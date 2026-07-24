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Море одно, отпуск разный: четыре курорта Турции в сентябре могут приятно удивить или разочаровать

Туризм

Сентябрь в Турции превращает побережье в зону комфорта. Жара отступает, вода прогревается до пиковых значений, а толпы туристов редеют. В этот период выбор локации определяет качество отдыха. Мы собрали четыре ключевых направления бархатного сезона, учитывая специфику пляжей, логистику и инфраструктуру.

Фетхие
Фото: commons.wikimedia.org by Alet123, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Фетхие

Кемер и Сиде. Хвоя против античности

Кемер встречает запахом разогретой хвои и прозрачной водой. Сентябрьский воздух здесь суше, чем в июле, что облегчает прогулки по горным тропам. Основная черта региона — крупная галька. Заход в море требует специальной обуви, иначе купание превращается в испытание. Поселки Текирова и Гейнюк подходят тем, кто ищет уединение среди скал. Однако Кемер сильно растянут. Выбирая отель, важно смотреть на его удаленность от цивилизации, чтобы не оказаться запертым на территории комплекса.

"Сентябрь — идеальное время для Кемера. Температура воды держится на отметке 26 градусов, а палящее солнце уже не мешает подолгу находиться на пляже", — объяснила в беседе с Pravda.Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Сиде предлагает альтернативу в виде мелкого песка и пологого дна. Это лидирующее направление для отдыха с маленькими детьми. Старый город с руинами храма Аполлона позволяет совместить пляжный досуг с историческими экскурсиями. Важно учитывать специфику районов: в Кумкое берег идеально чистый, а в Манавгате в море впадают холодные реки. Инфраструктура Сиде ориентирована на семейный формат, поэтому любителям ночных клубов здесь может быть скучно.

Параметр Кемер Сиде
Тип пляжа Крупная и средняя галька Мелкий песок
Природа Горы и сосновые леса Степи и античные руины
Трансфер 1 - 1,5 часа 1,5 - 2 часа

Аланья и Фетхие. Экономия и эстетика

Аланья остается самым бюджетным вариантом. Здесь длинный купальный сезон и развитая городская среда. Пляж Клеопатры с крупным песком считается одним из лучших в стране. Главная проблема региона — логистика. Дорога из аэропорта Антальи занимает до четырех часов, что критично при коротком отпуске. Часто туры в Турцию стоимость которых подозрительно низка, предполагают размещение в отелях через дорогу от моря с подземным переходом.

"Вопрос безопасности на бюджетных курортах стоит остро. Всегда проверяйте актуальные данные ведомств, особенно если зафиксирована инфекция в Турции в конкретном отеле", — отметил эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

Эгейское побережье в лице Фетхие — это визуальный восторг. Бирюзовая вода Олюдениза и гора Бабадаг создают картинку, нетипичную для масс-маркета. Здесь преобладают бутик-отели на базе завтраков, что требует дополнительного бюджета на питание. Фетхие привлекает самостоятельных путешественников, ценящих яхтинг и парапланеризм. Для тех, кто ищет полной тишины, стоит рассмотреть Принцевы острова Турция, где запрещен моторный транспорт, а время словно замерло.

"Фетхие — это европейский стиль отдыха. Здесь нет гигантских отелей-городов, но есть атмосфера свободы и уникальный ландшафт", — подчеркнул туроператор Максим Ланин.

При планировании поездки стоит учитывать и новые направления. В этом году отдых в Тунисе снова стал конкурентом турецким курортам за счет прямых рейсов и агрессивной ценовой политики. Однако Турция выигрывает за счет разнообразия: от шумной Аланьи до элитного Фетхие.

Ответы на популярные вопросы о Турции в сентябре

Какая температура воды в море в сентябре?

На Средиземном море (Анталья, Аланья, Сиде) вода прогрета до 26 - 28 градусов. На Эгейском (Фетхие, Бодрум) — около 24 - 25 градусов.

Нужны ли визы для граждан РФ?

Турция остается безвизовой страной для россиян на срок до 60 дней. Требуется только загранпаспорт, действительный не менее 4 месяцев.

Где лучше отдыхать с детьми в начале осени?

Сиде и Белек считаются оптимальными из-за песчаных пляжей и короткого трансфера. В Аланье отдых дешевле, но дорога из аэропорта может утомить ребенка.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
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