кризис
|Грязное море на городских пляжах в сезон дождей
|Используйте скоростные катера до острова Ко Лан (отправление каждые 30 минут)
|Попытка сэкономить на страховке в низкий сезон
|Всегда оформляйте полис: риск пищевых инфекций и простуд под кондиционером не зависит от сезона
Отельеры связывают надежды с ноябрем, когда стартует "высокий" период. Однако до этого момента рынку придется пройти через этап жесткого отсева. Те, кто не сможет адаптироваться к новым ценам на перелеты, рискуют покинуть туристическую карту. Пока же Паттайя остается раем для экономных путешественников, готовых ловить горящие предложения.
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