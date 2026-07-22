Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Водители в шоке от новых алгоритмов: нейросети в Подмосковье увидели то, что раньше игнорировали
Планы на вторник придется менять: масштабный блэкаут охватит несколько районов Северной Осетии
Терпеть грязную воду больше не придется: Дорогобужский округ навсегда изменил ситуацию с ресурсами
Смертельная опасность под видом мигрени: когда игнорирование боли приводит к непоправимым последствиям
Многие жители Карелии упускают огромную выгоду: бесплатная помощь для восстановления стала доступнее
Бег не поможет: 5 упражнений, которые меняют внутреннюю поверхность бедер за месяц
Почти семьдесят лет ждали этого дня: Репьёвская школа прошла через трансформацию, изменившую всё
Кресла стали ловушкой: почему перелёты превратились в пытку для современных пассажиров
Космический порядок рушится на глазах: находка в 72 световых годах переписала законы гравитации

Коварство тропического отпуска: обычная ошибка в лечении приведет к необратимым процессам

Туризм

Поездка на Шри-Ланку в 2026 году сопряжена с серьезным риском для здоровья из-за стремительного распространения лихорадки денге. Инфекция проявляется резким скачком температуры, изматывающими болями в суставах и мышцах, а также сильной слабостью. Коварство болезни заключается в том, что критические осложнения могут возникнуть именно тогда, когда жар спадает и пациенту кажется, что кризис миновал. Самая высокая вероятность заражения сохраняется в Коломбо и прибрежных юго-западных регионах острова.

Воздушная съемка тропического пляжа в Шри-Ланке
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Воздушная съемка тропического пляжа в Шри-Ланке

Масштабы эпидемии и меры безопасности

Нынешняя вспышка вируса признана самой массовой за последнее десятилетие: с начала года подтверждено свыше 76 тысяч случаев заболевания, 53 из которых завершились летально. Местные власти используют дроны ВВС для поиска очагов размножения насекомых в стоячей воде, пытаясь сдержать штамм DENV-2. Тем, кто планирует отдых на островах, инфекционисты советуют не отменять поездки, а сосредоточиться на защите от укусов. Комары-переносчики проявляют максимальную активность в светлое время суток, поэтому репелленты и закрытая одежда необходимы даже днем.

Как сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня" со ссылкой на врача-инфекциониста Наталью Турскую, "тяжелые осложнения денге нередко развиваются именно после снижения температуры. Поэтому улучшение самочувствия не всегда означает выздоровление". При возникновении рвоты, болей в животе или кровоточивости десен требуется немедленная госпитализация. Важно помнить, что при подозрении на денге запрещено принимать популярные обезболивающие вроде аспирина или ибупрофена, так как они провоцируют внутренние кровотечения.

"Лихорадка денге требует строжайшего медицинского контроля, так как самолечение может привести к необратимым последствиям для сосудистой системы", - подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Диагностика и риски по возвращении

Инкубационный период вируса длится до десяти дней, поэтому симптомы часто проявляются уже после возвращения в Россию. Если в течение двух недель после отпуска у туриста поднялась температура, необходимо сразу сообщить врачу о посещении тропиков. В отличие от простуды, денге редко сопровождается кашлем или насморком, а поставить точный диагноз можно только с помощью лабораторных тестов. На фоне эпидемиологических рисков в Азии многие путешественники массово аннулируют бронирования, выбирая более безопасные направления.

Помимо экзотических угроз, медики напоминают о бдительности и внутри страны. Инфекционист Екатерина Кулова опровергла слухи о появлении мифических "наноклещей". По ее словам, это обычные нимфы иксодовых клещей, чей размер не превышает двух миллиметров. Несмотря на малые габариты, они остаются переносчиками энцефалита и боррелиоза. Чтобы минимизировать риски, туристам стоит рассмотреть альтернативные варианты отдыха, например, железнодорожные круизы, где санитарный контроль организован на высоком уровне.

Ответы на популярные вопросы о лихорадке денге

Можно ли заразиться денге от другого человека?

Нет, вирус не передается воздушно-капельным путем, через объятия или общую еду; единственным источником инфекции являются укусы зараженных комаров.

Какие лекарства опасно пить при высокой температуре в тропиках?

Категорически не рекомендуется использовать аспирин, ибупрофен и диклофенак, так как они разжижают кровь и могут вызвать тяжелое кровотечение при денге.

Чем лихорадка денге отличается от обычного гриппа?

Для денге не характерны насморк и кашель, зато часто наблюдаются сильная боль за глазами, специфическая сыпь и выраженная ломота в суставах.

Защитит ли сетка на окнах от заражения на курорте?

Сетки и кондиционеры эффективны в помещениях, однако переносчики вируса кусают людей преимущественно на открытом воздухе в утренние и дневные часы.

Читайте также

Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Сейчас читают
Никакой лепки: ленивые котлеты с сочностью беляша исчезнут со сковороды мгновенно
Еда и рецепты
Никакой лепки: ленивые котлеты с сочностью беляша исчезнут со сковороды мгновенно
Ракет к ЗРК Patriot не будет: Вашингтон заморозил ключевые выплаты Украине до конца десятилетия
Военные новости
Ракет к ЗРК Patriot не будет: Вашингтон заморозил ключевые выплаты Украине до конца десятилетия
Транспортный коллапс в Челябинске: новые пути вынудили перекроить центр города
Челябинская область
Транспортный коллапс в Челябинске: новые пути вынудили перекроить центр города
Популярное
Забываем про пилки и тазики: новая салонная фишка делает стопы мягкими за пару минут

Попытки добиться идеальной гладкости привычными способами часто приводят к обратному эффекту, вынуждая кожу защищаться от чрезмерного механического стресса.

Забываем про пилки и тазики: новая салонная фишка делает стопы мягкими за пару минут
Обещания завели фермеров и рыбоводов Армении в ловушку. Кто бы мог подумать
Обещания завели фермеров и рыбоводов Армении в ловушку. Кто бы мог подумать
Ракет к ЗРК Patriot не будет: Вашингтон заморозил ключевые выплаты Украине до конца десятилетия
Обычный кабачок превращается в деликатес: результат превзойдет все кулинарные ожидания
Концепция контроля над Чёрным морем поменяла расстановку сил вокруг Одессы Любовь Степушова Разгильдяйство или системный крах: почему базы США превратились в легкие цели Андрей Николаев
Граница захлопнулась за один день: Россия ввела жесткие ограничения против экспортеров Узбекистана
Ночное совещание у Нетаньяху предопределило финал противостояния с Ираном
Старая форма, новое нутро: АвтоВАЗ запустил Ниву с крупнейшим обновлением за полвека
Старая форма, новое нутро: АвтоВАЗ запустил Ниву с крупнейшим обновлением за полвека
Последние материалы
Сначала люди, потом рекорды: решение депутатов из Кирова оставило профессиональный спорт без средств
Деньги в долг стали роскошью: рынок автокредитов в России зашел в опасную зону стагнации
Творческий бизнес перестал быть просто хобби: реестр в Ростовской области обеспечит рост доходов
Болезни теперь не смогут спрятаться: в Карелии пересмотрели стандарт медицинских осмотров
Никаких учебников и лекций: студенты Республики Коми оказались в условиях реального боя в Вольске
Природа оказалась сильнее бетона: Вологду ждет преображение берега реки Содемы к 2027 году
Коварство тропического отпуска: обычная ошибка в лечении приведет к необратимым процессам
Больше не нужно перерабатывать: смоленские предприятия пересмотрели график для родителей
Горный рельеф едва не стал преградой: в Дагестане завершили стройку исторического уровня
Солнце, таблетки и мифы: почему витамин D оказался не таким простым, как все думали раньше
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.