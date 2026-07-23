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Грузия в 2026 году удивила ценами и курортами: где можно отдохнуть у моря без визы и лишних расходов

Туризм

Грузия в 2026 году — это не просто хинкали и вино, а дерзкий микс из футуристичных небоскребов Батуми и сонных поселков с магнитным песком. Пока одни штурмуют рынки Туниса, другие выбирают проверенный маршрут без визовой волокиты. Здесь воздух пропитан солью и ароматом шашлыка, а горы подступают вплотную к воде, создавая декорации для идеального роуда-муви.

Пляж с отдыхающими
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Пляж с отдыхающими

Когда ехать: от жары к бархату

Черноморское побережье прогревается к концу мая, но по-настоящему "вариться" в морской воде можно в июле. Температура у берега достигает +27 градусов — идеально для тех, кто не любит бодрящие заплывы.

Если вирусы в отелях пугают, стоит сместить фокус на сентябрь. Это время — "золотое сечение" грузинского отдыха: толпы редеют, цены на жилье падают, а море остывает медленно, удерживая комфортные +25.

"Грузия привлекает отсутствием визовых барьеров: 90 дней свободы по одному загранпаспорту. Это делает страну лидером среди направлений для спонтанных поездок", — объяснила в беседе с Pravda.Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Цены и бюджет 2026

Экономика поездки прозрачна. Минимум для пары на неделю у моря — 50 тысяч рублей, если не считать дорогу. Это база. За эти деньги можно рассчитывать на уютную квартиру в частном секторе или простой гестхаус. Отели с претензией стоят от 40 долларов за ночь.

Важный лайфхак: льготные билеты могут существенно сократить расходы на транспорт, если вы попадаете под государственные программы компенсаций.

Локация Главная фишка
Батуми Драйв, казино, бесконечная набережная
Уреки Целебный черный песок, мелководье
Квариати Глубина и кристально чистая вода

Батуми: калейдоскоп контрастов

Столица Аджарии — это шумный, яркий и хаотичный Вавилон. Здесь футуристичные башни стоят бок о бок с обшарпанными двориками, где сушится белье. Для тех, кто привык к прогулкам по Петербургу, Батуми предложит не имперский шик, а энергию на грани фола.

Галька на пляжах крупная, зато инфраструктура — от дельфинария до ночных клубов — работает на полную мощность. Поесть можно везде: от стрит-фуда с горячими хачапури до панорамных ресторанов.

"Батуми — город для тех, кто не сидит на месте. Если нужен сервис уровня "ультра всё включено", лучше искать другие направления, здесь ценят аутентичность и движение", — подчеркнул туроператор Максим Ланин.

Семейные локации: магнитный песок и тишина

Если в планах отдых с детьми, Батуми может утомить. Уреки и Шекветили — полная противоположность. Чёрный песок здесь обладает магнитными свойствами, а сосновые рощи создают естественный ингаляторий.

Море прогревается быстрее из-за мелководья. В Кобулети воздух чистейший, а цены на жилье одни из самых демократичных на побережье. Это отдых в ритме слоу-лайф, который напоминает тропы Крыма по степени спокойствия и единения с природой.

Гонио и Квариати: территория прозрачного моря

Ближе к турецкой границе вода меняет цвет на изумрудный. В Квариати едут ради дайвинга — здесь глубоко и прозрачно. Гонио выбирают ради истории: античная крепость прямо у дороги добавляет отдыху веса. Если хочется дикой тишины, стоит заглянуть в Чакви, который прячется в тени Ботанического сада. Там меньше туристов и больше шансов остаться наедине с прибоем.

"Для семейных поездок критически важно выбирать курорты с пологим входом. Уреки и Шекветили — это природные детские сады, где безопасно и комфортно даже с малышами", — отметила эксперт по семейному туризму Мария Дементьева.

Ответы на популярные вопросы о Грузии

Нужна ли виза в Грузию в 2026 году?

Нет, граждане РФ могут находиться в стране до 1 года без визы, достаточно загранпаспорта.

Какую валюту брать с собой?

Официальная валюта — лари. Лучше брать доллары или евро для обмена, карты российских банков работают не везде.

Где самое чистое море?

Наиболее прозрачная вода в поселках Гонио, Квариати и Сарпи.

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Экспертная проверка: менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова, туроператор Максим Ланин, эксперт по семейному туризму Мария Дементьева
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
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