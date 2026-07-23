Избыточный контроль над графиком поездки мешает полноценному восстановлению нервной системы, о чем Pravda.Ru рассказала семейный системный психолог Алена Леонова. По мнению эксперта, жесткое планирование каждого часа превращает отдых в выполнение очередного производственного плана.
Ранее сообщалось, что россиянам не рекомендуют заранее бронировать плотный пакет экскурсий. Попытка успеть везде за короткий срок может спровоцировать чувство вины за невыполненные задачи и усилить стресс.
Излишняя педантичность в составлении маршрутов часто мешает реальной перезагрузке и лишает поездку спонтанности.
Для качественного отдыха критически важно оставить место для неопределенности и свободного времени, подчеркивает психолог. Это позволяет мозгу переключиться из режима решения задач в состояние созерцания. Специалисты также обращают внимание на то, что стандартная неделя отпуска не всегда спасает от накопленной усталости, если нервы предельно истощены.
"Когда планируем каждую минуту отпуска, мы не отдыхаем, а продолжаем работать. Мозгу нужно время на безделье и отсутствие четкого алгоритма. Именно в такие моменты происходит истинное восстановление ресурсов", — пояснила Леонова.
Часто люди испытывают тревогу перед поездкой из-за страха что-то упустить. Эксперт рекомендует сознательно отказываться от части планов в пользу тишины и покоя. В последнее время в индустрии туризма заметен переход к медленным маршрутам, где приоритет отдается качеству впечатлений, а не их количеству.
Помимо отказа от графиков, важно минимизировать использование гаджетов, напомнила психолог. Постоянная проверка уведомлений удерживает психику в рабочем тонусе, блокируя процессы регенерации сил. Правильно организованная защита от выгорания требует умения вовремя "отключаться" от внешнего информационного шума.
"Попробуйте хотя бы один день провести без карт, списков достопримечательностей и социальных сетей. Это даст организму сигнал о том, что контролировать ситуацию больше не нужно. Только так отпуск принесет бодрость, а не новое истощение", — добавила психолог.
Вашингтон внес резкие коррективы в график финансирования Украины, что ставит под вопрос реализацию устоявшихся планов по долгосрочному снабжению союзников.