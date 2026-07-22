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Кресла стали ловушкой: почему перелёты превратились в пытку для современных пассажиров

Туризм

Пассажиры авиарейсов за последние десятилетия стали ощущать больше тесноты в креслах эконом-класса. Анализ данных показывает, что пространство для ног и ширина сидений в крупных авиакомпаниях действительно сократились, в то время как средние физические параметры людей увеличились.

Тесное место в самолете
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Тесное место в самолете

Экономика пространства

Специалист по экономике транспорта Уильям Макги отмечает, что основные американские перевозчики, включая American, Delta, Southwest и United, с 1980-х годов сократили пространство для ног в среднем от двух до пяти дюймов (примерно от 5 до 12 см). Ширина кресел уменьшилась примерно на два дюйма (около 5 см).

Для сравнения: в конце 1990-х среднее расстояние до переднего сиденья составляло около 35 дюймов (89 см), тогда как сегодня этот показатель опустился до 31 дюйма (78,7 см). В бюджетных авиалиниях этот параметр может достигать минимума в 28 дюймов (71 см).

Причиной изменений стал закон о дерегулировании авиаперевозок 1978 года. До этого правительство контролировало маршруты и цены, рассматривая полеты как общественную услугу. После отмены ограничений рынок стал конкурентным, что привело к снижению стоимости билетов, но заставило компании искать способы увеличить прибыль. Увеличение количества кресел в салоне позволило продавать больше билетов на один рейс.

Биологический контраст

Ситуация осложняется тем, что антропометрические данные пассажиров изменились в противоположную сторону. По данным CDC, средний вес взрослого жителя США за последние 30 лет увеличился примерно на 15 фунтов (около 6,8 кг), а рост также несколько вырос.

Вопросы безопасности и здоровья

Отсутствие установленных Федеральным управлением гражданской авиации (FAA) минимальных стандартов размера кресел вызывает споры о безопасности. Специалисты выделяют две основные проблемы:

  • Здоровье: длительное пребывание в тесном пространстве повышает риск образования тромбов в глубоких венах.
  • Эвакуация: по правилам FAA, полный самолет должен быть эвакуирован за 90 секунд. Критики утверждают, что высокая плотность кресел и большое количество ручной клади могут замедлить этот процесс.

Представитель организации Flyers Rights Пол Хадсон указывает на недостатки тестов FAA по эвакуации: симуляции часто проходят не в реальных самолетах, а на площадках с расставленными креслами, при этом в испытаниях не всегда учитываются дети, пожилые люди или пассажиры с ограниченными возможностями.

Текущие данные подтверждают тенденцию к уплотнению салонов ради коммерческой выгоды. Остается открытым вопрос о необходимости внедрения законодательных норм по минимальному размеру кресла для обеспечения безопасности в экстренных ситуациях.

Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
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