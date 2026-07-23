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Касабланка, Фес и Марракеш своим ходом: гид по реальным расходам на жилье, транспорт и еду

Туризм

Марокканский вояж часто воспринимается как дорогостоящее приключение в африканских декорациях. Однако самостоятельный маршрут позволяет обойти наценки туроператоров и увидеть страну без лишнего пафоса. Секрет кроется в грамотном распределении бюджета между колоритным жильем и локальной логистикой. Внимание к деталям превращает сложный путь в комфортное решение для отпуска.

Фес, Марокко
Фото: commons.wikimedia.org by AyoubPazolini, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Фес, Марокко

Традиционные риады и налоги

Жизнь в Марокко — это прежде всего риады. Так называют гостевые дома с внутренним двориком, где за глухими стенами скрываются фонтаны и мозаики. Проживание в таких местах дает полное погружение в культуру, чего лишены обычные отели. Важный нюанс: при заселении необходимо оплачивать городские налоги наличными. Сумма невелика, но ее отсутствие может затянуть регистрацию.

"Марокканские риады — это специфический вариант размещения, где сервис сильно зависит от личного контакта с хозяином. В Касабланке лучше выбирать современные гостиницы у вокзалов, а в Фесе и Марракеше — только медину. Налоги взимаются за каждого гостя отдельно, и это стандартная практика", — отметил управляющий гостиницей Виталий Кузьмин специально для Pravda.Ru.

За одиннадцать ночей в разных городах бюджет на жилье составляет около 66 тысяч рублей. Сюда входят завтраки и достойный уровень комфорта. Стоимость размещения колеблется от 4700 рублей за ночь в Касабланке до 20400 рублей за три ночи в Марракеше. Это позволяет найти баланс между домашним уютом и профессиональным отельным сервисом.

Транспорт: от поездов до городских такси

Перемещения между городами Малайзии по железной дороге или на автобусах — это отдельный процесс, требующий планирования. Поезда связывают крупные центры вроде Феса и Марракеша, а автобусные сети дотягиваются до синего Шефшауэна и портовой Эссуэйры. Билеты доступны в кассах, а стоимость проезда остается демократичной.

Маршрут Примерная стоимость на двоих (руб.)
Поезд Фес — Марракеш 4500
Автобус Касабланка — Шефшауэн 3800
Такси по городу (средний чек) 150 — 250

Внутри городов удобно использовать такси. Тот самый секрет местных поездок: ловить машину можно прямо на ходу, даже если внутри уже сидит пассажир. В Марокко это привычная деталь быта. Главное — договориться о цене до начала движения, чтобы избежать лишних споров в конце пути.

Культурная программа и сопровождение

Осмотр мечетей и дворцов в большинстве городов возможен без посторонней помощи. Однако лабиринты медины Феса — это место, где легко заблудиться. Услуги гида в этом случае оправданы. Текстура старого города настолько плотная, что без проводника многие интересные лавки и мастерские просто останутся за кадром.

"Фес — это живой организм. Здесь тысячи переулков, и без понимания логики восточного базара турист видит только фасад. Гид помогает не только ориентироваться, но и правильно взаимодействовать с местными жителями", — объяснил менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова в беседе с Pravda.Ru.

Гастрономическая карта Марокко

Еда в Марокко — это всегда тажин и мятный чай. Традиционная кухня построена на долгом тушении мяса и овощей в керамической посуде. К любому заказу обязательно приносят свежие лепешки и оливки. Расходы на питание для пары составляют около 20 тысяч рублей за всю поездку. Это честная ошибка думать, что в хороших ресторанах цены заоблачные.

"Марокканская кухня — это сочетание специй и времени. Танжия в Марракеше готовится часами в печах хаммамов. Это не просто еда, а часть ритуала. Советую пробовать блюда там, где едят местные, но выбирать места с высокой проходимостью", — подчеркнул эксперт по гастрономическому туризму Роман Беляков специально для Pravda.Ru.

Ответы на популярные вопросы

Сколько стоит виза в Марокко?

Для граждан России въезд в страну на срок до 90 дней является безвизовым. Достаточно заграничного паспорта.

Какую валюту брать с собой?

В ходу марокканский дирхам. Лучше брать евро или доллары и менять их в банках или официальных обменных пунктах. Карты принимают в крупных отелях и ресторанах, но для рынков и такси нужны наличные.

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Экспертная проверка: управляющий гостиницей Виталий Кузьмин, менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова, эксперт по гастрономическому туризму Роман Беляков
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
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