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Нейросеть отправляет всех к морю: почему ИИ всё чаще выбирает Сочи даже не для пляжного отдыха

Туризм

Искусственный интеллект кардинально меняет подход к планированию отпусков, главным фаворитом нейросетевых рекомендаций для россиян стал Сочи. Согласно исследованию платформы AIMonitor.pro, этот черноморский курорт упоминается алгоритмами в 16,9% случаев, что вдвое превышает показатели Турции и Санкт-Петербурга. Однако слепо следовать советам ChatGPT или Gemini опасно: лидируя в общих запросах, ИИ часто ошибается в узких тематических нишах, предлагая Сочи даже там, где объективно выигрывают другие направления. Чтобы не потратить бюджет на "универсальный", но не подходящий вам отдых, важно понимать специфику работы цифровых гидов.

Свиссотель Резорт Сочи Камелия
Фото: commons.wikimedia.org by Shmatovadaria, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Свиссотель Резорт Сочи Камелия

Рейтинг нейросетей: почему Алтай и Петербург теснят лидера

Статистика показывает, что Сочи удерживает первенство за счет своей многофункциональности, но в профильных категориях лидерство мгновенно переходит к конкурентам. Если вы ищете "горы и природу", нейросети с вероятностью 33% предложат Алтай — это самый высокий индекс доверия в рамках одного сценария. Для культурного просвещения и прогулок по городу алгоритмы в 30% случаев выбирают Санкт-Петербург, в то время как доля Сочи в таких запросах падает до скромных 5,1%.

"Нейросети обучаются на огромных массивах данных, где Сочи традиционно фигурирует как круглогодичный хаб. Однако для качественного планирования важно детализировать запрос, иначе вы получите усредненный вариант, который не учтет актуальные тренды цен или бюджетные альтернативы на соседних побережьях", — отметил в беседе с Pravda.Ru аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Интересно, что разные сервисы по-разному оценивают туристический потенциал. Максимальную симпатию к Сочи проявляет Google AI Overviews (22,3%) и отечественная "Алиса" (20,8%). А вот ChatGPT оказался более сбалансированным: разрыв между Сочи и Турцией в его ответах составил всего 1,4%, что говорит о более глубоком анализе мирового рынка, а не только локального контента.

Возраст и алгоритмы: кого ИИ отправляет в горы, а кого на пляж

Данные мониторинга развеивают миф о том, что нейросети предлагают молодежи и старшему поколению разные маршруты. Сочи остается номером один для всех групп: от студентов (18,2%) до путешественников старше 50 лет (15,1%). При этом алгоритмы четко разделяют функционал: семейный и зимний отдых прочно закрепились за олимпийской столицей (26,7% и 24,3% рекомендаций соответственно).

"Родители с детьми часто ищут готовую инфраструктуру, и ИИ справедливо подсвечивает локации с аквапарками и проверенными отелями. Но помните, что цифровая рекомендация не заменяет проверку условий перевозки: сейчас кресла в самолетах становятся теснее, и комфорт в конечной точке может быть омрачен тяжелым перелетом", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по семейному туризму Мария Дементьева.

В категории пляжного отдыха Турция по-прежнему вне конкуренции — ее нейросети советуют в 26,2% случаев, что почти вдвое чаще, чем российские курорты. Это связано с колоссальным объемом отзывов и описаний системы "все включено", на которых тренируются языковые модели.

Как правильно использовать нейросети при планировании поездки

ИИ — отличный инструмент для черновых набросков маршрута, но он не несет ответственности за вашу безопасность или актуальность визовых правил. Алгоритм может посоветовать популярное направление, не зная об эпидемиологической обстановке или изменениях в пограничном контроле.

"При планировании экзотических поездок нейросеть может упустить критические детали. Например, она не предупредит, что обычное самолечение при специфических инфекциях в тропиках может привести к тяжелым последствиям. Всегда сверяйте медицинские советы ИИ с рекомендациями профильных ведомств", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

Ошибка при работе с ИI Совет / Правильное действие
Запрос общих рекомендаций ("Куда поехать?") Уточняйте тип отдыха (горы, море, культура) для точной выборки
Доверие советам по медицине и визам Всегда перепроверяйте правила въезда и риски на официальных сайтах
Игнорирование сезонности в выдаче ИИ Спрашивайте о конкретных датах, чтобы избежать сезона дождей или овертуризма

Ответы на популярные вопросы о планировании поездок с ИИ

1. Почему нейросети чаще всего советуют именно Сочи?
Это связано с огромным объемом данных в сети: по Сочи доступно больше всего отзывов, описаний отелей и новостей на русском языке, что делает его "статистически надежным" ответом для алгоритма.

2. Можно ли доверять ИИ в поиске самых дешевых авиабилетов?
Нейросети хорошо знают общие тренды (где обычно дешевле), но не имеют доступа к сеткам тарифов авиакомпаний в реальном времени. Для бронирования лучше использовать специализированные агрегаторы.

3. Поможет ли нейросеть составить сложный маршрут по диким местам?
ИИ может составить примерный план, но он часто ошибается в топонимике и доступности дорог в глуши. Для поездок, например, в удаленные районы Байкала, лучше ориентироваться на гиды от экспертов-экспедиторов.

4. Стоит ли просить ИИ выбрать отель?
ИИ может составить список на основе рейтингов, но он не знает о текущем ремонте в гостинице или внезапном снижении уровня сервиса. Всегда ищите свежие отзывы реальных людей за последние две недели.

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Экспертная проверка: аналитик туристического рынка Илья Роденко, эксперт по семейному туризму Мария Дементьева, эксперт по туристической безопасности Роман Ларин
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
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