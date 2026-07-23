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Невидимый враг отпуска: как жесткое планирование превращает перезагрузку в новые стрессы

Туризм » Путешествия

Избыточный контроль над графиком поездки мешает полноценному восстановлению нервной системы, о чем Pravda.Ru рассказала семейный системный психолог Алена Леонова. По мнению эксперта, жесткое планирование каждого часа превращает отдых в выполнение очередного производственного плана.

Пляж
Фото: unsplash.com by Alonso Reyes is licensed under Free to use under the Unsplash License
Пляж

Ранее сообщалось, что россиянам не рекомендуют заранее бронировать плотный пакет экскурсий. Попытка успеть везде за короткий срок может спровоцировать чувство вины за невыполненные задачи и усилить стресс.

Излишняя педантичность в составлении маршрутов часто мешает реальной перезагрузке и лишает поездку спонтанности.

Для качественного отдыха критически важно оставить место для неопределенности и свободного времени, подчеркивает психолог. Это позволяет мозгу переключиться из режима решения задач в состояние созерцания. Специалисты также обращают внимание на то, что стандартная неделя отпуска не всегда спасает от накопленной усталости, если нервы предельно истощены.

"Когда планируем каждую минуту отпуска, мы не отдыхаем, а продолжаем работать. Мозгу нужно время на безделье и отсутствие четкого алгоритма. Именно в такие моменты происходит истинное восстановление ресурсов", — пояснила Леонова.

Часто люди испытывают тревогу перед поездкой из-за страха что-то упустить. Эксперт рекомендует сознательно отказываться от части планов в пользу тишины и покоя. В последнее время в индустрии туризма заметен переход к медленным маршрутам, где приоритет отдается качеству впечатлений, а не их количеству.

Помимо отказа от графиков, важно минимизировать использование гаджетов, напомнила психолог. Постоянная проверка уведомлений удерживает психику в рабочем тонусе, блокируя процессы регенерации сил. Правильно организованная защита от выгорания требует умения вовремя "отключаться" от внешнего информационного шума.

"Попробуйте хотя бы один день провести без карт, списков достопримечательностей и социальных сетей. Это даст организму сигнал о том, что контролировать ситуацию больше не нужно. Только так отпуск принесет бодрость, а не новое истощение", — добавила психолог.

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
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