Коварство тропического отпуска: обычная ошибка в лечении приведет к необратимым процессам

Поездка на Шри-Ланку в 2026 году сопряжена с серьезным риском для здоровья из-за стремительного распространения лихорадки денге. Инфекция проявляется резким скачком температуры, изматывающими болями в суставах и мышцах, а также сильной слабостью. Коварство болезни заключается в том, что критические осложнения могут возникнуть именно тогда, когда жар спадает и пациенту кажется, что кризис миновал. Самая высокая вероятность заражения сохраняется в Коломбо и прибрежных юго-западных регионах острова.

Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Воздушная съемка тропического пляжа в Шри-Ланке

Масштабы эпидемии и меры безопасности

Нынешняя вспышка вируса признана самой массовой за последнее десятилетие: с начала года подтверждено свыше 76 тысяч случаев заболевания, 53 из которых завершились летально. Местные власти используют дроны ВВС для поиска очагов размножения насекомых в стоячей воде, пытаясь сдержать штамм DENV-2. Тем, кто планирует отдых на островах, инфекционисты советуют не отменять поездки, а сосредоточиться на защите от укусов. Комары-переносчики проявляют максимальную активность в светлое время суток, поэтому репелленты и закрытая одежда необходимы даже днем.

Как сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня" со ссылкой на врача-инфекциониста Наталью Турскую, "тяжелые осложнения денге нередко развиваются именно после снижения температуры. Поэтому улучшение самочувствия не всегда означает выздоровление". При возникновении рвоты, болей в животе или кровоточивости десен требуется немедленная госпитализация. Важно помнить, что при подозрении на денге запрещено принимать популярные обезболивающие вроде аспирина или ибупрофена, так как они провоцируют внутренние кровотечения.

"Лихорадка денге требует строжайшего медицинского контроля, так как самолечение может привести к необратимым последствиям для сосудистой системы", - подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Диагностика и риски по возвращении

Инкубационный период вируса длится до десяти дней, поэтому симптомы часто проявляются уже после возвращения в Россию. Если в течение двух недель после отпуска у туриста поднялась температура, необходимо сразу сообщить врачу о посещении тропиков. В отличие от простуды, денге редко сопровождается кашлем или насморком, а поставить точный диагноз можно только с помощью лабораторных тестов. На фоне эпидемиологических рисков в Азии многие путешественники массово аннулируют бронирования, выбирая более безопасные направления.

Помимо экзотических угроз, медики напоминают о бдительности и внутри страны. Инфекционист Екатерина Кулова опровергла слухи о появлении мифических "наноклещей". По ее словам, это обычные нимфы иксодовых клещей, чей размер не превышает двух миллиметров. Несмотря на малые габариты, они остаются переносчиками энцефалита и боррелиоза. Чтобы минимизировать риски, туристам стоит рассмотреть альтернативные варианты отдыха, например, железнодорожные круизы, где санитарный контроль организован на высоком уровне.

Ответы на популярные вопросы о лихорадке денге

Можно ли заразиться денге от другого человека?

Нет, вирус не передается воздушно-капельным путем, через объятия или общую еду; единственным источником инфекции являются укусы зараженных комаров.

Какие лекарства опасно пить при высокой температуре в тропиках?

Категорически не рекомендуется использовать аспирин, ибупрофен и диклофенак, так как они разжижают кровь и могут вызвать тяжелое кровотечение при денге.

Чем лихорадка денге отличается от обычного гриппа?

Для денге не характерны насморк и кашель, зато часто наблюдаются сильная боль за глазами, специфическая сыпь и выраженная ломота в суставах.

Защитит ли сетка на окнах от заражения на курорте?

Сетки и кондиционеры эффективны в помещениях, однако переносчики вируса кусают людей преимущественно на открытом воздухе в утренние и дневные часы.

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