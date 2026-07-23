Забытый билетный бонус: десятки категорий россиян могут бесплатно добраться до места отдыха

Бесплатная дорога к месту отдыха — это не только привилегия жителей северных широт, но и реальная возможность сэкономить для десятков категорий госслужащих и пенсионеров. Пока большинство туристов закладывают в бюджет отпуска огромные суммы на авиабилеты, определенные группы граждан имеют право на полную компенсацию проезда за счет бюджета. Знание ведомственных приказов и статей Трудового кодекса позволяет вернуть деньги не только за себя, но и за членов семьи, превращая дорогостоящую поездку в доступный отдых.

Фото: https://unsplash.com by Merve Sehirli Nasir is licensed under Free Поезд в движении (вид из окна)

Северные льготы: кто едет за счет работодателя

Основная база льготников — это жители Крайнего Севера и территорий, которые к нему приравнены. Согласно Трудовому кодексу, работающие граждане в этих регионах имеют право на оплату проезда и провоза багажа к месту отпуска по территории России один раз в два года. Эта норма обязательна как для государственных структур, так и для частных компаний.

"Важно понимать, что право на компенсацию у жителей Севера возникает каждые два года работы, при этом неиспользованная льгота не всегда переносится на следующий период, поэтому планировать поездки стоит заранее", — отметил в беседе с Pravda.Ru менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.

Для неработающих пенсионеров, проживающих в северных широтах, действует аналогичное правило. Расходы берет на себя Социальный фонд России. Однако стоит учитывать, что планирование путешествия в этом случае требует соблюдения строгих отчетных процедур: сохранения всех посадочных талонов и чеков, если билеты покупались самостоятельно.

Силовики и госслужба: расширенный список категорий

Значительная часть льгот сосредоточена в силовых и специальных ведомствах. Сотрудникам МВД, проходящим службу в суровых климатических условиях (Урал, Сибирь, Дальний Восток) или за границей, государство оплачивает дорогу к месту отдыха и обратно ежегодно. Важная деталь: льгота распространяется и на одного члена семьи.

"При оформлении билетов через ведомственные кассы или при получении компенсации учитывается кратчайший путь до места отдыха. Если турист решит сделать крюк через несколько городов, бухгалтерия может потребовать справку о стоимости прямого перелета", — объяснил в беседе с Pravda.Ru турагент Анастасия Крылова.

Аналогичные правила действуют для сотрудников:

Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН);

Федеральной противопожарной службы;

Таможенных органов;

Службы судебных приставов;

Росгвардии и военнослужащих по контракту;

Следственного комитета и прокуратуры.

Для всех этих категорий ключевым фактором является география службы. Если сотрудник работает в центральных регионах с благоприятным климатом, право на бесплатный проезд может отсутствовать или быть ограничено специальными условиями.

Особые условия для судей и пенсионеров ведомств

Наиболее широкие преференции законодательство закрепляет за судьями. Им оплачивается дорога в отпуск вне зависимости от того, в каком регионе они работают. Более того, закон "О статусе судей" позволяет не включать время, проведенное в пути, в общую продолжительность отпуска.

"Для пенсионеров силовых структур, имеющих выслугу более 20 лет, сохраняется право на один бесплатный проезд в год, но только если целью поездки является лечение в ведомственном санатории", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по санаторно-курортному отдыху Светлана Михайлова.

При планировании таких поездок важно заранее проверить правила въезда и наличие мест в здравницах, так как компенсация часто привязана к конкретным датам пребывания в лечебном учреждении. Источник издание RT.

Категория / Ситуация Совет / Лайфхак Сотрудник на Севере Подавайте заявление на компенсацию за 2 недели до отпуска, чтобы получить аванс на покупку билетов Потеря посадочного талона Запросите справку в авиакомпании о подтверждении полета (услуга платная, но необходимая для СФР) Поездка на личном авто Сохраняйте чеки с АЗС. Сумма выплаты будет рассчитана по нормам расхода топлива и кратчайшему маршруту Поездка за границу Компенсируется только отрезок пути до границы РФ. Нужно взять в авиакомпании справку о стоимости полета по России

Ответы на популярные вопросы о льготном проезде

Можно ли получить компенсацию, если лететь не из своего города?

Да, но расчет будет производиться от места постоянного проживания (регистрации) до места отдыха. Если билет из соседнего города дешевле, проблем с бухгалтерией обычно не возникает.

Оплачивают ли дорогу членам семьи пенсионеров МВД?

Нет, для пенсионеров ведомств льгота носит личный характер. Члены семьи могут рассчитывать на оплату проезда только вместе с действующим сотрудником при службе в определенных регионах.

Какие документы нужны для компенсации в Социальном фонде?

Пенсионеру потребуется заявление, паспорт и оригиналы билетов. При поездке на авто — справка о кратчайшем расстоянии и чеки на бензин.

Влияет ли класс обслуживания (бизнес/эконом) на выплату?

Для большинства категорий установлены лимиты. Обычно оплачивается эконом-класс в самолете и купе в поезде. Разницу за бизнес-класс придется доплачивать из своего кармана без возврата.

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